Tanjug | 16. mart 2020. 15:04 |

BEOGRAD- Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar najavio je danas da će elektronski recepti važiti tri meseca duže od propisanog roka važenja, te pojasnio da je i to jedna od vladinih mera u borbi protiv širenja korona virusa.Dakle, elektronski recepti i terapije važiće devet meseci računajući od poslednjeg propisivanja leka, umesto 6, kako je to bilo do sada.Ministarstvo zdravlja apeluje na starije sugrađane da poštuju preporuke Vlade Srbije, da ne izlaze iz svojih domova i da tako zaštite svoje zdravlje, rekao je Lončar za Tanjug.