Novosti onlajn | 10. jun 2020. 09:14 > 09:38 | Komentara: 0

PREDSEDNIK Vučić je govoreći o predizbornoj kampanji ocenio je da mediji do sada nisu nikada bili otvoreniji i da se čuje glas svih stranaka.

Vučić je rekao da ljudi vide istinu i da ne veruju u to što se neki samo žale što ih nema u medijima i dodao da ljude interesuje budućnosti i bolji život, a ne to ko se koliko slika.

Osvrnuvši se na reči Sulejmana Ugljanina Vučić je rekao da je Srbija zemlja ravnopravnih građana u kojoj sve nacije imaju ista prava.

- Srbija je zemlja ravnopravnih građana i ponosan sam na tu činjenicu. Ja razumem neke koji su političke poene mogli da dobijaju samo na mržnji... Od kada nema fotelju i službeni automobil Ugaljanin samo pokazuje nervozu. Nema nikakve kapacitete i političku snagu. Ljudi žele ono što njegova politika ne može da im donese - rekao je Vučić i dodao da da narod zanimaju radna mesta i izgradnja puteva.





- Ja razumem neke koji su političke poene mogli da dobijaju samo na mržnji... Od kada nema fotelju i službeni automobil Ugaljanin samo pokazuje nervozu - rekao je Vučić i dodao da da narod zanimaju radna mesta i izgradnja puteva.

- Ljudi žele bolji život, a ne ono što politika mržnje ne može da donese - istakao je predsednik, dodajući da te politike ne donose dobre rezultate.

- Ljudi u Tutinu i Novom Pazaru žele ono što Ugljaninova politika ne može da donese - istakao je on.

Vučić je rekao da Srbiji nedostaje pravi politički život i dodaje da upad testerom u zgradu Javnog servisa ili nasilini ulazak u Skupštinu nisu politika, već nasilje.

- Ako hoćete da uđete u Parlament morate da imate politiku - naglasio je predsednik.

Vučić je rekao da Srbiji nedostaje pravi politički život i dodaje da upad testerom u zgradu Javnog servisa ili nasilini ulazak u Skupštinu nisu politika, već nasilje.

Predsednik Vučić kaže da u njemu ima višak strasti kada se govori o tome šta se može učiniti za ljude.

- Ja mislim da kod mene ima višak strasti kada govorimo o tome šta možemo da uradimo za ljude. Juče sam bio neverovatno srećan u Nišu. Sedam fabrika smo otvorili samo u tom gradu, novootvorenih. Pa smo otvorili i Naučno-tehnološki centar.



Print screen Pink



Vučić je naglasio da su mladi ljudi počeli da se vraćaju u našu zemlju.

Vučić je govoreći o novim investicijama rekao da će za nekoliko dana u Čačku biti otvorena nova fabrika koja će zaposliti 1.000 ljudi.

- Za nekoliko dana će u Čačku biti otvaranje Forverkove fabrike gde će hiljadu ljudi dobiti posao - rekao je Vučić.

- Imate Nikolu Božinovića koji je doveo američku kompaniju u Srbiju, Marka koji je sa Institutom Pupin napravio respirator, Vladu, kog sam odlikovao, koji je uplatio 20 miliona evra u budžet Srbije i gradiće najveći kampus u ovom delu Evrope - rekao je Vučić.

Iako mnogi pokušavaju da minimalizuju sve što je urađeno prethodnih godina, rezultati teškog rada su vidljivi na svakom koraku, istakao je Vučić.

Print screen Pink







- Ko je doveo auto-put do Čačka, namerno sam uzeo taj grad kao primer. Bilo bi logično da su to oni što su se zaklinjali decenijama, a nisu to uradili. Kog velikog investitora znate u Čačku, da je doveden u prethodnih 30 godina. Nisu ništa uradili, mi smo morali sve sami. Čačak postaje kao što je Niš, za centralnu i zapadnu Srbiju čvorište svih puteva - rekao je Vučić, aludirajući na Velimira Ilića i uvrede koje je upućivao predsedniku.Predsednik Vučić je rekao da šta god da se desi sutra, kada ljudi budu išli na more, u Čačak, Požegu, videće puteve koji su izgrađeni reformama koje je ova vlast sprovela.- Pogledajte kako se radi i na aerodromu, ne zaboravite muzeje. Pogledajte kako danas izgleda stara Železnička stanica, Beograd na vodi. Za nekoliko godina stvari su se udvostručile, budžet Srbije raste, fabrika je sve više – naglasio je Vučić.Vučić je rekao da se vide rezultati ove vlasti koja ima planove i za budućnost. Govoreći o strasti u političkoj borbi Vučić kaže da kroz borbu protiv koronavirusa i vreme u politici naučio da pusti da drugi govore šta hoće.- Mislim da narod vidi i razume... Da ne misli o tome koliko će neko nekog puta da opsuje – smatra Vučić.Predsednik je dodao da je dovoljno da ljudi pogledaju rezultate i vide jasno ko je šta uradio.- Nemam snage da govorim loše o njima, toliko imamo problema, imamo Kosmet, ekonomiju, da nemam snage da se bavim njima - ocenio je Vučić.

Kada je reč o pisanju hrvatskih medija koji mu predviđaju “pirovu pobedu”, Vučić je rekao da oni to pišu već godinama unazad i da njemu ta kampanja ne smeta.





- To su isti oni koji pišu već godinama. Imate koordinisanu kampanju u hrvatskim mediji i svaki dan mora da se pojavi tekst o meni lično. Meni ta kampanja ne smeta, već mi godi. Kako to da u toj tako tužnoj Srbiji postoji stopa rasta koja je tri puta veća od njihove? U tom tekstu nema nikakve doslednosti. To su lkjudi koji su govorili da će zbaciti Vučića, a sad pričaju o premoćnoj pobedi. Gledaju da i Srbiji može da se dogodi nešto loše da bi oni ostali najjači u regionu.



POZICIJA SRBIJE U SVETU - Mi smo u prethodnih 7 ili 8 godina uspeli da podignemo ugled Srbije u svetu. Mislim da o tome najbolje govori rast stranih investicija. Imali smo posete japanskog premijera, kineskog predsednika, indijskog i izraelskog premijera, zatim Putina, Makrona. Sa Merkelovom sam se susreo čak 16 puta. Vučić je istakao da i pored različitih stavova izuzetno ceni Angelu Merkel, i da joj je zahvalan iako zna da neće promeniti svoj stav o Kosovu.



- Oni imaju problem nešto drugo, pogledajte zvaničan izveštaj Evrostata, ne piše se ko je zemlja koja je imala najsnažniji rast u prvom kvartalu. Prvi put u istoriji Srbija ima veći BDP od Hrvatske.Predsednik je istakao i da želi dobre odnose Srbije i Hrvatske i da Srbija mora da veruje u sebe i da radi i dodao da od kako je paradigma neuspeha promenjena u paradigmu uspeha može se sve uraditi.Vučić je istakao da ne treba da se obaziremo mnogo na to šta drugi pišu o nama, već da mnogo više veruju u sebe. Kao primer za to je naveo mlade ljude koje je upoznao juče u Nišu, tokom otvaranja Naučno-tehnološkog parka.- Samo tako menjamo paradigmu neuspeha u paradigmu uspeha - istakao je predsednik.Govoreći o predizbornom spotu koji je zabranjen, Vučić je istakao da zloupotrebe dece nije bilo. Kako naglašava spot nije uvredljiv, da nije učinio ništa loše nikom, a da je nekima zasmetao jer se ljudima svideo.- Nikoga nije uvredio taj spot, ništa nije napravio loše bilo kome, ali je zasmetao ljudima. Tražili su da se skloni zbog zloupotrebe dece koje nije bilo. Mi smo govorili o pozitivnim stvarima, o otvaranju škola. Pa zbog koga da vodite politiku osim zbog dece? Ta zabrana je licemerna, ali smo mi poštovali odluke državnih organa - naveo je Vučić.I onda smo imali spot o vantelesnoj oplodnji, pošto želimo da pomognemo svima i da se rađa što više dece. Umesto da svi budemo oduševljeni srećom tih ljudi koji su bili u spotu, oni su krenuli u napad.- Kad god treba da se zabrani nešto SNS-u, uvek će zabraniti. A druga strana je sigurna od svih takvih napada.. Ništa više. Oni vide najveći problem u meni, i zato hoće da me isključe iz kampanje. Oni misle, ako Vučića isključimo iz kampanje, sve je super - rekao je predsednik.

PROBLEM KOSOVA I METOHIJE I NEMAČKA

Postoji značajno neslaganje unutar, do juče monolitne, zapadne alijanse po pitanju KiM, ali ono nije suštinske prirode po rešenje, već u tome ko će da vodi igru, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je to veoma teška pozicija za Srbiju i da zato očekuje dalje pritiske.

- Ne možemo da odbijamo lako najveću silu sveta (SAD), a kako da odbijete EU kada se nalazite na evropskom putu? Ne mogu da budem neodgovoran kao Tači i da kažem 'mi nećemo da se odazovemo pozivu Lajčaka, Markona ili Merkel'...Kako to da kažem? To je nemoguće - rekao je Vučić.

Kaže da i ako postoji nešto zbog čega ne spava jeste pitanje Kosova, uprtkos svim ekonomskim uspesima.

NEMAČKA NEĆE PROMENITI SVOJ STAV Predsednik kaže da Nemačka, koja je najsnažniji faktor u Evropi kad je reč o rešavanju kosovskog pitanja, neće promeniti svoj stav po tom pitanju, koji je suprotan stavu Beograda, ali da to ne znači da on ne ceni delo i ličnost nemačke kancelarke Angele Merkel.

On je naveo da ne može da govori o tome da li je Nemačka podržavala prištinske takse na robu iz centralne Srbije, ali je dodao da je potpuno jasno da "sve što mi mislimo o Kosovu, u Nemačkoj misle suprotno".

- Ja sam ponosan na činjenicu da svoje stavove nisam krio pred kancelarkom, a ona mi je čak rekla i da ne bi ni slušala da joj to neko drugi priča - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ceni Angelu Merkel i da, iako zna da će za nekoliko meseci o njoj mnogi govoriti sve najgore, on to neće činiti, jer zna sa kojom je snagom čuvala stabilnost u ovom delu Evrope.

Podsetio je da je Angel Merkel 2015. godine otvoreno podržala Srbiju u sporu sa Hrvatskom, kada je ta zemlja uvela sankcije Srbiji pa su kamioni čekali u kilometarskim kolonama na granici.

- Da nije bilo njene otvorene podrške, ko zna koliko bi ta kriza trajala i kako bi se završila. Ja joj to pamtim i 2020 - rekao je Vučić.









Vučić je istakao i da su nemačke investicije u Srbiji fantastične i podsetio da Srbija ima najveću trgovinsku razmenu sa Nemačkom.

- Sa Nemačkom imamo najveću trgovinsku razmenu, 13 odsto ukupne trgovinske razmene imamo sa Nemačkom - rekao je Vučić.

Iza nje su, kako kaže, Italija, BiH, Rusija, Kina...

Vučić je rekao i da je Srbija u prethodnih sedam, osam godina uspela da podigne ugled u svetu, podsetivši da su u našu zemlju dolazili japanski premijer, kineski predsednik, predsednik Izraela, potpredsednik Indije, ruski predsednik, nemačka kancelarka...

PREDIZBORNI SKUPOVI



- Mi sada imamo jedan problem, sutra ćemo reći da li ćemo u petak da držimo skup u Novom Sadu, ali moramo da vodimo računa, ne bih želeo da bilo kako ugrozimo zdravlje ljudi. Vidim da postoji želja ljudi da pokažu šta je učinjeno prethodnih godina. Mi smo na skupu tom očekivali oko 30.000 ljudi, a sutra ćemo doneti odluku o tome – naveo je Vučić i dodao da je jako važno izaći na izbore.

Vučić je rekao da je ova vlast mnogo uradila i da će to ostati upisano u udžbenike i dodao da rezultati ostaju i mogu se videti.