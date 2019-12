Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, otvarajući radove na Moravskom koridoru, da je ponosan na sve što je do sada urađeno:„Svuda ćemo moći da idemo autoputem", kazao je Vučić na svečanom obeležavanju početka radova na Moravskom koridoru, kojem su prisustvovali ambasadori SAD, Velike Britanije i Turske, Entoni Godfri, Sian Meklaud i Tanžu Bilgič, čije firme su angažovane na izgradnji tog koridora, koji će povezati istok i zapad Srbije i spojiti preko pola miliona ljudi.Vučić je dodao da mu je drago što su danas na obeležavanje početka radova došli i čelnici američke kompanije Behtel i turske Enke iz SAD i Turske.Foto G.ŠljivićIzrazio je uverenje da će i britanski premijer doći u Srbiju i istakao da je vreme i da Tramp dođe da poseti Srbiju."Prvo dolazi Džonson, pa i Tramp, pa se setite da ste mi se smejali što sam vam ovo govorio", našalio se Vučić.Istakao je da obično za sve krivimo Engleze i Amerikance, iako smo, zahvaljujući njima i ambasadorima Sian Meklaud i Entoniju Godfriju, dobili najbolje uslove za finansiranje projekta, najniže kamatne stope, te da je sve maksimalno transparnetno i dobro urađeno.Vučih je rekao da će za dve godine biti završena deonica od Pojata do Kruševca, za tri godine Čačak-Kraljevo, a za četiri godine - kompletan autoput.Foto G.ŠljivićSrbija će tako za četiri godine imati kompletno završen Moravski koridor od Pojata do Preljine, najmoderniji i najširi autoput u zemlji, najavio je predsednik i dodao da će već za dve godine biti završena prva deonica Pojate - Kruševac od 28 kilometara i da će se za samo sat i po stizati od Beograda do Kruševca.Vučić je spomenuo da je u poslednjih sedam godina službeno dolazio u Kraljevo, Čačak, Vrnjačku Banju, Trstenik, Krusev, Varvarin i Ćićevac ukupno 64 puta, što je, ističe, više nego svi zvaničnici Srbije od 1945. godine.Kaže da je mnogo postignuto zahvalio građanima što su verovali u svoju zemlji i pokazali da kada radimo vredno i zajedno možemo da menjamo sebe i promenimo našu današnjicu i budućnost, kao i da nema ništa veličanstvenije od toga.Vučić je dodao da, ipak, još nije zadovoljan, ali da bi voleo da građani budu ponosni na sebe i svoju zemlju.Moravski koridor će, ističe, spojiti koridore 10 i 11 odnosno zapadnu i istočnu Srbiju i rešiti trajno i pitanje poplava pošto će biti regulisane reke, tako da više neće biti u strahu građani Sirče, Adrana i drugih mesta.Više neće morait da se plaše za svoju kuće i fabrike i svoju decu, poručio je Vučić.Predsednik je naglasio da Moravski koridor donosi najmoderniju tehnologiju i biće najširi autoput od 30 metara.Objasnio je da digitalni autoput znači da će građani imati na autoputu digitalne znakove i obeveštenja gde su eventualno gužve, udesi, gde je klizavo i sve druge infroamcije, što će dosta podići bezbednost saobraćaja."Takve puteve gradi Srbija danas", naglasio je.Ističe da se tako i mladi mogu zadržati u Srbji, kao i vratiti oni koji su već otišli, samo novim autoputevima i fabrikama, i da je najvažnije da se vrati u Srbiju život koji smo počeli da gubimo od devedesetih godina.On je naveo da je samo Jasika u tom periodu izgubila 500 ljudi.Kaže da investitori neće da dođu u Srbiju tamo gde nema autoputa i da su, na primer, dve velike fabrike došle u Kraljevo tek kada im je obećano da će se graditi autoput.Vučić je naglasio da je u Kruševcu kompanija Kromberg Šubert zaposlila 1.500 ljudi i da su pre toga ljudi govorili da su to sve fantazije."Biće još mnogo takvih fabrika i konkurencija će podići plate radnicima", dodao je predsednik."To menja lice Srbije, mi vidimo i možemo da razumemo da imamo dovoljno osnage da sebe promenimo i da svoju zemlju promenimo. Nećemo da nam Srbija nestaje, hoćemo da bude puno dece, a ne stalno da slušamo kuknjavju kako svi odlaze", kaže predsednik."Mnogo sam srećan i ponosan na vas, ovo je za vas i vašu decu i našu Srbiju, čestitam svima koji će da rade, posebno čestitam radnicima i svima koji će ovaj veliki podruhvat da izvedu", zaključio je predsednik Vučić.