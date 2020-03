G. ČVOROVIĆ | 25. mart 2020. 22:24 | Komentara: 0

Iz Miluza, gde se nalazi jedno od najvećih žarišta u zemlji, naciji se obratio predsednik Emanuel Makron. On je odao počast lekarima koji se bore za živote pacijenata, i najavio mere kojima će nacija da im se zahvali.





- Imamo samo jedan prioritet, da pobedimo virus – poručio je Makron, istakavši da se cela nacija mobilisala u tome.





Zahvalio se, takođe, i Nemačkoj, Švajcarskoj i Luksmeburgu koji su primili neke francuske bolesnike. Poručio je i da će krajem sedmice održati sastanke po različitim privrednim sektorima s ciljem da bi se pružio najbolji odgovor na aktuelnu situaciju.





BROJ obolelih od virusa korona u Francuskoj i dalje raste. U sredu se broj zaraženih povećao za 2.933 osoba i popeo se na ukupno 25.233. Dan ranije povećanje je iznosilo 2.444, a 24 sata pre toga 3.167.Istovremeno, u jednom danu preminula je 231 osoba. Dan ranije umrlo ih je 240. Ukupno preminulih ima 1.331. Među njima, 86 odsto je starije od 70 godina. Problem je, međutim, i dalje u tome što se ovo odnosi samo na bolničke podatke, dok se broj preminulih u stanovima ili u staračkim domovima i dalje ne vodi u ovoj evidenciji.U sredu je na bolničkom lečenju bilo 11.539 pacijenata, od kojih 2.827 na reanimaciji.Lekari se bore za svaki život, nedostaje osoblja, a u određenim delovima zemlje, kao u regionu Velikog istoka, stanje je alarmantno. Širom Francuske, zvona na crkvama su zvonila u 19,30, pre aplauza nacije u 20 sati herojima u belim mantilima.Finansijski, obećao je povećanje cene prekovremenog rada i odobravanje jednokratne nagrade, za medicinare, i sve one koji su se angažovali u borbi protiv virusa, a vladu je zadužio da što pre pripremi plan. Takođe, istakao je i da će posle ove krize doći do masivnog investiranja i revalorizacije karijera zaposlenih u bolnicama, koji su se poslednjih godina žalili na veoma težak položaj.- To je ono što im dugujemo – naglasio je Makron.Predsednik Francuske je takođe ponovio da se vodi rat protiv nevidljivog neprijatelja i da je ovo samo početak tog rata. Naveo je i da "vidi u zemlji faktore podele i sumnje" i pozvao na jedinstvo u borbi protiv epidemije.Odlučio je i da započne vojna operacija nazvana "Otpornost", potpuno posvećena podršci građanstvu i javnim službama, naročito u sanitarnom domenu, logistici i zaštiti.