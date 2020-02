Novosti Online/ V.K. | 28. februar 2020. 11:29 |

PRIŠTINSKI advokat i nekadašnji Titov prvi omladinac Azem Vlasi stao je u odbranu režima u Podgorici.

U svom autorskom tekstu koji je objavio portal RTCG između ostalog brine brigu o Zakonu o slobodi veroispovesti kojim se, kako navodi "infrastruktura velikosrpskog nacionalizma smešta u okvire pravne države, digla se velika hajka protiv države Crne Gore, crnogorskog nacionalnog identiteta i legalne vlasti".

Pročitajte još - Istorijske litije u Crnoj Gori: Više hiljada Beranaca na ulicama, preko 25.000 Nikšićana protiv Zakona, gorštaci sa Žabljaka ne daju svetinje (FOTO+VIDEO)

-"Uloga Srbije u tome je očigledna. To dodatno i ozbiljno diže tenzije u celoj regiji. Medijska haranga protiv Crne Gore, laži, namerno iskrivljavanje činjenica, nalik je na onu iz Miloševićevih vremena. Od svih koji šetaju na litijama verovatno 98 odsto o Zakonu protiv kojega su se digli znaju ono što im Amfilohije čita: Zakon otima svetinje Srpske Pravoslavne Crkve! Baš ih briga što to nema veze sa suštinom Zakona. Ali, istina nije važna, cilj je važan. Ipak, Crna Gora je ozbiljna, konsolidovana i funkcionalna dfržava, članica NATO i uskoro članica Evropske unije. Vreme harange iz Miloševićevih vremena prošlo je, a ni Srbija nije što je bila u ono vreme. Cilj litijskog pokreta je destabilizacija Crne Gore, a to ne može ostati bez uticaja na stanje u regiji. Taj pakleni plan neće uspeti. Dugoročni cilj i strategija velikosrpskog kleronacionalizma ugrađenog u državnu politiku Srbije je: putem blokada i svakovrsnih opstrukcija od strane entiteta Republike Srpske destabilizovati, defunkcionalizovati i obesmisliti Bosnu i Hercegovinu kao državu, destabilizovati Crnu Goru i pocepati crnogorski etnički korpus delovanjem Srpske Pravoslavne Crkve, na sve moguće načine ometati konsolidaciju položaja Kosova na međunarodnom planu kao države i koristiti kosovske Srbe za razne opstrukcije", piše Vlasi.