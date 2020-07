V. I. | 03. jul 2020. 21:30 | Komentara: 0

POSLE 10 dana, oko 20.000 Ivanjičana danas je dočekalo da im iz slavina poteče voda. Istina samo za tehničku upotrebu dok se ne urade potrebne analize.





Hiljade stanovika, međutim, i dalje su odsečene od sveta, jer je u poplavama srušeno čak 25 mostova, a pet oštećeno i nebezbedno. Samo oko 300 domova sa 1.000 stanovnika MZ Bukovica, odsečeno je od Ivanjice i magistralnog puta. Oni su prinuđeni da obilaze i više od deset kilometara preko brda da bi stigli do centra grada. Poseban problem imaju radnici koji svako jutro dolaze na posao u desetak preduzeća koja zapošljavaju oko 60 ljudi. U ovom slučaju, umešala su se "srpska posla", jer jedan meštanin nije dozvolio pripadnicima inženjerskih jedinica VS da na ovom mestu postave privremeni most!

- Pokušavamo da uspostavimo ovaj prelaz uz pomoć Vojske, ali je sporan imovinsko-pravni odnos - rekao je Momčilo Mitrović, zamenik predsednika Opštine Ivanjica. - Zato će alternativni most biti postavljena niže, na mestu gde smo u mogućnosti da to učinimo. To, nažalost, ne znači mnogo meštanima ovog kraja.

Radnici JKP "Ivanjica" i ostalih službi, kao i dobrovoljci, i dalje su danonoćno na terenu i otklanjaju posledice neviđenih poplava u ovom kraju. Strahuje se od najavljenih padavina u narednih dana, koje bi mogle da izazovu nove havarije.