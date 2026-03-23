SRBIJA JE ZATEČENA! Veljko Paunović otkrio sve o Dušanu Tadiću, braći Milinković Savić, Brazilcu u dresu "orlova"...

Selektor Srbije Veljko Paunović održao je konferenciju za medije pred prijateljske mečeve protiv Španije i Saudijske Arabije.

Selektor je govorio na brojne zanimljive teme i nije preskočio odgovor ni na jedno pitanje. Bio je otvoren i direktan, o braći Milinković Savić, Dušanu Tadiću, Brazilcu u dresu reprezentacije Srbije....

Kraj konferencije

Gde će igrati Sergej Milinković Savić?

- Na poziciji iza špica, tu je igrao kad smo radili zajedno u reprezentaciji. Sa Inzagijem igra kao srednji vezni, po desnoj strani uglavnom. U tom sistemu može da igra i na drugim mestima. Sposoban je da otključa tešku situaciju, isto tako može da zadrži loptu na sebi. Taj moj ofanzivni vezni, koji isto tako ima mogućnost, kada je ekipi potrebno, pruži podršku kao drugi vezni. Na boku ga ne vidim (smeh)".

O krilima reprezentacije!

- Imamo četiri igrača koji igraju na krilnim pozicijama. Imamo Gaćinovića, Kostića, Birmančevića. Imamo Sergeja, Stanića i Kostova. Imamo Samardžića koji može da igra na boku. To su opcije koje imamo. Kada realno sagledam, to su dva igrača po poziciji. Svakako razmatramo da dovedemo još jednog igrača na toj poziciji. Želim da dobiju kvalitetnu priliku. Kada je već ovakva situacija, ne želimo da gomilamo. Pogotovo za Birmančevića, koji je izabrao dobar tim i ligu. Zadovoljan sam kako je igrao proti Atletiko Madrida. Sada je prilika da ih dobije - zaključuje selektor.

Ovo je formacija Srbije

- Verujem da možemo da igramo u sistemu 4-2-3-1, odnosno varijantima tog sistema. To su stvari koje mislim da naš tim treba da igra. Izložio sam sve sisteme iz FSS - stresu. Da izađemo iz komfor zone i da izazovem reakciju. Da vidim kako se ekipa ponaša. Nije isključeno da ne dobijem ono što želim... U procesu smo.

Zukić i Matić...

- Obojicu pratimo. Zukića smo imali na širem spisku i pratimo ga. Nije isključeno da ga možda pozovemo i sada, videćemo posle analize stanja ekipe i igrača koje imamo. Matić, tu je sa našim mladim timom, profil igrača koji je više napadački bek, ja volim takve igrače, ono što treba da poradi je duel igra, to su stvari kojima se bavimo."

Zbog čega nema Kataija?

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai je tražio sam da odmori što je selektor danas otkrio.

- Uvek ću da kažem stvari kako jesu. Kontaktirao me agent, pa me zvao Aleksandar. Rekao je da je imao puno utakmica, da oseća premor. Da želi da razmisli. Rekao sam da računam na njega i da želim da razgovrama sa njim o tome. Posredstvom Mitra Mrkele Ono što će biti ključno jeste održavanje njegove forme. Radili smo zajedno u Čikagu, poznaje sistem i zna kakav sam ja.

Problemi u timu!

Povrede, povratak iz povrede? Neki igrači imaju malu minutažu?

- Svi selektori se suočavaju sa problemima zbog povreda. Na našem širem spisku ima igrača koji nemaju minutažu ili izlaze iz povreda... Šta možemo da uradimo? Možemo da radimo u odvojenim grupama, oni koji se oporavljaju, oni koji podižu formu. Već nakon toga ide priprema za utakmicu. Svaki dan puno znači", rekao je selektor i dodao: "Radimo na to. Mi imamo kostur tima koji je solidan. Golmani su u dobrom stanju, dva centralna beka igraju na top nivou, njihove zamene su u takmičarskom ritmu, na sredini terena imamo igrače koji igraju stalno. U napadu smo solidni... Naša krila i bekovi, prednje i zdnje gume, nemaju ni dovoljnu minutažu ni dovoljan učinak. Prevashodno ekipa kao mi želi da napada po bokovima, potrebno nam je još više da tu radimo. Imam Milana Gajića u glavi na spisku, bio je vezni igrač koji je postao bek. Imamo i tu opciju. nemamo luksuz da sklonimo Kostu Nedeljkovića, moramo da ga držimo blizu, da m damo ljubav i podršku", kaže selektor.

Trendovi...

Čitanje spisak, uzimanje od velikih selekcija?

- Mislim da što je rekao moj prijatelj i bivši igrač Bastijan Švajnštajger, savet koji je njemu dat. Trend je tvoj prijatelj. Nama je na neki način važno da smo u skladu sa tim svetskim trendovima, jer na jedan način pokazuje i našu svest, naš mentalitet, a onda otvara i put da naš unutrašnji mentalitet, pobednički i takmičarski jačamo. Vidite i sami, jako jednostavne stvari. Prvi igrač koji je isekao štucnu pozadi, onda su počeli svi da rade to. To je neko praćenje trenda. Ne ugleda se neko na nekoga koji nema glavnu potporu, a to je fudbaler sa kvalitetom i jakim pobedničkim mentalitetom. Svi bi da budu kao pobednik. Svako prati neki primer. Važno je pratiti trendove i za nas.

Da li će Lukas Baros igrati za Srbiju?

Nedavno je poput bombe odjeknula vest da bi Brazilac iz Vojvodine mogao obući dres Srbije, ali...

- Verujem da je sve to krenulo od moje posete Novom Sadu, gde sam bio iznenađen kvalitetom Lukasa Barosa. Rekao sam 'Ovakav nam profil treba'. Nisam rekao da ćemo ga dovesti. Da li mi želimo, to je pitanje za celu javnost. Tu anketu treba vi da sprovedete. Da javnost bude spremna. Neke reprezentacije su shvatile da moraju to da urade da bi se takmičile. Ne isključujemo, ali nismo u procesu da se to desi - za sada - rekao je Paunović.

Paunović zagonetan

Novinare je zanimalo da li ima šanse da i Stefan Bajčetić obuče dres reprezentacije Srbije, ali selektor Veljko Paunović nije dao konkretan odgovor.

- Mi radimo sa dijasporom, koji eventualno mogu da budu selektirani za našu reprezentaciju. Iz poštovanja prema rivalu kojeg imamo sledeće i prema porodici i igraču, ne bi bilo korektno da govorim o tome javno. Svakako da mi, ako postoje uslovi u budućnosti, mi smo tu.

O Super ligi Srbije...

- U našem prvenstvu uvek ima kvalitetnih igrača. Volim da gledam našu ligu, Železničar iz Pančeva koji igra lep fudbal. Volim da gledam tri ekipe koje su u vrhu tabele, kako se ponašaju sa ekipama kada im naprave probleme i kako to rešavaju. Verujem u potencijal naših igrača. Svi igrači koji su danas u reprezentaciji dobiju veću vrednost kada odu, ali su opet potekli odavde. Kasnije sledi njihovo dorađivanje i sazrevanje, koje možda naša liga ne može da im da, ali biti na licu mesta i prepoznati talenat nama jako znači. Samim tim smo napravili selekciju iz Superlige koju smo pre par nedelja imali priliku da testiramo

Veljko Paunović: Nisam spreman za Dušana Tadića

Mediji često spekulišu o povratku i Dušana Tadića, ali od toga neće biti ništa

- Ovako, sa Tadićem sam imao razgovor u novembru. Posle toga sam preko njegovog agenta isto imao, ne znam kako ide to sad, imao sam razmenu nekih informacija, nisam imao ponovo razgovor sa Tadićem. Lično ja nisam spreman da vodim razgovor sa Tadićem u ovom trenutku, bar nisam bio do sada. Nismo se pomerili od one tačke koja je bila ranije. Da li postoji mogućnost da razgovaramo? Za sve stojim na raspolaganju, ali oko poziva u reprezentaciju nisam bio spreman i nisam obnovio te razgovore.

O povredama i rivalima

Selektor je pričao o povređenim igračima, kao i narednim rivalima Španijom i Saudijskom Arabijom.

- Još uvek utvrđujemo stanje igrača nakon ovog kola. Luka Jović je imao sudar glavom, mislimo da će biti sve u redu. Još nismo svi na okupu. Treba videti kakvo je stanje sa povredama. Postoji opterećenje kod igrača. Postoji mogućnost da se spisak promeni. Bukinca smo prekomandovali u A reprezentaciju", rekao je Paunović i dodao: "Što se tiče utakmica koje igramo, ne žalim za onim što je moglo biti. Fokusiramo se na ono što jeste. Sticajem okolnosti igramo sa Španijom i sa Saudijskom Arabijom ovde umesto tamo. Žao nam je zbog razloga koji je do toga doveo, ali se fokusiramo na sport. Imali smo plan B, na vreme smo stupili u akciju. Bili smo spremni da se ove utakmice odigraju. Imamo jako dobar miks za ovaj trenutak u kojem smo. Španija će nam biti dobra provera za Ligu nacija. Imaju tehničko-taktičke sličnosti, dobro je što možemo da se proverimo protiv takvog tima", rekao je Veljko Paunović.

Povratak braće Milinković Savić

Prvo pitanje se odnosilo na povratak braće Milinković Savić u reprezentaciju, što se i očekivalo.

- Za mene je i na ličnom, a i na profesionalnom planu izuzetan događaj. Dva izuzetna momka, ličnosti. Supertalentovani igrači. Veliki dobitak za srpski fudbal. Velika je stvar za naš timski duh, s obzirom da su važni karakteri u svlačionici i voljeni od igrača. Imamo jači tim i jaču reprezentaciju. Konkurencija je samim tim jača, za šta smo se i borili. Sve to dodaje našem procesu sastavljanju tima koji će kroz naredne mesece, kroz Ligu nacija, koja nas vodi do našeg krajneg cilja koje je plasman na Evropsko prvenstvo. Sve je to pozitivno što se izdešavalo.

Kreće konferencija za medije

Selektor Srbije je odmah otkrio da za njega nema prijateljskih utakmica.

- Sa zadovoljstvom iščekujem utakmice sa Španijom i Saudijskom Arabijom. Otvoren sam za sva sportska i fudbalska pitanja. Prepuštam vama da krenete - počeo je Veljko Paunović

Debitanti

Selektor Veljko Paunović odlučio je da na spisku seniorske reprezentacije bude i nekoliko fudbalera iz Superlige Srbije. Mesto su zaslužili Vanja Dragojević (Partizan), Njegoš Petrović (Vojvodina) i Vasilije Kostov (Crvena zvezda). Petrović je bio pozvan i za okupljanje igrača iz Superlige koje je nedavno održano, ali je tada bio povređen i nije mogao da se odazove selektoru.

Ko je na spisku Srbije?

Selektor Srbije Veljko Paunović već je saopštio spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Španije i Saudijske Arabije. Evo ko je sve na spisku.

Golmani: Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović

Odbrana: Kosta Nedeljković, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa Terzić

Vezni red: Aleksandar Stanković, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Vanja Dragojević, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Petar Stanić, Njegoš Petrović, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Mijat Gaćinović, Vasilije Kostov

Napad: Luka Jović, Dejan Joveljić, Aleksandar Mitrović, Petar Ratkov.

Uoči konferencije za medije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obratiće se od 12 časova iz Stare Pazove povodom prijateljskih mečeva sa Španijom i Saudijskom Arabijom.

Podsećanja radi, iako je ranije bilo isplanirano da Srbija bude jedan od učesnika "Festivala fudbala" u Dohi, to se neće desiti. Ceo turnir otkazan je zbog krize na Bliskom istoku, pa naš nacionalni tim neće ni putovati u Katar gde je trebalo da igra protiv domaćina i Saudijske Arabije.

Umesto toga, reprezentacija Srbije će gostovati Španiji na stadionu Viljareala. Domaća selekcija ostala je bez protivnika u martu jer nije mogla da se dogovori sa Argentincima o mestu odigravanja meča koji je poznat i kao "Finalisima", odnosno okršaj najbolje evropske i južnoameričke selekcije. Španija i Srbija će odmeriti snage 27. marta.

Četiri dana kasnije reprezentacija Srbije će u Bačkoj Topoli igrati protiv Saudijske Arabije. Biće to prilika da i publika na severu Srbije pozdravi nacionalni tim pod komandom novog selektora, Veljka Paunovića.