Novosti online | 31. mart 2020. 18:29 | Komentara: 0

"Danas je, ipak, sedmoro ljudi umrlo. To svakako pogađa lekare. Ta izjava koja je data danas u saglasju je sa tim, ali moramo da dignemo motivaciju, da vodimo računa da imamo što manje kontakata. Posle tri nedelje kada se pojavi bolest, sledeće dve nedelje su najteže i zato moramo smanjiti kontakte. Pred svima nama je jako mnogo posla. Ja nisam u operativi neposredno, ali drugi jesu, ja radim na praćenju toga. Povećava se smrtnost, ona je sada oko 2,5 posto sada, a bila je ispod jedan. Imamo dosta pozitivnih koje nismo još otkrili. Sada je najvažnije da sprečimo prenošenje virusa", rekao je na početku svog obraćanja na RTV Pink, epidemiolog Predrag Kon.Oko 3.600 osoba je testirano do sada, a ukupno 900 je zaraženih, dakle četvrtina.- Sada očekujemo više negativnih, kada krene masovno testiranje. Znam da je 69 osoba na respiratoru, povećava se broj onih koji su u životnom riziku. To je ozbiljna cifra. Danas je 26. dan, za dva dana izlazimo iz četvrte nedelje. Tu smo gde smo. Bez obzira na celokupnu situaciju, mislim da smo do sada dobro uradili posao što se tiče suzbijanja epidemije.Međutim, pravi posao tek predstoji.- Onog momenta kada počne to naglo da raste, postoji jedan lek. Taj lek neminovno vodi ka zaustavljanju, pitanje je trenutka kada će biti uveden 24-časovni policijski čas. Ako bi se nekoliko dana uzastopce ovako dizao broj zaraženih i preminulih, onda je neminovno predložiti takvu meru - rekao je Kon.