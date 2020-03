Novosti Online | 17. mart 2020. 14:52 | Komentara: 0

Pandemija virusa korona KOVID-19 mogla bi da traje dve godine, smatra Lotar Viler predsednik Instituta „Robert Koh“ koji je deo nemačkog Ministarstva zdravlja i bavi se procenom epidemiološke situacije u zemlji.U ovom trenutku, prema podacima Instituta, u Nemačkoj je potvrđeno 6.012 slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih je 13 osoba preminulo. Univerzitet „Džon Hopkins“, sa svoje strane, saopštio je da je u Nemačkoj zaraženo 7,2 hiljade ljudi, a da je umrlo 17.„Pandemija se razvija u talasima. To znamo i to je tako. Ali koliko su brzi ti talasi? I kada će se pandemija proširiti na prognoziranih 60-70 odsto svetskog stanovništva? To može da traje godinama. Polazimo od pretpostavke da će trajati dve godine“, rekao je Viler na konferenciji za medije.Prema njegovim rečima, za tok pandemije biće korisna pojava vakcine ili neka druga „intervencija“.- Što se pre bude pojavila vakcina, pre će moći da se ograniči ova pandemija. Ali čak i kada se vakcina pojavi, to ne znači da će se svi vakcinisati, što će biti povezano sa količinom vakcina - dodao je on.Kineske vlasti su 31. decembra obavestile Svetsku zdravstvenu organizaciju o epidemiji nepoznate upale pluća u gradu Vuhan u centralnom delu zemlje. Kineski stručnjaci utvrdili su 7. januara uzročnika bolesti — to je virus korona 2019-nCoV (2019-nCoV), koji je kasnije dobio zvaničan naziv KOVID-19.Svetska zdravstvena organizacija 11. marta proglasila je epidemiju novog koronavirusa za pandemiju. Prvi slučajevi zaraze ovim koronavirusom zabeleženi su krajem 2019. u Kini. Više prema najnovijim podacima Univerziteta „Džon Hopkins“ u više od 150 zemalja sveta zaraženo je više od 185 hiljade ljudi, većina se oporavila, a više od sedam hiljada je umrlo.(rs.sputniknews.com)