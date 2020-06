NovostiOnline | 10. jun 2020. 18:27 | Komentara: 0

LAZAREVAC- "Bez političke stabilnosti, neće biti ni ekonomske snage, neće biti ni vojne snage, neće biti ni diplomatske snage. Politička stabilnost je pravo ime ovih izbora", poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin prilikom obraćanja članovima PS-a i gostima iz SNS- a u Lazarevcu.





Vulin je kazao da on i njegov PS snažno podržavaju ekonomsku i nacionalnu politiku Aleksandra Vučića i dodao da Srbija nikada više ne sme biti tajkunska država koja je sprovela pljačkašku privatizaciju kao za vreme DOS-a.

- Pokret socijalista je partija koja se aktivno zalaže za socijalnu pravdu. Mi smo partija koja nikada nije propustila da kaže da Srbija ne sme da bude tajkunska i da je pljačkaška privatizacija nešto najstrašnije što je pogodilo našu zemlju.

Pokret socijalista je kako socijalno, tako i nacionalno odgovorna partija i zato snažno podržavamo ekonomski program predsednika Vučića, kao i njegovu nacionalnu politiku zaštite Srba i njihovih nacionalnih interesa u Srbiji i van granica naše zemlje- naveo je Vulin.

Lider PS-a je napomenuo da nikakvih rezova i otpuštanja neće biti u javnom sektoru i istakao da je država pokazala da je u stanju da brine o građanima u svakom momentu.

Vulin je rekao da je politička stabilnost preduslov za razvoj i napredak Srbije.

- Neće biti nikakvih lomova i rezova u našem javnom sektoru, plate nisu smanjene, tri minimalca su obezbeđena, država je pokazala da je u stanju da brine i da hoće da brine o svakom našem građaninu.

Mi ćemo se izboriti i sa ekonomskim posledicama virusa korone i ono što je čvrsto opredelenje predsednika Vučića jeste da nastavimo da ekonomski rastemo i da se razvijamo, ali da bi to bilo moguće morate sačuvati političku stabilnost.

Bez političke stabilnosti, neće biti ni ekonomske snage, neće biti ni vojne snage, neće biti ni diplomatske snage.

Politička stabilnost je pravo ime ovih izbora- smatra Vulin.

Vulin je pozvao građane Srbije da izađu na izbore u što većem broju i izrazio svoje očekivanje da će građani čvrsto stati uz politiku predsednika Vučića.

- Očekujem od građana Srbije da nas podrže, očekujem od građana da budu uz politiku predsednika Vučića, očekujem veliku i ubedljivu pobedu i samo vas molim, izađite na izbore u što većem broju, ako bude bila mala izlaznost, odmah ćete imati one koji će to zloupotrebiti i preneti politiku na ulice, a to ne smemo da dopustimo- rekao je Vulin u Lazarevcu.

Predsednik Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Lazarevcu Bojan Stević pozvao je građane Lazarevca da 21. juna izađu na izbore i podrže listu Aleksandar Vučić- Za našu decu.