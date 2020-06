Novosti Online | 21. jun 2020. 07:00 > 15:42 |

U Srbiji se danas održavaju redovni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori .





Republička izborna komisija utvrdila je u petak uveče konačan broj od 6. 584. 376 birača.





Oni će se danas, do zatvaranja biračkih mesta u 20 sati, opredeljivati između ukupno 21 stranke, koalicije ili liste, kojima je za ulazak u parlament potrebno da pređu cenzus od tri odsto.





Građani će svoje biračko pravo moći da iskoriste na 8.385 biračkih mesta.





15:41 - DO 14 ČASOVA U RUDNIČKO-TAKOVSKOM KRAJU GLASALO 33 ODSTO



OKO 33 odsto od ukupno upisana 35.973 birača u Rudničko-takovskom kraju, izašlo je do 14 časova na izbore, na 66 biračkih mesta, na kojima se između četiri lokalne kandidacione liste bira i 49 odbornika za sledeći saziv Skupštine opštine Gornji Milanovac. Prema izveštaju Dragana Vučićevića, predsednika OIK, glasanje protiče bez uočenih nepravilnosti i incidenata.







15:39 - NAJVEĆA IZLAZNOST U REKOVCU I SVILAJNCU



Prema poslednjem preseku, najveća izlaznost je u rekovačkoj opštini, gde je do 14 sati glasalo 38 odsto birača. Prema rečima predsednika Izborne komisije Milana Simića, do sada nije prijavljena nijedna nepravilnost. Sledi svilajnačka opština s 37,28 odsto.







Kako „Novosti“ saznaju od predsednice Izborne komisije Olivere Stanojević incident na biračkom mestu u Roandi, kada su četvorica nepoznatih muškaraca pokušala da uđu na biračko mesto, je rešen. U ćuprijskoj opštini, u kojoj je presek izlaznosti bio u 15 časova, svoje pravo glasa ostvarilo je 34 odsto meštana grada na Moravi. Najmanje birača, 29,74 odsto, izašlo je na birališta u jagodinskoj opštini.



15:37 - DO 14 ČASOVA GLASALO 30,39 ODSTO BIRAČA U OPŠTINI NEGOTIN





Do 14 časova u Negotinu je glasalo 30,39 odsto birača, saznajemo u Radnom telu Republičke izborne komisije u Negotinu.





Reč je o prosečnoj izlaznosti na tri posmatrana biračka tela u Negotinu i Vratni. Kako saznajemo od nadležnih dop sada nisu prijavljenje nepravilnosti ni na jednom od 72 biračka mesta u opštini Negotin na kojima bi, sudeći po biračkim spiskovima, trebalo da glasa 39.291 birač, ili 1.124 manje nego na lokalnim izborima decembra 2017.





15:36 BOJNIK I CRNA TRAVA PREDNjAČE U BROJU GLASALIH

Prema podacima Opštinske izborne komisije iz Bojnika u ovoj opštini je do 14 časova glasalo 43,09 odsto od 8.472 građana upisana u birački spisak što je najveća izlaznost u odnosu na sve lokalne samouprave u Jablaničkom okrugu osim Crne Trave gde je za isto vreme glasala skoro polovina odnosno 47,34 odsto od 1.222 birača.

I veliki broj Vlasotinčana je u poslednja dva sata odlučio da iskoristi pravo glasa. U ovoj opštini je do 14 časova glasalo 39 odsto od 23.623 birača, što je 13,5 odsto više u odnosu na poslednji presek o izlaznosti koji je napravljen tačno u podne.

U Leskovcu je do 14 sati glasalo 26 odsto od 117.661 birača. Leskovčani glasaju na 195 biračkih mesta i izbori za sada protiču bez problema koji mogu da se odraze na njihove rezultate. Na pojedinim biračkim mestima su velike gužve, ali građani strpljivo stoje u redu i čekaju da iskoriste svoje pravo glasa.

U Medveđi je presek izlaznosti u 14 časova iznosio 27 odsto od 6.593 birača.





14: 56 - U UŽICU DO 14.00 SATI IZAŠLO OKO 26 ODSTO BIRAČA



Na biralista u Užicu do 14.00 časova izašlo je 26,41 odsto birača koji su glasali za poslanike republičkog parlamenta, a 26,26 odsto za gradske odbornike, rečeno je u Gradskoj izbornoj komisiji.

Predednica Gradske izborne komisije Milka Protić rekla je da nisu prijavljene nepravilnosti ni na jednom od 91 izbornog mesta, a sve nedoumice rešavaju se u hodu.

Pravo glasa u Užicu ima 65 671 Užičanin. 14:28 - MINISTAR STEFANOVIĆ GLASAO NA BEŽANIJSKOJ KOSI

Ministar unutrašnjih poslova i član Predsedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović glasao je danas oko 13.15 časova na biračkom mestu u Osnovnoj školi „Borislav Pekić“ na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Foto Novosti



14: 18 - IZLAZNOST DO 1 4 ČASOVA - 28.5 % Izlaznost do 14 časova prema podacima Centra za praćenje izbora iznosi 28.5 %



14:10 - IPSOS: IZLAZNOST DO 14 SATI 27,75 ODSTO ILI 1.825.000 BIRAČA

Do 14.00 sati u Srbiji je na izbore izašlo 1.825.000 birača, odnosno 27,75 odsto, a u IPSOS Srbija navode da je ta izlaznost na istom nivou kao na predsedničkim i prethodnim parlamentarnim izborima. Najveća izlaznost, kažu u IPSOS, je u centralnoj Srbiji,a zatim u Vojvodini.



14: 00 - INCIDENT NA BIRAČKOM MESTU U BUJANOVCU

Na biračkom mestu broj 52 u školi “Naim Frašeri” u Bujanovcu došlo je do sukoba između birača izborne liste “PDD Driton Redžep”i i birača romske nacionalnosti, zbog navodnog pokušaja “kupovine glasova”, saznaju Novosti. Prema nezvaničnim informacijama član biračkog odbora liste PDD, nudio je diskretno novac Romima da bi glasali za njegovu listu, zbog čega je došlo do verbalnog sukoba. Na sreću, situacija se smirila i izbegnut je incident većih razmera, te je glasanje regularno nastavljeno. Pravo glasa na ovom biračkom mestu ima 1.127 građana. J.S.



13:15 REKORDNA IZLAZNOST U JABLANIČKOM OKRUGU



Do podneva je na 195 biračkih mesta na teritoriji grada Leskovca glasalo 17,5 odsto od 117.661 građanina upisanog u birački spisak. Rekordna izlaznost u opštinama Jablaničkog okruga zabeležena je u Bojniku gde je do 12 časova svoje glasačko pravo iskoristilo čak 31,4 od 8.472 birača.





U Vlasotincu je, od 23.623 građana, za isto vreme glasalo 25,2 procenata birača, a u Medveđi 17,6, dok je u Lebanu do podneva glasalo 25 odsto punoletnih građana. U Crnoj Travi pravo glasa ima 1.222 građanina, a do 10 časova je na 12 biračkih mesta glasalo 20 odsto njih. Sledeći presek izlaznosti u ovoj opštini praviće se u 14 časova.





13:59: KIKINĐANI GLASAJU I NA NARANDžASTOM LISTIĆU



Na loklanim izborima građani se izjašnjavaju na glasačkom listiću narandžaste boje, koja je odabrana kao karakteristična za ovaj grad zbog ludaja, odnosno bundeva



Izbori u Kikindi protiču u mirnoj i korektnoj atmosferi, brez prekida u radu biračkih odbora, a građani se izjašnjavaju na ukupno 60 biračkih mesta, 35 u gradu i 25 u selima. Kako je za „Novosti“ saopštila Tamara Radlović, predsednica Gradske izborne komisije, na lokalnim i pokrajinskim izborima pravo glasa uma ukupno 48.911 građana, dok su u birački spisak za republičke izbore upisane 48.773 punoletne osobe.











13: 52 INCIDENT NA BIRAČKOM MESTU U ROANDI



Na biračkom mestu Roanda u svilajnačkoj opštini došlo je incidenta kada su četvorica muškaraca pokušala da uđu na glasačko mesto i prekontrolišu birački spisak. - U Roandi se pojavio crni džip beogradskih registarskih oznaka iz koga su izašla četvorica muškaraca. Oni su hteli da prekontrolišu spisak, ali je predsednik izborne komisije to zabranio i pozvao je policiju. Otišli su pre nego što je stigla policija. Reč je o klasičnom zastrašivanju birača – navodi predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović. On dodaje da su nepoznati ljudi pre Roande pokušali da uđu na još jedno biračko mesto, a kako su automobili beogradskih registarskih oznaka parkirani ispred jednog restorana u Svijalncu, predsednik ocenjuje da postoji mogućnost da ponovo pokušaju da uđu na neko biračko mesto. (Z. Gl.)



13:43: IZLAZNOST U SREMSKOJ MITROVICI DO 13 ČASOVA



U sedam opština na području Sremskog okruga, pravo glasa na izborima ima 267.269 građana upisanih u birački spisak koji svoje pravo mogu ostvariti do 20 časova. Na području Grada Sremska Mitrovica do 13 časova ukupna izlasnost je 28,48% , u Opštini Šid 30,78 %, dok je na području opštine Ruma do 13 časova 24,51%. Kako saopštavaju u Opštinskoj izbornoj komisiji na području Opštine Inđija do 13 časova izašlo je 24,91% birača sa pravom glasa, dok je na području opštine Irig 27,14 %, u opštini Stara Pazova ona iznosi 24,70 %. Kako kažu u Opštinskoj izbornoj komisiji na području Opštine Pećinci do 13 časova svoje pravo glasa iskoristilo je 39,93 % što je i najveća na području Sremskog okruga.









13:39: IZLAZNOST U NEGOTINU DO 12 SATI



Radno telo Republičke izborne komisije u Negotinu saopštilo je da je na tri rezprezentativna biračka mesta, od kojih su dva u Negotinu, a jedno u selu Vratna do 12 časova glasalo 21,52 odsto od ukupnog broja upisanih birača.





Pravo da glasa ima 38.291 birač u opštini Negotin, a danas će to pravo moći da ostvare i pritvorenici u Okružnom negotinskom zatvoru.





Glasa se na 72 biračka mesta, od kojih 17 u Negotinu i 55 biračkih mesta u 38 krajinskih sela.







13:35: RADOMIR NIKOLIĆ GLASAO U KRAGUJEVCU

Dosadašnji gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić nije na listi za kandidata na ovogodišnjim lokalnim i parlamentarim izborima, a svoju građansku dužnost obavio je na izbornom mestu broj 9 u isturenom odeljenu OŠ “Jovan Popović” u kragujevačkim Šumaricama.



"Narod nikada ne treba potcenjivati. Narod nikada nije ni pogrešio. Tako da verujem da će ovog puta izabrati ono što je najbolje za njega i za budućnost Kragujevca", poručio je Nikolić nakon glasanja.









13:33: RIK: Izlaznost do 12 sati - 18,01 odsto



Na parlamentarnim izborima u Srbiji do 12 sati glasalo je 18,01 odsto upisanih birača, saopštila je Republička izborna komisija na konferenciji za novinare.



Kako je rečeno, u beogradskom regionu do 12 sati glasalo je 14,65 odsto, u Vojvodini 20,08 odsto, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 18,58 odsto, a u južnoj i istočnoj Srbiji 17,25 odsto.



Posmatrano po gradovima, do podneva je najveća izlaznost zabeležena u Novom Sadu - 16,87 odsto, u Kragujevcu 16,71 odsto i Nišu 15,16 odsto. Na pitanje novinara da li je bilo nepravilnosti na biračkim mestima, predsednik RIK- a Vladimir Dimitrijević je rekao da nije bilo većih nepravilnosti.







13:15: KRKOBABIĆ GLASAO



Predsednik PUPS-a i ministar u Vladi Milan Krkobabić, glasao je jutros u 8.30 časova na Novom Beogradu.



Krkobabić je glasao na biračkom mestu broj 81 u novobeogradskom Domu zdravlja u Nehruovoj 53.





13:13: IPSOS: U Srbiji do 13 časova je 23,4 odsto Prema podacima IPSOS Srbija pristiglih sa biračkih mesta izlaznost na izborima u Srbiji do 13 časova je 23,4 odsto



Izlaznost na današnjim parlamentarnim izborima do 13 sati veća je nego na izborima 2016. godine, dok je za nijansu niža nego na predsedničkim izborima 2017. godine.



Foto Tanjug 13:10: IZLAZNOST U NOVOM SADU DO 12 ČASOVA

Prema podacima Gradske izborne komisije u Novom Sadu je do 12 časova izašlo 17,6 odsto birača. Na području grada pravo glasa ima 332.695 birača a ukupno je 197 biračkih mesta. 13:09: IZLAZNOST U PARAĆINU DO 12 ČASOVA



U Paraćinu je do 12 sati prema podacima radnog tela Republičke izborne komisije glasalo 20 odsto birača, a ukupan broj glasača na lokalnim izborima je 47.961. Glasanje protiće bez bitnih problema, iz organizacionih razloga dvadesetak minuta kasnilo je otvaranje na nekoliko od ukupno 55 biračkih mesta. Građani Paraćina mogu da glasaju za jednu od devet izbornih listi, od kojih su samo tri stranačke, a preostalih šest su grupe građana.







12:42 DO PODNE IZLAZNOST U ZRENjANINU 14,3 POSTO



Od ukupno 104 hiljade građana sa pravom glasa, u Zrenjaninu i okolnim mestima do podneva glasalo je 14.708 što je 14,3 posto. Uobičajeno veća izlaznost je u selima u okolini Zrenjanina, gde je izlasnost u proseku oko 20 posto. Za sada nikakvih problema, niti incidenata na glasačkim mestima nije bilo.







12:19 Predsednik Vučić glasao na Novom Beogradu, Foto Tanjug





Predsednik Srbije i lider istoimene liste "Za našu decu" Aleksandar Vučić glasao je danas oko podne u na Novom Beogradu.



Vučić je, na izborno mesto u zgradi "Zepter International", došao sam.





12:15 PAJIĆ GLASAO U ŠAPCU



Nosilac liste "Aleksandar Vučić - za našu decu" i kandidat Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Šapcu dr Aleksandar Pajić glasao je jutros u 7.00 časova.



On je glasao na biračkom mestu broj 4 u šabačkom naselju Benska bara. Pajić je na izbore u Šapcu izašao sa suprugom.

12:14: IPSOS do 12 časova izlaznost u Srbiji 18,8 odsto





Prema podacima IPSOS Srbija pristiglih sa biračkih mesta izlaznost na izborima u Srbiji do 12 časova je 18,8 odsto.







12:13 UGLjANIN GLASAO U NOVOM PAZARU



Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka Sulejman Ugljanin glasao je u jutarnjim časovima, na biračkom mestu u osnovnoj školi "Desanka Maksimović" u Novom Pazaru.



Ugljanin je svoje glasačko pravo iskoristio u pratnji supruge i sina.



















12:05 đURIŠIĆ GLASAO NA VRAČARU





Marko Ðurišić, prvi na izbornoj listi Ujedinjene demokratske Srbije glasao je danas oko 12.00 sati na svom biračkom mestu na Vračaru.



Ðurišić je svoje pravo glasa iskoristio na biračkom mestu 29 u Osnovnoj školi "Jovan Miodragović".









12:04: ZELENOVIĆ GLASAO U ŠAPCU



Nosilac liste "Nebojša Zelenović - Šabac je naš" i lider stranke "Zajedno za Srbiju" Nebojša Zelenović glasao je jutros u 9.00 časova.



On je glasao na biračkom mestu broj 23 u gradskoj mesnoj zajednici "Žika Popović" u Šapcu. Zelenović je na izbore izašao sa suprugom.









12:03: U LESKOVCU GLASALO DO 10 SATI GLASALO 8,12 ODSTO



U Leskovcu je do 10 časova glasalo je 8,12 odsto od 117.661 birača. Od otvaranja biračkih mesta nije bilo nepravilnosti koji bitno utiču na tok izbornog procesa. Sva birališta otvorena su na vreme i glasanje se odvija bez problema. Slična situacija je i u ostalim opštinama Jablaničkog okruga. U Vlasotincu je izlaznost do 10 časova iznosila osam odsto od 23.623 građana upisanih u birački spisak. U Bojniku je za isto vreme glasalo oko 10 odsto od 8.472 birača, dok je u Crnoj Travi svoje glasačko pravo iskoristilo čak 20 odsto od 1.222 građana. U Medveđi je, na 28 biračkih mesta, do 10 časova glasalo 8,26 odsto od 6.593 birača. Na području Jablaničkog okruga glasa se na ukupno 365 biračkih mesta od čega u Leskovcu na 195.







12:02: U ŠAPCU DO 10 SATI GLASALO 11,4 ODSTO





Prema podacima Gradske izborne komisije Šapca na uzorku od 8 biračkih mesta, do 10 časova glasalo je 11,4 odsto Šapčana. Pored republičkih poslanika, u Šapcu se bira 69 odbornika lokalnog parlamenta, a učestvuje 12 listi i koalicija.











Na većini birališta je gužva još od ranih jutarnjih sati, a na pojedinim mestima kasnilo se sa otvaranjem iz tehničkih razloga. Izborni dan protiče mirno i bez incidenata.







12:01: GLASAO SAŠA RADULOVIĆ







Predsednik "Dosta je bilo" i prvi na listi Suverenisti, Saša Radulović, glasao je u DV "Cerak" na Opštini Čukarica.









11:59 ZUKORLIĆ GLASAO U NOVOM PAZARU



Na birackom mestu 76 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Pazaru glasao je Muamer Zukorlić, bivsi muftija Islamske Zajednice u Srbiji i nosioc liste Stranke pravde i pomirenja "Samo pravo" u drustvu ćerke i supruge .







11:55 TRIFUNOVIĆ GLASAO NA SAVSKOM VENCU



Predsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović glasao je u podne na biračkom mestu u Ugostiteljskoj školi u Jug Bogdanovoj ulici na Savskom vencu.







11:54: GLASAO DRAGAN MARKOVIĆ PALMA





Dragan Marković Palma glasao je na svom biračkom mestu u Jagodini.











11:53 U RAKITI UKRADENE KUTIJE I PARAVAN





IZBORI za lokalne i republički parlament koji se na području Pirotskog okruga održavaju na 190 biračkih mesta protiču bez problema, osim što se na biračkom mestu u babušničkom selu Rakita, krenulo par časova kasnije sa glasanjem, jer je prethodne noći neko ukrao kutije i paravan iz prostorije u kojoj su planirani.









U Policijskoj upravi u Pirotu nam je potvrđeno da je došlo do narušavanja biračkog mesta u ovom babušničkom selu, kao i to da se traga za vinovnicima ovog čina.Reč je o biračkom mestu broj 22 u pomenutom selu, koje je već nekoliko godina u žiži javnosti zvog protivljenja izgradnji jedne MHE.





Na području okruga pravo glasa ima 73.722 građana. Prvi presek kaže da je u Pirotu do 10 sati glasalo 9.2 odsto upisanih u Babušnici 13 odsto, u Beloj Palanci čitavih 21 odsto i u Dimitrovgradu gotovo identična izlaznost.







11:52: ČANAK GLASAO





Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak obavio je svoju građansku dužnost i glasao.









11:51: ŠAPIĆ GLASAO NA NOVOM BEOGRADU





Predsednik Srpskog patriotskog saveza (SPAS) i nosilac izborne liste "Pobeda za Srbiju" Aleksandar Šapić, danas je u 9 časova glasao na biračkom mestu u O.Š. "Ivan Gundulić" na Novom Beogradu.









11:44 JUTKA IZAŠAO NA IZBORE I GLASAO



BRUS-MILUTIN Jeličić-Jutka,bivši predsednik opštine Brus i nosilac liste GG “Za moderan Brus” na lokalnim izborima, glasao je danas na biračkom mestu Dom kulture u Brusu. Jeličić se,da podsetimo, nije pojavio 10. i 19.juna pred Osnovnim sudom u Kruševcu,gde odgovara zbog polnog uzmemiravanja i nedozvoljenih polnih radnji prema bivšoj saradnici Mariji Lukić.















11:42: GLASALA MILICA ĐURĐEVIĆ







Nosilac izborne liste Srpske stranke Zavetnici, Milica Đurđević Stamenkovski glasala je jutros u 10:15 na Voždovcu, u naselju Šumice, na biračkom mestu broj 34.











Ona je u pratnji supruga ispunila svoju građansku dužnost i pozvala sve građane Srbije da iskoriste pravo glasa, izađu na izbore i iskažu svoju volju.











11:41: U SUBOTICI DO 10 ČASOVA GLASALO 12 ODSTO

Do 10 časova na 103 biračka mesta u Subotici glasalo je oko 12 odsto građana sa pravom glasa. U birački spisak upisano je 128.566 birača.





-Sva biračka mesta otvorena su na vreme i izborni dan protiče u najboljem redu, bez nepravilnosti – kaže Nenad Kozomora, predsednik Gradske izborne komisije.

Svoje biračko pravo iskoristio je i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor koji je glasao u Nosi, dok jeBalint Pastor, noslilac liste SVM na lokalnim izborima glasao u vrtiću u Malom Radanovcu. Sadašnji gradonačelnik Bogdan Laban takođe je u 10 časova izašao na biralište u OŠ „Majšanski put“.

















11:29: RADOJIČIĆ GLASAO NA VRAČARU





Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić glasao je jutros na Vračaru.



Radojičić je glasao na biračkom mestu u Muzičkoj školi "Mokranjac" u opštini Vračar.













11:29: GLASALA MAJA GOJKOVIĆ





Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković glasala je na biračkom mestu br. 180 , AD železnice Srbije, u ulici Vase Stajića.









11:28: ŽIVKOVIĆ GLASAO NA VRAČARU







Predsednik Nove stranke i kandidat koalicije "Nek maske padnu" Zelena stranka - Nova stranka, Zoran Živković glasao je danas oko 11 časova na biračkom mestu 59, na Stomatološkom fakultetu na opštini Vračar.







11:15: SRPSKI GARDISTI prvi glasali u Moskvi: Pozdravio ih ambasador Lazansk

Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!





11:09: RIK: IZLAZNOST NA NIVOU SRBIJE 9,3 %





Prema podacima RIK-a, izlaznost u Vojvodini do 10 sati je 11,17 odsto, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 9,17 odsto, u južnoj i istočnoj Srbiji 8,6 procenata, a u regionu Beograda 7,07 odsto birača.



Izlaznost do 10 časova u Novom Sadu je 9,15 odsto, u Nišu 7,51 procenat, a u Kragujevcu 7,92 odsto.



Rečeno je i da današnje izbre prati rekordan broj domaćin i stranih posmtrača.



Na ovim parlamentarnim izborima građani se opredeljuju između 21 liste, što je, prema rečima predstavnika RIK-a najveći broj u protekla četiri izborna ciklusa .















11:06: U PRIJEPOLjU DO 10 SATI GLASALO VIŠE OD 10 %







Na biračkom mestu u Ratajskoj na pola sata prekinuto glasanje, u Prijepolju do 10 časova glasalo više od 10%.





U Prijepolju na 66 biračkih mesta pravo glasa ima 33.137 građana, do 10 časova svoje biračko pravo iskoristilo je 10,16%. U susednom Priboju na 48 biračkih mesta glasa 27537 građana. U ovoj opštini do 10 sati građansku dužnost obavilo je 8,4 %.





Problema u glasanju bilo je u Prijepolju, na biračkom mestu broj 51 u Ratajskoj, Naime, u ovoj izbornoj jedinici glasanje je bilo u prekidu od 7:05 do 7:30, zbog sukoba dva birača i neodržavanja obavezne socijalne distance na glasačkom mestu. Nakon intervencije policije biralište je ponovo otvoreno. Inače, za 41 odbornički mandat u Skupštini opštine Prijepolje nadmeće se 241 kandidat sa 11 izbornih listi.





11:00 GLASAO SELAKOVIĆ



Generalni sekretar predsednika Republike Nikola Selaković, glasao je danas u prepodnevnim časovima na biračkom mestu u osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru. Selaković je na glasanje došao u pratnji supruge.











10:58: GLASAO ŠEŠELj





Predsednik SRS Vojislav Šešelj i njegova supruga Jadranka Šešelj glasaju na parlamentarnim izborima.

















10:45: ŠEF ĐILASOVOG IZVRŠNOG ODBORA PREKRŠIO BOJKOT?



Na društvenim mrežama pojavila se slika Velibora Pavlovića, predsednika Izvršnog odbora Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, na biračkom mestu na Vračaru.



SSP bojkotuje izbore i nema pravo na kontrolore pa se spekuliše da je Pavlović, mimo odluke stranke i Saveza za Srbiju izašao da glasa. Slike pogledajte KLIKOM OVDE!











10:35: ANTIĆ GLASAO NA ZVEZDARI





Ministar rudarstva i energetike i potpredsednik SPS Aleksandar Antić glasao je danas nešto pre 10 sati na biračkom mestu broj 6, u prostorijama Gradske pijace, na Zvezdari. Antić je došao na biralište u pratnji stranačkih kolega i sina Andreja.



U skladu sa okolinostima u vezi sa virusom korona, ministar je ušao sa zaštitnom maskom.









10:33: GLASALA NELA KUBUROVIĆ





Ministarka pravde Nela Kuburović Kisić glasala je danas u 9.30 sati na svom biračkom mestu na Vračaru.



Kuburović Kisić, koja je i članica Predsedništva SNS, građansku dužnost obavila je na biračkom mestu u Osnovnoj školi “Kralj Petar II Karađorđević”.









10:27: GLASALA MIHAJLOVIĆ







Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović glasala je jutros oko 10 sati na biračkom mestu 35 na Dedinju.



Mihajlovićeva je na glasanje došla sa partnerom.









10:26: GLASAO JOVANOVIĆ



Član Predsedništva pokreta "Metla2020" i lider Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović glasao je jutros na biračkom mestu u osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru.





Foto Tanjug









10:25: GLASAO MINISTAR VULIN



Ministar odbrane i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin glasao je danas u 9 časova na biračkom mestu 43 u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" na Vidikovcu.







Vulin je na biračko mesto došao u pratnji supruge i dvojice sinova.



U Srbiji se danas održavaju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori, a birališta su otvorena u 7 časova.







10:17: 78 BIRAČKIH MESTA U SMEDEREVU OTVORENO NA VREME



Glasanje na svih 78 biračkih mesta u Smederevu odvija se bez problema, kažu u Gradskoj izbornoj komisiji. Na nekoliko mesta, početak glasanja je kasnio zbog naknadnog prebrojavanja glasačkih listića. Na lokalnim izborima učestvuje osam izbornih lista i koalicija. Došlo je do promene broja birača za izbor odbornika u Skupštini grada. Zbog promene mesta prebivališta, tri birača su brisana iz biračkog spiska, a dva su upisana, te je broj birača umesto 96.606 sada 96.607. Pravo glasa na parlamentarnim izborima ima 98. 010 birača.











10:16: GLASAO MILOŠ VUČEVIĆ





Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je obavio svoju građansku dužnost i glasao.



On je na glasanje došao u pratnji supruge Maje i sinova Mihajla i Danila.









10:13: POKRAJINSKA IZBORNA KOMISIJA: OTVORENA BIRAČKA MESTA U VOJVODINI





Pokrajinska izborna komisija saopštila je da su biračka mesta u AP Vojvodini otvorena i da su spremna za zakonito sprovođenje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

- Ovlašćena lica u svih 45 lokalnih samouprava preuzela su izborni materijal i dostavila ga biračkim odborima u skladu sa propisima – navodi PIK u svom prvom saopštenju u izbornom danu.

Za 120 poslaničkih mesta u pokrajinskom parlamentu takmiči se devet izbornih lista.







09:48: INCIDENT U SREMSKIM KARLOVCIMA



U prostorije Vojvođanskog fronta u Sremskim Karlovcima, jutros oko osam časova, upala je grupa nepoznatih huligana, prevrnula stolove i pobacala stvari aktivistima koji su se u tom momentu nalazili unutra.





09:57: CESID I IPSOS: IZLAZNOSR DO 9 SATI 5,2 ODSTO





Prema podacima Cesida i Ipsosa, izlasnost do devet časova je 5,2 odsto upisanih birača.











09:54: GLASAO PASTOR





Predsednik Skupštine Vojvodine i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor glasao je oko osam časova u zgradi osnovne škole "Petefi Šandor" u naselju Nosa kod Subotice.









09:53: RUŽIĆ GLASAO NA ČUKARICI





Ministar državne uprave i lokalne samouprave i potpredsednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić, glasao je danas oko 9.30 časova na biračkom mestu broj 3 na Šumarskom fakultetu na Čukarici.

















09:50: RIK: BEZ NEREGULARNOSTI







Vladimir Dimitrijević, predsednik RIK, rekao je za TV Pink "da su biračka mesta danas otvorena na vreme, u 7 sati, u skladu sa zakonom". Dimitrijević je naglasio da nije bilo neregularnosti na otvaranju biračkih mesta.







09:43: CPI: IZLAZNOST DO 9 SATI 5,3 ODSTO



Centar za praćenje izbora (CPI) saopštio je da je, na osnovu podataka pristiglih sa biračkih mesta na kojima se nalaze njihovi posmatrači, izlaznost do 9 sati 5,3 odsto.



Kako je navedeno, do 9 sati nisu zabeležene veće nepravilnosti koje bi mogle da utiču na regularnost izbornog procesa.











09:42: GLASALA ANA BRNABIĆ







Premijerka Srbije Ana Brnabić obavila je danas svoju građansku dužnost i glasala na svom biračkom mestu, u Školi za dizajn na Dedinju.











09:40: DO 9 SATI U VRANjU GLASALO 425 LjUDI



Stojan Ilić, predsednik izborne komisije, saopštio je da je do 9 sati u Vranju glasalo 425 ljudi, što je procentualno 5 odsto glasača.





09.27: DAČIĆ GLASAO ZAJEDNO SA SUPRUGOM I SINOM

Potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, glasao je danas oko devet časova na biračkom mestu 35 na Dedinju.



Lider socijalista je na glasanje došao sa suprugom i sinom.

09.20: GLASAO ČEDOMIR JOVANOVIĆ



Predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) i prvi na listi Koalicija za mir - Čedomir Jovanović glasao je jutros oko 8.30 sati na biračkom mestu CMZ „Ušće“ u opštini Novi Beograd.



09.10: GLASALA DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ

Zamenica direktora Instituta Srbije za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević obavila je svoju građansku dužnost i glasala.





09.06: MINISTAR PROSVETE OBAVIO GLASANjE

Ministar prosvete Mladen Šarčević obavio je glasanje jutros na svom biračkom mestu u društvu supruge.





