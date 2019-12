Tanjug | 20. decembar 2019. 21:17 | Komentara: 0

Na današnjem samitu lidera Zapadnog Balkana o "malom Šengenu" u Tirani nije samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio suočen s protestima, već je i premijer Zoran Zaev upozoren da može doći do protesta Albanaca u njegovoj zemlji.Grupa predstavnika Albanaca poreklom iz Severne Makedonije priredila je "sačekušu" Zaevu i upozorila ga da bi Albanci mogli organizovati protesti u toj zemlji ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtevi.Oni su od Zaeva tražili da oslobodi, kako su rekli, sve albanske političke zatvorenike u Severnoj Makedoniji, podsećajući makedonskog premijera da je on to obećao pre dolazak na vlasti.Poručili su Zaevu da je oružana akcija "Divo naselje" u Kumanovu bila montirani politički slučaj, kao i da je ubistvo pet mladih Makedonaca na Smilkovskom jezeru, nadomak Skoplju, bio slučaj zbog koga u zatvoru se nalaze nevini Albanci.Rastali su se s pitanjem "moramo li da organizujemo proteste?", na šta je Zaev odgovorio "ne morate, sve će biti u redu".