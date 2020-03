Kao što je to bio slučaj i sa Kinom, čini se i da je potpuna blokada Italije zbog korona virusa dovela do "pročišćavanja" vazduha, pa su tako satelitski snimci pokazali da je situacija znatno bolja kada je reč o zagađenju na severu Italije.Evropska svemiska agencija pokazala je na snimcima kako se nivo štetdnih gasova drastično smanjio.Cela Italija je već tri dana u potpunom karantinu zbog katastrofalnog širenja korona virusa. Blokada je dovela do smanjenih aktivnosti, kako fabrika, tako i putovanja, pa je emisija štetnih gasova opala.NASA je prethodno objavila slične snimke koji se odnose na Kinu, a i tamo je vazduh posle nekoliko nedelja karantina pročišćen.Da podsetimo, od korona virusa je u svetu umrlo više od 5.000 ljudi. Zaraženo je 144.000. Posle Kine je nagore stanje u Italiji, gde je za prethodna 24 sata umrlo 250 ljudi.