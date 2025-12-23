PLAFON BAZENA SE IZ ČISTA MIRA ODVOJIO I PAO: Spasioci izvukli osam osoba, potraga za još žrtava
U RUMUNSKOM gradu Sibiu danas je došlo do nesreće nakon što se plafon unutrašnjeg bazena u jednom hotelu srušio.
Do sada je osam osoba, među kojima tri deteta, izvučeno iz bazena, ali potraga nastavlja sa osobama koje su zatrpane ispod ruševina, preneo je Ađerpres.
Objekat se nalazi na izlazu iz Sibija prema Rašinariju, gde su odlomci plafona pali u bazen. Prema izveštaju ISU Sibiu, na mestu nesreće angažovan je određen broj ambulatnih kola, vozila za transport povređenih, mašinerije za uklanjanje ruševina, vatrogasna vozila i policija.
Takođe će biti angažovana ekipa ronilaca.
Povređeni su prevezeni na procenu medicinskog osoblja, dok se nastavlja potraga za eventualno zatrpanim osobama pod ruševinama bazena.
Prema prvim informacijama, plafon bazena se iz čista mira odvojio i pao.
(Kurir)
Preporučujemo
DOBIO DA BI SE ZAŠTITIO OD OTMICE: Epstinovi advokati otkrili detalje
23. 12. 2025. u 19:40
SKANDAL ZBOG POGREŠNE HIMNE: Komandant Podoficirske škole Bundesvera podneo ostavku
23. 12. 2025. u 19:33
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)