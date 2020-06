J. DINČIĆ/S. B. MILOŠEVIĆ | 22. jun 2020. 17:11 | Komentara: 0

Iz Novog Beograda, gde su se najduže brojali glasovi, danas se čula nezvanična informacija da će pobednika odlučiti svega pedesetak glasova. Takođe nezvanično, na dva biračka mesta u Novom Beogradu utvrđene su nepravilnosti, jer je vođen loš zapisnik i još se ne zna ko će imati mandat, dva više.





Po 38 mandata SNS osvojio je na Voždovcu i Paliluli, dok je 2016. na obe opštine imao po 26 predstavnika u opštinskim klupama.





U 16 od ukupno 17 gradskih opština Srpska napredna stranka ubedljivo je osvojila poverenje Beograđana na lokalnim izborima sa više od 50 odsto osvojenih glasova u odnosu na broj izašlih birača - kažu preliminarni rezultati izbora za skupštine beogradskih opština. Nepoznanica je samo opština Novi Beograd gde se do zaključenja ovog broja tačan broj glasova i osvojenih mandata nije znao. Starim gradom će posle 28 godina, koliko su na vlasti bili DS i koalicije okupljene oko ove stranke, ubuduće rukovoditi naprednjaci.Poseban utisak na ovim izborima svakako su rezultati SNS u odnosu na prethodne lokalne izbore održane 2016. godine u Starom gradu i na Vračaru. Tada su na Vračaru imali 16 odbornika, dok danas imaju 34. Na Starom gradu sada će imati 27, umesto dosadašnjih 14.U Starom gradu, nekadašnjem bastionu Demokrtske stranke, 2016. godine je koalicija DS - LDP osvojila 20 mandata, a SNS 14. Sada je Ujedinjena opozicija čuvajmo Stari grad osvojila devet mandata. Mandate na Starom gradu dobilo je šest izbornih lista, pa će SPS imati šest odbornika, SPAS i koalicija pod nazivom Srce grada imati po pet mandata.Pre četiri godine, za Savski venac vodila se velika bitka vlasti i opozicije. U nedelju, neizvesnosti nije bilo uprkos maloj izlaznosti, pošto je od 39.101 upisanih birača glasalo tek 12.207.Ubedljivo najviše odbornika SNS imaće sada u Mladenovcu i Zemunu i to po 42, za razliku od prošlih izbora kada su imali 29 i 32. Ovo su ujedno opštine sa najvećim i najmanjim brojem izbornih lista. U Zemunu su birači imali mogućnost da glasaju za 12 lista, dok je cenzus prešlo pet političkih partija, uključujući i grupu građana profesorke dr Danice Grujičić. U Mladenovcu, izbor se sveo na tri, SNS, SPS-JS i SRS.Nepromenjena situacija ostaće u Sopotu gde je SNS, kao i pre četiri godine, osvojio 27 mandata, a SPS - JS tri mandata, dok će umesto nekadašnje okupljene koalicije oko DS sa dva mandata u odborničke klupe ući POKS. Tako će Živorad Žika Milosavljević osvojiti deseti uzastopni mandat, što znači da će na čelu ove beogradske opštine biti duže od 30 godina.Socijalisti su na ovim izborima najuspešniji bili u Mladenovcu gde su osvojili 10 mandata. Najbolji rezultat zabeležili su na Vračaru - devet i Savskom vencu osam mandata.Bivši vatrepolista Aleksandar Šapić je sa svojom listom bio prisutan na 12 od 17 opština, a po broju prikupljenih glasova je među tri vodeće pozicije. Najviše mandata dobio je na Savskom Vencu - osam, i na Paliluli sedam.U GROCKOJ je grupa građana okupljena oko Blaže Stojanovića po osvojenim mandatima ostvarila isti izborni uspeh kao i pre četiri godine, pa će i sada imati tri odbornika. U Lazarevcu je grupa građana Naša kuća, okuppljena oko Milana Đorđevića, osvojila 12 mandata, odnosno četiri više od trećeplasirane SPS - JS. Zanimljivo je i to da je u Barajevu Samostalna srpska stranka osvojila tri mandata, dok je Društvo za ulepšavanje Vračara na ovoj opštini osvojilo dva mandata.ZAMENIK gradonačelnika Goran Vesić skreće pažnju da je trijumf SNS bio takav da su suparnike pobedili osvojivši više glasova u apsolutnim brojevima.- Na Vračaru smo na izborima 2018. godine imali 8.900 glasova, a sada smo osvojili 10.345 glasova što je 16,2 odsto više - rekao je on za "Novosti".- Na Starom Gradu smo 2018. godine osvojili 6.400 glasova, a sada 7.029, što je porast od skoro 10 odsto.Kako je Vesić rekao, opozicija je pokazala da nema ni program, ni organizaciju, "pa su se kandidovali u dve centralne beogradske opštine na Vračaru i na Starom Gradu gde mogu da sede po ceo dan u kafićima."Nebojša Stefanović, predsednik Gradskog odbora Beograd SNS zahvalio se Beograđanima što su pružili podršku SNS, čime je, kako je naveo, ostvaren najbolji pojedinačni rezultat uprkos manjoj izlaznosti.- Beograđani su juče na biračkim mestima doneli jasnu odluku da žele da nastave putem reformi i izgradnje Srbije. Pred nama je mnogo zadataka kako bi deca i u Beogradu i u Srbiji imala što bolju i sigurniju budućnost i zato već danas nastavljamo da radimo na postizanju ovih ciljeva. Poverenje ćemo građanima prestonice uzvratiti, nastavljajući da zajedno sa njima i samo za njih, radimo još energičnije i odgovornije na povećanju plata i penzija i stvaranju Beograda kao mesta za još lepši i kvalitetniji život.