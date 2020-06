16. jun 2020. 09:15 | Komentara: 0

To su bile prve novine tog tipa ne samo u bivšoj SFRJ već i u celom regionu. U svakom broju ima više hiljada oglasa, a dominiraju oglasi iz oblasti polovnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, usluga, nekretnina.





U skladu sa promenom tržišta, navika kupaca, i kako bi naši čitaoci brže i lakše dolazili do oglasnika, a oglašivači do potencijalnih korisnika, odlucili smo da “Novosti Oglasi“ budu deo armije čitalaca „Večernjih novosti“. To znači da će se sredom „Novosti Oglasi“ naći u rukama gotovo 300.000 čitalaca„Večernjih novosti“ u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj…









BESPLATNI MALI OGLASI su posebna pogodnost za sve one koji sredom kupe „Večernje novosti“i uz njih dobiju najtiražniji oglasnik u regionu. U svakom broju „Novosti Oglasa“ očekuje vas KUPON za besplatan oglas do 10 reči, sa detaljnim uputstvom za slanje Redakciji.











“Novosti Oglasi“ su namenjeni svima koji imaju potrebu da nešto kupe, zamene, informišu se o tržištu polovnih stvari, iznajme povoljan stan, apartman ili pronađu srodnu dušu. Osluškujući potrebe naših čitalaca, otvaramo i nove rubrike poput dostave, dečjih igraonica, zanatskih usluga, polovnih stvari...