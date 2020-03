V. C. S. – D. H. | 24. mart 2020. 15:34 |

OKO 1.000 ljudi do sada se javilo organizaciji „Tačka povratka“ sa informacijom kako su blokirani na aerodromima i graničnim prelazima širom planete, u pokušaju da se vrate u Srbiju. Kako kaže Ivan Brkljač iz ove organizacije, spiskove su predali Ministarstvu spoljnih poslova, a mnogi od naših državljana već su stigli u zemlju.

- U početku je trebalo da nam se jave samo naši studenti u inostranstvu, međutim, javljali su se i drugi. Spiskove smo uredno prosledili Ministarstvu. Studenata je bilo oko 400, i oko 200 njih se vratilo. Još ih ima u Nemačkoj i Londonu, koji čekaju na povratak – kaže Brkljač.

Na graničnom prelazu Reske, tačno nasuprot našeg Horgoša, subotičke košarkašice Emeše Vida i Sanja Orozović od subote čekaju da uđu u domovinu. Greju se u kolima Laure Dragović iz Beograda, koja je u drugom mesecu trudnoće i takođe zarobljena na prelazu. Za razliku od košarkašica, koje imaju i mađarska dokumenta, Laura ima samo crnogorski pasoš, pa ne može ni napred, ni nazad.

- Krenule smo sa Islanda, gde smo bile angažovane, avionom za Budimpeštu, kada smo shvatile da nećemo moći da uđemo u Srbiju. Zahvaljujući mađarskim papirima uspele smo da napustimo aerodrom, ali, pošto su nam u našoj ambasadi rekli da se snađemo same, došle smo do prelaza Reske. Nadale smo se da ćemo tako lakše stići do Subotice – kaže Emeše Vida.

Ove dve sportiskinje su odlučile da se ipak vrate u Budimpeštu i tu nađu zajednički smeštaj sa ostalim Srbima, sa kojima su se povezale, a koje je virus korona „zarobio“. Laura Dragović, međutim, ne može nigde. Ona je imala boravišnu dozvolu u Danskoj, ali joj je muž ostao u Beogradu, pa je krenula ka njemu. Kako kaže, suprug je uzalud čeka na Horgošu. Pokušao je i da joj doturi hranu preko granice, bezuspešno.

- Stigle su naznake da će nam možda Crna Gora pomoći, pošto imam crnogorski pasoš. Čekam i nadam se – kaže Laura.

Situacija je gotovo nepromenjena i među srpskim državljanima zarobljenim na parkingu, između Austrije i Mađarske, kod Nikeldorfa. U koloni od 36 naših ljudi nalazi se i Biljana Gnjatić Desnica, u petom mesecu trudnoće, iz Despotova, i težak bubrežni bolesnik Nenad Bašić iz Vrnjačke Banje. Njih čuva austrijska policija, dok spavaju u kolima.

– Prošle noći je došao jedan meštanin Nikeldorfa koji ima nešto srpske krvi i ugostio je u svom domu trudnicu i bubrežnog bolesnika. Kao poslednja nada za nas, zaboravljene, juče je došao naš sveštenik iz Beča da nas obiđe i pomoli se. Ja sam dijabetičar i imam insulin još samo za danas. Juče sam prvi put posle pet dana oprao noge, došlo mi je da plačem – kaže Somborac Boško Šušnjar, moler, na putu iz Nemačke.



U kombiju na granici je i grupa kamiondžija iz Niša, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje i Ivanjice, koji su vozili kamione širom Evrope, ali su ih gazde otpustile i poslale kući.

- Policija nas je pustila juče samo da odemo do prodavnice, pa imamo hranu samo za još jedan dan - kaže Nišlija Igor Đorić. - Zvali su nas iz ambasade i obećali da smo prioritet. Znamo da nas čeka izolacija kada uđemo u Srbiju, ali tamo ćemo barem imati krevet, nećemo spavati na podu kombija.





BEBE STIŽU U SRBIJU?

GRUPI srpskih državljana, zarobljenih na prelazu između Slovenije i Hrvatske, kod Ptuja, među kojima su i dve bebe, javio se ombudsman Srbije. Prema rečima Bojana Đorđevića iz Negotina, on je rekao da će uskoro biti odlučeno o njihovom puštanju u nađu zemlju, pod uslovom da prođu kroz Hrvatsku ne odvajajući se.