SRAMOTA ŠTA SU NAM BLOKADERI URADILI: Vjosin muž poziva da se Tramp hotel gradi u Prištini (FOTO)

В.Н.

23. 12. 2025. u 15:10

SUPRUG predsednice lažne države Kosovo Vjose Osmani, Prindon Sadriju, predložio je da se projekat zeta američkog predsednika Džareda Kušnera za izgradnju Tramp hotela realizuje u Prištini! Inače, prvobitno je Kušner planirao da projekat izgradnje Tramp hotela realizuje u Beogradu, na mestu Generalštaba, međutim, od toga je odustao zbog hajke blokadera.

Foto: Jutjub/Al Jazeera Balkans

- Povlačenje iz projekta beogradskog Tramp hotela potvrđuje važnu istinu: značajni projekti su namenjeni ujedinjavanju, a ne razdvajanju - napisao je Sadriju na društvenoj mreži Iks.

On je naveo da bi "premeštanje ove vizije u Prištinu i transformacija Grand hotela u Tramp hotel – revitalizovalo tu vrhunsku lokaciju i ujedinilo ljude".

O šteti koju su blokaderi napravili danas je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da su se američki predsednik Donald Tramp i njegovi saradnici povukli iz projekta Generalštab u Beogradu zbog blokadera, odnosno njihove hajke.

- Opet će da kukaju za mesec, dva, tri, opet će da se žale. Pričaju gluposti kao i uvek. Nije Tramp, odnosno njegovi saradnici, ovo oko Generalštaba odlučio zbog nas, već zbog njih, zbog hajke koju vode protiv njih. Kada pričaju o korupciji, ne znaju da sve vreme optužuju Trampove najbliže saradnike. Kao što vidite, nigde nije dinara bilo u platnom prometu, u pravnom prometu. Ali šta ćete, kada lopovi od sebe polaze oni u svakom drugom vide većeg lopova od sebe. Ja verujem da će sledeća godina biti jedna od najboljih u savremenoj istoriji Srbije. Mnogo toga imamo da uradimo, uredimo i verujm da će ljudi biti zadovoljni - rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara tokom konferencije u Palati Srbija da li je tačno da mu je Tramp nekada rekao da mora da bira između američke i kineske stolice.

