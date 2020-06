S.BABOVIĆ | 13. jun 2020. 23:17 | Komentara: 0

TRUDNICA Dragana V.(29) oporavlja se na Odeljenju intenzivne nege u Opštoj bolnici Kruševac,nakon što ju je u subotu popodne nevenčani suprug Damir I.(18)tačno pet puta ubo nožem. Prema saznanjima “Novosti”, majka povređene žene,koja je u četvrtom mesecu trudnoće, posvedočila je o drami koja se dogodila u baraci na deponiji smeća Sinjevac, na oko dva kilometra od Aleksandrovca, gde je par živeo u vanbračnoj zajednici.- Majka trudnice ispričala je policiji da se njena ćerka prvo svađala sa suprugom,ali je sve to trajalo vrlo kratko, posle čega je njen zet dohvatio nož i kao omađijan pet puta izbo nožem i to u u prednji i zadnji deo grudnog koša-iznosi nezvanično izvor “Novosti”. Nesrećna žena se branila koliko je mogla,na kraju je uspela nekako da se iščupa.Prvo ju je tri puta ubo u prednji deo grudnog koša, a onda u zadnji deo još dva puta, verovatno kada je pokušala da se otrgne.Ona je, inače, živela dugo u toj baraci, gde se nakon što je zasnovala zajednicu sa osumnjičenim,on i preselio.Nezvanična saznanja govore da ovo nije prvi put da je policija intervenisala, bilo je rasprava i ranije. Povređenu ženu su najpre zbrinuli u Domu zdravlja u Aleksandrovcu posle čega je sanitetom prebačena za kruševačku bolnicu.Ocenjeno je da je van životne opasnosti-Zdravstveno stanje pacijentkinje je stabilno, trudnoća za sada nije ugrožena, pregledali su je ginekolozi i hirurzi i dobro se oseća-predočeno je “Novostima” u Opštoj bolnici u Brusu.KRUŠEVAČKA policija saopštila je sinoć da je osumnjičeni uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvrio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.-Sumnja se da je on danas u Aleksandrovcu nakon kraće rasprave, oštrim predmetom naneo više ubodnih rana 28.-godišnjoj ženi-predočeno je u PU Kruševac.-Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.