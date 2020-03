D. MILINKOVIĆ | 13. mart 2020. 08:02 | Komentara: 0

UKOLIKO pretnje Vašingtona uskraćivanjem ekonomske pomoći i povlačenjem američkih trupa sa Kosova i Metohije ne disciplinuju premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija i on ne ukine takse, nije isključeno da će SAD potegnuti još jedan adut - promenu vlasti u Prištini.

U inače labavoj Kurtijevoj vladajućoj većini, njegov najvažniji partner Demokratski savez Kosova (DSK) Ise Mustafe već danima preti da će mu uskratiti podršku ako bez uslovljavanja ne povuče tarife na svu robu iz centralne Srbije i BiH.

U političkoj kombinatorici, koju bi mogle da poguraju SAD, novu većinu napravili bi Mustafin DSK (28 poslanika), Demokratska partija Kosova Kadrija Veseljija, odnosno Hašima Tačija (24), Socijaldemokratska inicijativa Fatmira Ljimaja (4) i Alijansa za novo Kosovo Bedžeta Pacolija (2). Potrebnu većinu od 61, od ukupno 120 poslanika koliko ima parlament u Prištini, u ovom slučaju bila bi obezbeđena iz poslaničkog "rezervoara" manjinskih zajednica, ne uključujući Srpsku listu.

"Rat" među albanskim liderima u Prištini po pitanju taksa, ali i odnosa prema Americi, naročito je kulminirao posle povratka predsednika privremenih institucija na Kosovu Hašima Tačija iz SAD. On oštro kritikuje Kurtija da svojom tvrdoglavom politikom ozbiljno rizikuje da im leđa okrenu najveći pokrovitelj nezavisnosti lažne države, odnosno da je posvećen "uništavanju istorijskih saveza". Lider "Samoopredeljenja", očigledno ohrabren podrškom neke od vodećih zemalja EU koje imaju drugačiji pristup rešavanju kosovskog problema od Bele kuće, optužio je Tačija da je antievropski nastrojen i da učestvuje u pravljenju "tajnog sporazuma između Srbije i Kosova".

Srpski šef diplomatije Ivica Dačić u četvrtak je ponovio da je "ukidanje taksa ključni preduslov za nastavak dijaloga":

- Takođe, odluke Prištine da formira tzv. ministarstvo odbrane i transformiše "kosovske snage bezbednosti" u oružanu formaciju, za nas su neprihvatljive, jer ne samo da nanose štetu procesu dijaloga, već mogu uticati i na destabilizaciju regiona.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže, za "Novosti", da je promena vlasti u Prištini jedna od opcija:

- Pitanje je, naravno, da li će Trampova ekipa uspeti to da izgura. Naime, američka administracija nije do kraja homogena. Dok jednu politiku vodi predsedik Tramp i Bela kuća, evidentno američka duboka država i pre svega Kongres imaju drugačiji stav prema Kurtiju. S druge strane, EU je često potpuno na drugom koloseku, ima drugačije stavove od Amerike, pogotovo neke zemlje kao što je Nemačka, čiji lideri su, poput kancelarke Angele Merkel bliski Trampovoj opoziciji, Demokratskoj stranci. Nije lako reći šta će se dešavati. Amerika pre par godina bi sigurno lako oborila Kurtija, doduše, on se tada ne bi ni usudio da protivreči SAD.

