Tanjug | 21. mart 2020. 16:15 |

BEOGRAD - Vlada Srbije danas je donela nove odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19.Obustavlja se gradski prevoz na teritoriji Srbije i ta odluka stupa na snagu večeras od 20 časova i ne odnosi se na taksi prevoz, putnička vozila (sopstveni prevoz) i prevoz za zaposlene.Za sve građane koji za vreme trajanja vanrednog stanja moraju da rade ili ne mogu da rade od kuće, biće organizovan prevoz o čemu će biti naknadno obavešteni.Izuzetak od zabrane gradskog prevoza moguć je isključivo na osnovu posebne dozvole.Zabrana kretanja od 20 časova do 5 časova ujutru svakoga dana izmenjena je nedeljom, tako da građani stariji od 65 godina mogu napuštati svoje domove od 3 do 8 časova ujutru, kako bi kupili namirnice u samoposlugama ili lekove u apotekama.Spisak prodavnica i apoteka koje će raditi nedeljom u tom periodu javno je dostupan na sajtu www.covid-19.rs, kao i na sajtu Vlade Srbije.Za sva lica mlađa od 65 godine period zabrane kretanja menja se subotom, kada će kretanje biti zabranjeno od 20 časova do 3 ujutru.Takođe, zabranjuje se rad svih objekata i lokala unutar tržnih centara izuzev samoposluga, prodavnica hrane i apoteka.Zabranjuje se boravak u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport, večeras od 20 časova.Zabrana javnog okupljanja u zatvorenom prostoru pooštrena je tako da u zatvorenom prostoru ne može boraviti više od 5 osoba.Ugostiteljskim objektima zabranjuje se da svoju delatnost obavljaju unutar objekta ili u bašti, ali građani mogu da kod njih kupuju hranu i piće "za poneti". To znači da ukoliko ugostitelj želi da obavlja svoju delatnost tokom vanrednog stanja neophodno je da uspostavi dostavnu službu koja bi isporučivala hranu i piće "za poneti" ili da organizuje šalter preko koga bi se prodavala hrana i piće bez ulaska u ugostiteljski objekat.Pri tome radnici u ugostiteljkom objektu moraju da budu opremljeni odgovarajućom higijensko-tehničkom opremom za sprečavanje širenja zarazne bolesti.Suština Odluke je da se zabrani ulazak građana u ugostiteljske objekte i bašte ugostiteljskih objekata, a sve u cilju njihove zaštite od virusa COVID-19.Ova se odluka ne odnosi samo na restorane i kafiće, već i druge preduzetnike (kladionice, autoperionice, igraonice…) koji su omogućavali korisnicima svojih usluga da za stolom ili šankom konzumiraju hranu i piće koje bilo kupuju ili dobijaju besplatno.Sve mere koje su usvojene u prethodnom periodu imaju za cilj isključivo očuvanje života i zdravlja građana, ali Vlada u ovoj borbi ne može pobediti sama već joj je neophodna saradnja sa svim građanima i njihova najveća moguća disciplina, navodi se u saopštenju sa današnje sednice.Vlada još jednom apeluje na sve građane da se najstrože pridržavaju svih mera koje je vlada donela kako bismo iz ove bitke svi zajedno izašli kao pobednici.