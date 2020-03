NovostiOnline | 28. mart 2020. 16:37 |

U skladu sa naređenjima Kriznog štaba, Vojska Srbije je započela sa radovima na prilagođavanju Hale Čair i drugih prostora u Nišu za potrebe poljske bolnice, gde će biti smeštena lica obolela i inficirana korona virusom, ali sa blažim simptomima - rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem i komandantom Kopnene vojske general-potpukovnikom Milosavom Simovićem danas obišao pripadnike Vojske Srbije koji su u tom sportskom objektu angažovani na postavljanju kreveta i stvaranju uslova za prihvat i smeštaj lica sa simptomima bolesti.





Najteži bolesnici se leče u bolnicama, istakao je ministar Vulin, a ovde su oni sa lakšim simptomima, koji itekako mogu da zaraze druge ljude.

- Prostor će biti uređen po beogradskom modelu, koji su odobrili i veoma pohvalili kineski stručnjaci. To podrazumeva i paravane, kasete i prostor za odmor kao i odgovarajuću ishranu, dakle sve što je u Beogradu biće i u Nišu - istakao je ministar i dodao da su, ukoliko se ukaže potreba za većim brojem kreveta, već predviđeni određeni prostori koji će biti prilagođeni potrebi.





Ministar odbrane je rekao da je Vojska Srbije tu da pomogne i da organizuje život u ovim prostorima i zamolio sve da razumeju da ovo ipak nisu hoteli.







- Ovde se lečimo i molim vas da razumete da će ovde vladati vojnička disciplina. Ja vas molim, a potpukovnik Mijalković, koji je komandant ovog objekta, vas neće moliti. Njegova naređenja su izvršna i oni koji budu ovde, moraće da slušaju i da prihvate da se nalaze u vojnom objektu sa vojnom disciplinom, istakao je ministar Vulin, objašnjavaju da će samo tako sve funkcionisati i "samo tako ćemo odavde izaći zdravi, srećni, sigurni i vratićemo se svojim porodicama" .







- Ova pošast će se pobediti ako svaki stanovnik Srbije bude odlučio da je pobedi, a dovoljan je samo jedan da se ne pridržava pravila, samo jedan da pobegne iz karantina, to je dovoljno da prenese bolest. Samo zajedno možemo pobediti, i molim vas, ostanite kod kuće. Možemo to izbeći, moguće je ne zaraziti se, moguće je ostati kod kuće i sačuvati se - rekao je ministar odbrane i dodao da je reč o borbi na prvom mestu za naše roditelje, ali je to i borba za svakog od nas, pa je pozvao sve ljude da ostanu tamo gde najviše žele da budu a to je u svojim domovima.







On je potvrdio da neće biti kompromisa sa bilo kim ko krši disciplinu i misli da može da napušta objekat i dolazi kad hoće i kako hoće.







- Ovde će se dolaziti sa uputom odgovarajućeg lekara, uz prevoz naših zdravstvenih institucija i sve će biti uređeno, i život će, kako to vojska kaže, biti planski organizovan jer je to jedini način - istakao je ministar Vulin i potvrdio da će objekat biti u funkciji od naredne sedmice.





Odgovarajući na pitanja o reakcijama na društvenim mrežama, na kojima se komentarišu fleke na jastucima, ministar je rekao da tu spavaju vojnici i uputio je poruku ljudima na mrežama, u kojoj ih je zamolio da slobodno napadaju ali da to rade iz svojih kuća.





- Nek sede lepo u kućama i tvituju, i svu mržnju nek istresu na nas, a onda nek se okrenu i legnu u svoj krevet da ne dođu u ovaj krevet. Molim ih da budu bar toliko korektni da kažu da je ovako, ili mnogo lošije u daleko većim i bogatijim zemljama. Videli ste kako izgleda u Madridu, u Italiji ili Beču.. Ovde je čisto, uredno, uređeno, i ovde će doći odgovarajuća jastučnica, posteljina, biće čisto, dezinfikovano i zdravo. Naši vojnici spavaju u ovim krevetima na čistoj posteljinu, i ja sam spavao na takvim krevetima i takvoj posteljini baš u dužini ovog karantina, tako da ne vidim nijedan razlog da i drugi to ne urade - rekao je ministar odbrane, uz konstataciju da ovo nije hotel, ali je apsolutno klinički čisto.







Gradonačelnik Niša Darko Bulatović istakao je da je Krizni štab pripremio sve uslove kako bi s pripadnicima Kopnene vojske ovaj prostor prilagodili prihvatu inficiranih od virusa.







- Kada bude konačno uređen, ovaj prostor će izgledati sasvim drugačije, imaće karakter soba, prema svim uputstvima zdravstvene i sanitarne zaštite - potvrdio je gradonačelnik i dodao da je Studentski centar nosilac aktivnosti koje se odnose na pripremu hrane, a da je već nabavljeno oko 100.000 pribora za jednokratnu upotrebu.

Pripadnici Vojske će brinuti o ovom objektu sa stanovišta ulaska i izlaska, bezbednosti, dok će zdravstveni radnici Kliničkog centra ljudima pružati potrebnu zdravstvenu negu.





Potpukovnik Vladan Mijalković iz Mešovite artiljerijske brigade, koji će biti komandant ovog objekta, potvrdio je da je zadatak vojnika te jedinice, dobijen iz komande Kopnene vojske, da stvori uslove za prihvat lica obolelih od kovida 19.







- Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana u hali Čair pripremili smo 168 kreveta, a u još jednoj pomoćnoj prostoriji 59. Trenutno u još dve osnovne škole završavamo ukupno 280 kreveta, čime smo značajno povećali smeštajne kapacitete u gradu Nišu. U toku današnjeg i sutrašnjeg dana stvorićemo još bolje uslove, tako što ćemo uvesti internet, televiziju, i u skladu sa smernicama koje smo dobili postavićemo paravane i izdvojiti po osam ili devet kreveta, tako da će lica koja ovde budu smeštena imati sve uslove za život - potvrdio je potpukovnik Mijalković.