G. NOVAKOVIĆ | 17. mart 2020. 07:53 |

ALEKSANDAR P. (53) iz Padinske Skele uhapšen je u nedelju po podne zbog nedozvoljenih polnih radnji nad šestogodišnjim dečakom. On se, kako se sumnja, iživljavao nad mališanom u vodoprivrednom gazdinstvu, koje se nalazi između Jabučkog i Glogonjskog rita, kod Beograda. Da se desi još nešto strašnije, uspela je da spreči dečakova majka, koja je upala u ambar i pozvala policiju. Kada je video da nema gde da pobegne, osumnjičeni je sebi isekao vene.Kako nezvanično saznajemo, Aleksandar P. prebačen je najpre u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", gde su mu konstatovane lakše povrede. Odatle mu je po nalogu Prvog osnovnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati, ali je slučaj preuzelo Više tužilaštvo, gde će on danas biti saslušan.Prema prvim informacijama, muškarac je dečaka namamio u ambar, koji se nalazi nedaleko od kuće u kojoj šestogodišnjak živi sa svojim roditeljima. Mališanu je najpre prvo pokazivao fotografije na telefonu, neprimerene sadržine. Potom je, kako smo nezvanično saznali, zatražio od njega da skine odeću i da ga oralno zadovolji.Aleksandar se takođe svukao i počeo da se iživljava. Dečakova majka, videviši da joj sina nema u kući ni u dvorištu, počela je da ga traži. U ambaru je zatekla užasavajući prizor - napasnik je bio dopola go, iznad deteta. Odmah je odreagovala i sina otrgla od manijaka, a zatim pozvala policiju, koja je vrlo brzo po pozivu stigla.Kako smo saznali, manijak je, videvši organe reda, zgrabio žilet i presekao vene. Lekari hitne pomoći sanirali su mu povrede i prevezli ga u bolnicu "Dr Laza Lazarević".NAVODNO, pre petnaestak godina, roditelji Aleksandra P. kupili su stan nedaleko od mesta gde je stanovao. Dok je živeo u tom delu Palilule, veoma često okupljao je decu oko sebe i bio je omiljen među njima. Roditeljima nikada nije bio sumnjiv, niti su bili zabrinuti zbog naklonosti koju je imao prema mališanima.Otac dečaka nije želeo juče da govori o nemilom događaju. Ipak, kako smo saznali, Aleksandar P. već dve godine stanuje u blizini porodice i angažovan je kao čobanin. S druge strane, dečakovi roditelji su zaposleni u vodoprivrednom preduzeću "Sibnica" i održavaju kanal. Ova porodica pomogla je napasniku da od kućice u kojoj stanuje napravi dom. Ima i dva psa, koji su i juče čuvali prilaz stambenom kompleksu u ovom delu Palilule.