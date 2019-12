Novosti Online | 16. decembar 2019. 23:20 |

Američki spejs-šatl je mogao biti napravljen kako bi bacio nuklearnu bombu na Moskvu, navodi se u referatu Instituta za primenjenu matematiku Akademije nauka SSSR iz 1976. godine.Istoričar kosmonautike Pavel Šubin objavio je referat sovjetskih naučnika na čelu sa akademikom Mstislavom Keldišem „Analiza mogućih ciljeva stvaranja višekratnog svemirskog transportnog sistema SAD (spejs-šatl)“. Dokument ranije nije objavljivan.U njemu se pretpostavlja da je spejs-šatl u „varijanti orbitalnog bombardera“ mogao biti iskorišćen za napad na „velike administrativne i vojno-industrijske komplekse“. Njihovo „iznenadno uništenje“ bi donelo „značajnu prednost strani koja napada“. Ciljevi napada mogu postati „mobilne ili otkrivene u poslednjem trenutku nove mete koje imaju važan odbrambeni značaj“.U izveštaju se navodi da je šatl koji je lansiran sa avio-baze „Vandenberg“ boravio iznad socijalističkih država 70-80 minuta. On je proleteo iznad teritorije „od zapadne granice Istočne Nemačke i Čehoslovačke do istočne granice SSSR“.Dodatne prednosti šatl bi dobio prilikom napada preko Južnog pola. Pošto su se radari na jugu SSSR nalazili bliže centralnim regionima, oni su imali manje vremena za reagovanje.Moguća trasa šatla je modelirana na kompjuteru. Pretpostavljalo se da je on mogao baciti nuklearnu bombu nakon ulaska u atmosferu, na visini od 67 kilometara. Zbog stvaranja oblaka jonizovane plazme teže je bilo otkriti šatl. Na osnovu koordinata Moskve naučnici su utvrdili da bi teret dostigao Zemlju kroz tri-četiri minuta.Sovjetski stručnjaci, upoznavši se sa američkim podacima, otkrili su da se od četiri opcije tipičnog programa letenja svemirske letelica dve poklapaju sa ovim scenarijom.Pri tome, sovjetski naučnici su priznali da bi napad na SSSR bio efikasniji sa interkontinentalnim balističkim raketama. Šatl bi bilo razumnije koristiti za izviđanje.Korišćenje civilnog kosmodroma na rtu Kanaveral, po mišljenju naučnika SSSR, treba da postane „maska“ za vojna lansiranja.Ekspert u oblasti avijacije i kosmonautike Vadim Lukaševič izjavio je da je upravo ovaj izveštaj sovjetskih naučnika podstakao rad na sovjetskom šatlu „Buran“.(rs.sputniknews.com)