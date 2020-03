Lj. PRERADOVIĆ | 06. mart 2020. 09:00 |

PO stanu je tražio motku, govoreći da će naći nešto da me premlati. Udarao me je kuhinjskom stolicom, pekao me je peglom po ruci i ubadao nožem po nogama kroz trenerku, u kojoj sam otišla u bolnicu. I danas je čuvam. Gazio me je po telu i skakao mi po leđima...

Ovo je u četvrtak, između ostalog, u svom svedočenju ispričala Ivana Filipović (23) iz Banovog Polja kod Bogatića, za čije je brutalno prebijanje 12. marta 2019. optužen njen sada bivši momak Đorđe Lacković (25) iz Klenja kod Bogatića.

Ivana je o onome što se dogodilo u njihovom podstanarskom stanu u Kosovskoj ulici u Novom Sadu govorila iz posebne sobe Višeg suda u Novom Sadu, namenjene za osetljive svedoke, putem video-linka.

- Pekao me je, trzala sam se na svaki dodir peglom, zavrtao mi je rukav majice i prislanjao je na ruke i vrat - ispričala je Ivana u svom svedočenju, ističući da je fizičko nasilje trpela dve godine. - U jesen 2017. godine, u oktobru ili novembru bockao me je šrafcigerom, i tada sam imala hematome. To je prošlo, a ožiljci od noža su još vidljivi.

Svedok Ljubica Pantelić, koja je Ivanu odvela u bolnicu, kazala je da joj se drugarica prvoj požalila da ima problema sa Đorđem, kada je septembra 2018. došla da živi u Novi Sad.





PROČITAJTE JOŠ - NEPOJMLjIVO IŽIVLjAVANjE: Satima je tukao devojku, pržio peglom i sekao nožem (FOTO)





- Tada mi je ispričala istinu, a mi koji je poznajemo negde smo to i ranije znali - kazala je Ljubica. - Kod nje u stan sam sa mojom rođenom sestrom, sa kojom je Ivana išla u isti razred i družile se, išla kada je Đorđe na poslu.





Govoreći o Ivaninim povredama, veštak sudske medicine dr Vladimir Pilija je kazao da je na osnovu lekarske dokumentacije koju je imao na raspolaganju, konstatovao da su Ivanine povrede bile teške i opasne po život. Opekotine po telu je ocenio kao prvog na drugi stepen, a kako je naveo u nalazu, imala je krvne podlive sa leve strane grudnog koša i prelom rebara, od trećeg do šestog.

- Njeno zdravstveno stanje se 15. marta 2019. pogoršalo zbog prodora vazduha i krvi u grudnu šupljinu i došlo je do kolapsa levog plućnog krila - predočio je sudski veštak. - Tada je operisana, grudni koš je dreniran, posle čega je poboljšano disanje i njeno opšte stanje.





OSTAJE U PRITVORU

SUDSKO veće je i u četrtak odbilo predlog Lackovićevih branilaca da on bude pušten iz pritvora i da se ta mera zameni blažom, odnosno kućnim pritvorom. Svoj zahtev su obrazložili da je boravkom u pritvoru povređeno njegovo ustavom zagarantovano pravo na slobodu.

- Ispitani su svedok i oštećena - naveli su branioci, napominjući da razlog da će ponoviti krivično delo ne stoji.