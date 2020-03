Više stotina vernika uprkos kiši: Krsni hod od Miholjske Prevlake do Tivta.Svenarodna litija vernog naroda, predvođena vladikom mileševskim Atanasijom večeras je krenula ispred Manastira Svete Trojice, pored Pljevalja, iskazujući svoje neslaganje sa diskriminatorskim zakonom o slobodi veroispovesti, kao i svoju odlučnost u odbrani Svetinja.Sabrane u veličanstvenom krsnom vhodu, više hiljada Pljevljaka krenulo je od pljevaske Svete Trojice, u kojoj se između ostalih nalazile svete mošti Svetog Save Nemanjića – prvog srpskog arhiepiskopa, do crkve Svete Petke gde će se u 18 časova služiti Molebnog kanona Presvetoj Bogorodici.Nakon molebana ispred hrama zaštitnice ovog grada – Prepodobne mati Paraskeve, krenuće hood ulicama grada da u molitvenoj litiji iskaže svoj protest protiv pokušaja otimanja svetinja.Večeras će se u centru grada narodu obratiti protojerej Nikola Pejović, paroh momišićki i urednik Radio Svetigore!Pivljani ne odustaju od odbrane svetinja. Uprkos velikoj hladnoći, ponovo su se našli u krsnom hodu, protestvujući tako na dostojanstven način, kao što im nalaže vera pravoslavna, protiv skandalozno donesenog Zakona o slobodi veroispovesti.Posle litije, u Pivskom manastiru je služen moleban za spas SPC, svetinja, vernog naroda i vere pravoslavne...Građani Bijelog Polja ove nedelje obaraju rekorde pos vojoj izlaznosti. Nekoliko hiljada građana se kreće ulicama Bijelog Polja ali dosta njih se tek uliva u litiju.Zoran Tapušković koji je iz Tomaševa nosio krst tridesetak kilometara do crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u Bijelom Polju.Vernom narodu u Crnoj Gori svakodnevno stižu poruke podrške. Večeras na adresu građana Crne Gore koji su stali u odbranu svetinja stigla je podrška iz Kopenhagena i od navijača Zenita iz Sankt Peterburga.