D. MILINKOVIĆ - V. C. SPASOJEVIĆ | 25. mart 2020. 06:33 |

DRŽAVA je spremna da najoštrije kazni sve one koji prekrše samoizolaciju i svako ko nesmotrenim ponašanjem ugrozi živote drugih mogao bi da bude osuđen i na 12 godina zatvora!

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je u ponedeljak da će se u ovakvim slučajevima primenjivati najstrože moguće propisane sankcije. A Krivični zakonik Srbije u tom delu je više nego jasan - kazne za nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije kreću se od 2 do 12 godina. Najstrože sankcije prete onima koji usled kršenja izolacije izazovu smrt jednog ili više lica, odnosno ako osoba koju su zarazili umre.

Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da je 75 građana pritvoreno zbog kršenja mere samoizolacije tokom pandemije korona virusom i oni su smešteni u zavodima u Vršcu, Pirotu i požarevačkoj Zabeli. Najviše ih je u Vršcu - 43. Što se tiče prekršajnih kazni za kršenje policijskog časa, i zabrane i ograničenja kretanja, za tri dana (od 21. do 23. marta) izrečeno je 148, u ukupnoj vrednosti od sedam miliona dinara!

I u utorak su javni tužioci podnosili optužne predloge protiv osoba koje su kršila meru izolacije. Njima za sada preti maksimalna kazna od tri godine, ali ukoliko bi njihova neodgovornost dovela do nečije smrti, suočili bi se sa mnogo većim zatvorskim kaznama.

Vanja Bajović, profesor Krivično-procesnog prava sa Pravnog fakulteta, kaže, za "Novosti", da se pokazalo da naš narod nema baš široko razvijenu svest u ovakvim situacijama, da uglavnom razmišljamo po principu "neće to mene":

- U ovoj situaciji ove kaznene mere su i opravdane i neophodne. Kazne su te koje snažno utiču na svest ljudi, videli smo i sami da smo na početku epidemije virusa korona imali mnogo veće brojke onih koji su kršili samoizolaciju.

Ona objašnjava da Krivični zakonik, u članu 248, koji se odnosi na nepostupanje po zdravstvenim propisima, odnosno kršenje izolacije, predviđa kaznu do tri godine. Za sada je najveći broj takvih slučajeva i tu se, kaže prof. Bajović, najčešće vodi skraćeni postupak i primenjuje oportunitet.

Onom ko zbog kršenje izolacije prenese zaraznu bolest, po članu 249. Krivičnog zakonika takođe preti kazna do tri godine. Međutim, ako to lice umre, po članu 259 - kazna može biti i do 12 godina.

I Milan Antonijević kaže, za "Novosti", da ovo nije nikakav "preki sud", i da su ove kazne već ugrađene u Krivični zakonik:

- Tu postoji kvalifikovano krivično delo "teško delo protiv zdravlja ljudi", u članovima 249. i 259, koji se odnose na kršenje propisa u epidemiji i prenošenje bolesti. Nadam se da će i ovo uticati na građane da se ponašaju što odgovornije, ali ne isključujem ni mogućnost da će biti ovakvih kazni. Naravno, Ustav Srbije propisuje da svako, čak i u vanrednom stanju, mora imati pravo na pravično suđenje.





HAPŠENjA U NEGOTINU, POŽAREVCU...

I u utorak su privođeni građani zbog kršenja mera samoizolacije, a podnošene su i optužnice. Tako je osnovni javni tužilac u Zrenjaninu Mladen Vujin podneo četiri optužna predloga protiv četiri lica iz Zrenjanina i Ečke, jer su prekršili meru izolacije. U okolini Negotina je uhapšen povratnik iz inostranstva jer nije poštovao meru samoizolacije. On je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. U Požarevcu, policija je zatekla I. N. (23), koji je 14. marta dobio naredbu o samoizolaciji, pa će biti izveden pred osnovnog javnog tužioca. Posle saslušanja, tužilac će sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda, dostaviti predlog za određenje pritvora.

Tokom policijskog sata od 17 sati u ponedeljak do pet sati ujutru u utorak, policija je protiv 110 osoba podnela krivične prijave zbog nepoštovanja zabrane kretanja. Takođe, van svojih domova zatečeno je 45 osoba starijih od 65 godina. (E. V. N.)