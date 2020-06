Novosti online | 11. jun 2020. 22:16 |

- Moj sin Danilo je pošten i pristojan mladić. Kriv je samo zato što je moj sin. Do njih, neodgovornih i nepristojnih, nikada niko nije deci političara crtao metu na čelu. Napadajući mi dete, doveli su me u ugao iz kojeg više nemam gde. Boriću se svom snagom i pobediću sve njihove laži. Obećavam im to! - stoji u objavi predsednika Vučića.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je na društvenoj mreži Instagram posvetu koja se odnosila na njegovog sina Danila, kao i na napade koji pojedini mediji sprovode nad njim.