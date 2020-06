NovostiOnline/N.J. | 06. jun 2020. 17:37 | Komentara: 0

POŽEGA - Sledeće nedelje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić doći će u Požegu da ozvaniči novi početak rada "Budimke", nekadašnjeg jugoslovenskog i evropskog giganta prehrambene industrije. Sledeće godine, do ovog grada stići će autoput. Istovremeno, porodične kompanije poput "Inmolda" ulaze na na najzahtevnije svetsko tržište sofisticiranih tehnologija, a sve to je prema rečima predsednice vlade Ane Brnabić, siguran pokazatelj dobrog puta na kome se država nalazi.





Predsednica vlade posetila je jedno gazdinstvo u naselju Papratište, novootvorenu bioskopsku salu u centru Požege i kompaniju "Inmold", porodičnu firmu koja ubrzano raste i uspešno parira zapadnoevropskim konkurentima u proizvodnji i izvozu alata, mašina i IML robota za izradu artikala od plastike, obojenih metala...

- Ovo je treći put da sam u poseti "Inmoldu", ova i njoj slične kompanije, domaće i porodične, presudno su važne za dalji razvoj Srbije. Strani investitori su takođe važna komponenta brzog razvoja, zbog novih radnih mesta, prenosa znanja, tehnologija i referenci koje donose. Ali kada imamo domaću kompaniju sa oko 300 zaposlenih koja kontinuirano jača, to je pokazatelj da i Srbija raste i jača. Ovde nastaju sofisticirani proizvodi, reč je o proizvodnji mašina i robota, takvi poduhvati nam omogućavaju da brže sustignemo sve u zapadnoj Evropi koji su trčali brže od nas. Sve ovo delo je naših ljudi, našeg obrazovnog sistema, energije i znanja. Prosek godina zaposlenih je 31, to je snaga u koju verujemo - rekla je predednica vlade Srbije Ana Brnabić - Ovo je rezultat strateškog razmišljanja uoči otvaranja autoputa do Požege. Najavljen je dolazak velikih stranih investitora, a oni će se sresti sa mladim već osposobljenim ljudima za rad u novim kompanijama. Ovo je bila devastirana fabrika nameštaja koju je "Inmold" u januaru kupio iz stečaja. Takvih prizora propadanja biće sve manje. To je novo lice Srbije.

Predsednica vlade se osvrnula i na sivu sliku Požege, koja se kako je rekla, ubrzano menja.

- Detinjstvo sam sa svojom braćom provela u požeškom kraju. To je deo Srbije koji volim svim srcem. Znam šta su značili propast "Budimke" i njene potonje, loše privatizacije. Budućnost je sada daleko svetlija, posebno kada znamo da ovdašnja Srednja tehnička škola kroz dualno obrazovanje daje najbolje kadrove za kompanije poput "Inmolda" i za one koje će tek doći - dodala je Brnabić - To je primer dobrog obrazovanja, pa će ova škola postati regionalni obrazovni centar. Vlada će pomoći da se to ostvari, jer Požega ima sav potreban potencijal za brz razvoj. Sa ovakvim znanjem mehanike, hidraulike, robotike, elektrotehnike i ostalih grana, uspesi u budućnosti su izvesni.

Brnabić je istakla, da je "Inmold" tokom pandemije donirao zaštitnu opremu, vizire, nosače za vizire za našu policiju, vojsku i zdravstvo, za sve u prvim linijama borba, u vrednosti od 150.000 evra.

Vlasnik "Inmolda" Goran Janković, zahvalio se predstavnicima vlade Srbije na podršci u jedinstvenom poduhvatu u ovom kraju.

- Naša kompanija raste, imamo šta da pokažemo. Pored svih postojećih kapaciteta, otvaramo novu proizvodnu halu na 1.200 kvadratnih metara. Sveukupno, mi idemo rame uz rame sa najvećim evropskim kompanijama u ovoj oblasti - naglasio je Janković, pozdravljajući predstavnike vlade Srbije i privrednike iz požeškog kraja.

Predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović, podsetio je da se nova hala "Inmolda" nalazi na mestu nekadašnje propale fabrike nameštaja.

- Sve je do sada podsećalo na zatvaranje, propadanje i katančenje, a danas imamo jednu potpuno drugačiju i bolju situaciju. Ovo je ujedno slika budućeg funkcionisanja požeškog kraja. Narednih dana čuvena "Budimka" ponovo počinje da radi, kupac je "ITM", takođe domaći i veoma ozbiljan. Oni će "Budimku" dići na noge, a to je dobrobit za kooperante iz celog ovog dela zapadne Srbije. Već 2012. godine ćemo imati autoput do Požege, a sve to je dokaz dobrog pravca koji je trasiran za celu Srbiju - rekao je Nikitović.

"INMOLD" PRIMER ZA OSTALE

- Požega je dugo bila u zapećku. Potencijali nisu prepoznavani. daleko više pažnje poklanjano je stranim investitiorima. A jasno je da imamo i sopstvene snage sposobne da pariraju, čak i u modernim tehnologijama, najboljima na svetu. Ovde su nadmašeni okviri Srbije, konkurenti "Inmoldu" su firme iz Nemačke, Švajcarske i Holandije. Zato je podrška države važna, da i ostali u našoj državi vide budućnost za sebe, posebno porodične kompanije - naglasila je Brnabić.

IZBORI I KOVID