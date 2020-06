View this post on Instagram

Da li će se do kraja godine završiti priča o Kosovu i Metohiji? Hoće li ishod biti povoljan za Srbiju? Može li prosečna plata u Srbiji za pet godina da dostigne 900 evra? U kojoj meri je korona uzdrmala temelje srpske privrede? Ko će biti novi premijer? Da li će se on za dve godine ponovo kandidovati za predsednika? To su pitanja za @buducnostsrbijeav @avucic. Sutra od 10:00h na @prvatelevizija @marijasavicstamenic