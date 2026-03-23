RAT na Bliskom istoku ušao je u 24. dan

Iran ispalio rakete prema Izraelu

IDF u svom najnovijem izveštaju navodi da je Iran ispalio rakete prema Izraelu.

Sistemi protivvazdušne odbrane presretaju napade, saopštila je IDF.

Ranije se saznalo da su eksplozije pogodile nekoliko lokacija u iranskoj prestonici Teheranu. Još jedan talas napada, uključujući kasetnu municiju, oboren je iznad Tel Aviva tokom noći.

Talas izraelskih vazdušnih napada na više lokacija u Teheranu

Izraelska vojska pokrenula je rano jutros širok talas vazdušnih napada na lokacije širom Teherana.

Iranski državni mediji, uključujući i novinsku agenciju Fars povezanu sa Revolucionarnom gadom Irana (IRGC) preneli su da se detonacije čuju širom iranske prestonice, prenosi BBC.

"Građani su prijavljivali da se širom grada čuju snažne eksplozije", prenela je agencija Fars.

U međuvremenu, Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je cilj vazdušnih udara "teroristička infrastruktura" u Teheranu.

Stramer najavio novi sastanak o uticaju na Bliski istok

Premijer Velike Britanije Kir Starmer će danas popodne voditi sastanak britanskog vladinog odbora za vanredne situacije, Kobre, kako bi se razgovaralo o ekonomskim posledicama sukoba na Bliskom istoku.

Kancelarka Rejčel Rivs, ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper i guverner Banke Engleske Endru Bejli pridružiće se sastanku, na kojem se očekuje da će se fokusirati na energetsku bezbednost i otpornost lanaca snabdevanja.

Nova serija napada

Jedna osoba je ranjena u padu ruševina u Abu Dabiju, prema saopštenju vlasti, dok zemlje u Zalivu kažu da presretaju dronove i rakete, a smrtonosni vazdušni napadi su prijavljeni u nekoliko iranskih gradova rano u ponedeljak ujutru.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, indijski državljanin je zadobio lakše povrede od pada krhotina u predgrađu Al Šavameh u Abu Dabiju nakon "presretanja balističke rakete", saopštila je vladina kancelarija za medije. Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da reaguje na "dolazeće raketne i napade dronovima iz Irana".

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da reaguje na dronove u istočnim i severnim pograničnim oblastima zemlje. Dve balističke rakete koje su se kretale ka glavnom gradu Rijadu su presretnute, dodaje se.

Kuvajtska protivvazdušna odbrana je takođe presretala "neprijateljske raketne i dronske pretnje", prema saopštenju oružanih snaga zemlje.

Azijska tržišta padaju zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Azijske akcije su pale u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, dok su Sjedinjene Države i Iran eskalirali pretnje jedni drugima, a dok je kritična trasa za isporuku nafte i gasa - Ormuski moreuz i dalje efikasno zatvorena.

Japanski referentni indeks Nikei 225 pao je za 3,5% do 10:53 časova po lokalnom vremenu, a južnokorejski Kospi za 4,9%. Hongkonški indeks Hang Seng pao je za 2,7%, a tajvanski Taieks za 2,2%.

Japan, Južna Koreja, Tajvan i druge istočnoazijske ekonomije u velikoj meri zavise od uvoza nafte i gasa iz zemalja Zaliva, a veliki deo je transportovan kroz Ormuski moreuz pre početka rata. Za sada, trio drži dovoljne zalihe sirove nafte za nekoliko meseci.

Od početka rata, Nikei 225 i Kospi su pali za oko 12%. Indeks Hang Seng i Taieks su izgubili oko 8% i 7% respektivno.

Poziv Amerikancima u inostranstvu "da budu oprezniji"

Američki Stejt department danas je savetovao Amerikance koji su u inostranstvu, posebno na Bliskom istoku, "da praktikuju povećani oprez".

— TravelGov (@TravelGov) March 22, 2026

"Amerikanci u inostranstvu treba da slede smernice u bezbednosnim upozorenjima koje je izdala najbliža američka ambasada ili konzulat", saopštilo je ministarstvo u svetskom upozorenju, napominjući da "periodična" zatvaranja vazdušnog prostora mogu da poremete putovanja i da su ciljane zgrade američkih diplomatija.

"Teheran će monetizovati kontrolu nad Ormuskim moreuzom"

Iranski izvor je rekao za CNN da Teheran napreduje sa monetizacijom kontrole nad Ormuskim moreuzom, gde Teheran kontroliše ko prolazi i pod kojim uslovima.

- Nastavićemo da potiskujemo Izrael i uspostavljamo novi pravni režim u Ormuskom moreuzu - rekao je izvor, očigledno se pozivajući na neke izveštaje koji detaljno opisuju plaćanja u rasponu od 2 miliona dolara po tankeru za prolazak.

Izvor je dodao da bi Tramp trebalo da "prihvati iranske uslove" o okončanju rata, rekavši da rizikuje političko samoubistvo.

Iran preti odmazdom

Iranski zvaničnici i državni mediji zavetovali su se na odmazdu širom regiona ako američki predsednik Donald Tramp sprovede pretnju da će bombardovati iranske elektrane.

Tramp je u subotu rekao da će narediti bombardovanje ako Ormuski moreuz ne bude potpuno otvoren za brodarstvo u roku od 48 sati.

U petak je američki predsednik rekao da američke operacije na Bliskom istoku počinju da se smanjuju, ali njegova naknadna upozorenja i iranski odgovor sugerišu da bi u sledećoj nedelji moglo biti ciljano više civilnih objekata širom regiona.

Kritična infrastruktura i energetski objekti na Bliskom istoku mogli bi biti "nepovratno uništeni" ako bi iranske elektrane bile ciljane, rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf u komentarima objavljenim na Iksu u nedelju. Kalibaf je rekao da bi regionalna infrastruktura postala "legitimne mete" ukoliko bi iranski objekti bili pogođeni i da bi njihova odmazda povećala cenu nafte na dugo vremena.

Iranski poluzvanični Mehr njuz objavio je mapu elektrana u Zalivu, upozoravajući: "Recite zbogom električnoj energiji", ukoliko Tramp sprovede svoju pretnju. "U slučaju čak i najmanjeg napada na iransku električnu infrastrukturu, ceo region će biti utonut u tamu... 70% do 80% glavnih elektrana nalazi se duž obale Persijskog zaliva... Sve unutar dometa odvraćanja Irana", navodi se.

