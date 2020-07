Novosti online | 07. jul 2020. 10:09 | Komentara: 0

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je danas, gostujući u emsiji TV Prva, da situacija sa korona virusom nije dramatična, već nepovoljna. Ona se ipak stavlja na kontrolu. Karantin je poslednja mera u slučaju da dođe do kolapsa zdravstvenog sitema





U Beogradu se od 29. juna do 3. jula 3.325 osoba javilo u kovid ambulante.



- Od toga se kod 73 odsto, tačnije 2433 osobe, radilo ispitivanje. PCR testovi, koji se uzimaju u domovima zdravlja, urađeni su kod 5.062 osobe, ali od toga je kog njih 3.155 postojala sumnja na kovid.





U klinici za infektivne i tropske bolesti uzeto je još 520 briseva za PCR test.



- U toku čitavog juna virus je zabeležen kod 854 osobe, a kod 108 u julu. U 11 vrtića bilo je pojave kovida, kao i u tri privatna obdaništa, i to kod ukupno 25 zaposlenih i 14 dece. Takođe korona je utvrđena kod 58 osoba iz 18 radnih organizacija. U gerontološkim centrima u Beogradu obolela su četiri zaposlena, a u Gradskom centru za socijalni rad tri.





Kako je rekao, od 12. juna do 4. jula 647 u ljudi je testirano u Studentskoj poliklinici - 303 je pozitivno. Više od četvrtine bilo je u privatnom smeštaju, četvrtina u domovima, i ostali imaju stalno prebiva u Beogradu.





Dr Kon je rekao da su studenti kod kojih je potvrđeno prisustvo korona virusa do sada bili smešteni u Učeničkom domu "Stevan Čolović", ali da taj prostor nema dovoljno kapaciteta.





- Trenutno se oprema i Studentski dom "Jelica Milovanović" da primi kovid19 pozitivne studente.







Ovaj dom je izabran zato što je najbliže Studentskoj poliklinici.





- Očekujemo da situacija bude bolja krajem ove nedelje i početkom sledeće, ali to ćemo još videti.





Dolazak jeseni je vrlo blizu i za to treba da se pripremimo.





- Situacija nije dramatična, već nepovoljna. Ona se ipak stavlja na kontrolu. Karantin je poslednja mera u slučaju da dođe do kolapsa zdravstvenog sitema. Mi nismo blizu toga, prave se dodatni kapaciteti npr. u Areni. Zamena za zaključavanje i policijski čas je nošenje maski. Tada virus nema gde da se prenese. Isti je rezultat kao zaključavanje, samo se život dalje nastavlja. Epidemoiolozi ne smeju da predlažu mere koje su nesprovodive. Život sa koronom mora da se nastavi, ali bez straha, jer masku nosimo svi.





- Trenutak za karantin je kada pukne zdravstveni sitem. Kada više nema mogućnosti. Ipak, ne verujem da će opet doći do karantina. To se vidi po našoj svesti, samo mali broj ljudi ne nosi maske.





- Svi imaju probleme, i pacijenti, i zaposleni. U ovoj situaciji, kada su u ogromnom poslu epidemiolozi, kliničari... Da nema kovid ambulanti, mi bi davno pali.



Moguće je da se virus prenosi i vazduhom u posebnim uslovima, rekao je dr Kon, npr, u trenucima gde se neko stavlja na respirator. Intezitet prenošenja je vrlo visok u ovakvim uslovima povišene temperature, te se zbog toga priča i kako se virus sada prenosi aerogeno.











Ko kontroliše ljude u samoizolaciji?





Na pitanje ko kontroliše da li ljudi u samoizolaciji idu u prodavnicu, šetaju pse, bacaju smeće, Kon je rekao da bi oni trebalo da budu savesni, ali da često nisu.

- To je pitanje svesti, a naučili smo u prvom talasu da ne možemo mnogo na nju da se oslonimo. Kada je trenutak za karantin? Kada pukne, da tako kažem, naš zdravstveni sistem. Kada nema više mogućnosti. Pacijentkinja mi se juče žalila šta je sve morala da preživi da bi joj bio uzet uzorak brisa. Lepo sam joj objasnio da ne može drugačije. Privatnici ne mogu da se uključe jer nemaju kapacitete. Oni bi uzeli bris i odneli ga u istu laboratoriju gde se sada brisevi nose. Nemaju oni takve laboratorije i neophodan stepen zaštite. Mogli su da nabave testove, ali je pitanje nivoa bezbednosti. Morali bi da imaju odobrenje Ministarstva. Oni mogu da rade serološke testove, ali oni nemaju tu pouzdanost - rekao je on.



- Nije logično prebacivati sve na Krizni štab, institucije koje mi imamo moraju da u potpunosti preuzmu svoj posao, to znači da epidemiolozi na neki način moraju da formiraju svoje stavove, oni ne mogu da se odvoje od Kriznog štaba, jednostavno ne možemo tolerisati inkoherentne izjave. U Beogradu je situacija i dalje u fazi pogoršanja, mi očekujemo krajem nedelje i početkom sledeće poboljšanje, ali ćemo videti - rekao je on.





- Retriktivne mere sprovedene na početku, na inicijativu predsednika, dale su rezultate. Nije dobro čekati predsednika, odnosno i jeste i nije, za mere jer on ima i mnoštvo drugih obaveza. Priča o tome da će sve proći postoji kao mogućnost, ali vremenski gledano, virus nam pokazuje da se prenosi i po toplom vremenu, videćemo da li će sledeće nedelje biti nekog efekta. Dolazak jeseni je nešto što je vrlo blizu, i mi moramo da se pripremimo - rekao je on.











SUDAR GRIPA I KOVIDA







- Virulentnost u ovom trenutku je vrlo jasna, to se vidi po tome koliko je broj obolelih sa težom kliničkom slikom.





Na pitanje povodom pisanja medija o tome kako nas na jesen čeka "10 puta teža situacija" kad se sudare grip i korona, dr Kon je rekao da će to biti "razvučeno".