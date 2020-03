E. V. N. | 12. mart 2020. 21:02 | Komentara: 0

OD 25 uzoraka koji su u četvrtak testirani, petoro je pozitivno na virus korona, i svi su iz Beograda, saopštio je sinoć u 18 časova ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Još jedan zaraženi prethodno je potvrđen u osam ujutru. Četvoro novoinficiranih pušteno je na kućno lečenje, a jedan je, prema rečima ministra Lončara, zadržan u bolnici na ispitivanjima, ali nema komplikacija. Do sinoć je testirano 185 uzoraka, od kojih su ukupno 24 pozitivna.

Ministar je apelovao da se ne šire lažne informacije o smrti i broju zaraženih i dodao da niko od pacijenata koji se leče u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Pančevu nije u kritičnom stanju.

- Imamo dokazanu transmisiju virusa na lokalnom nivou, ali za svaki od 24 potvrđena slučaja znamo kako je zaražen, da li je infekcija uvezena ili je bilo lokalnog širenja. To je pokazatelj da situaciju sa koronom držimo pod kontrolom. Moramo da očekujemo da će doći do daljeg širenja virusa i zbog toga da menjamo akcione planove - poručio je epidemiolog prof. dr Predrag Kon.

Ministar Lončar rekao je da svi koji proizvode maske i dezinfekciona sredstva rade u tri smene i da će već danas biti popunjene zalihe i apelovao na proizvođače da ne podižu cene, a na građane da ne izazivaju veštačku nestašicu.

Građane su pozvali da se odgovorno ponašaju, te da poštuju preporuke epidemiologa, da prijavljuju sumnju na zarazu i pridržavaju se pravila kućnog karantina.

Slučaj frizera iz Bačkog Jarka, nadomak Novog Sada, pokazuje da su uzalud upozorenja lekara i predstavnika države o tome da svako treba da se ponaša odgovorno i da, ako posumnja da je zaražen, obavesti epidemiološke službe. Pošto se pre nekoliko dana vratio iz Beča, Z. P., koji ima frizerski salon u Novom Sadu, osetio je blage simptome, nalik prehladi. To ga nije pokolebalo, pa se posle nekoliko dana zaputio na stručni seminar u Beograd.

Kako po povratku kući simptomi "prehlade" nisu jenjavali, on se u sredu međumesnim autobusom dovezao do Novog Sada, a odatle gradskim autobusom do Kliničkog centra Vojvodine. Stavljen je u izolaciju, potvrđeno mu je da boluje od virusa korona. U KCV kažu da je dobrog opšteg stanja i pod stalnim je nadzorom.

Zanimljivo je da je u fejsbuk-grupi "Jarak, naše mesto, naša pravila", objavio da čeka rezultate ispitivanja u vezi sa virusom korona, ali je nedugo zatim, verovatno pošto mu je dijagnoza potvrđena, poruku izbrisao. Da je frizer zaražen rečeno je u četvrtak i na sednici Gradskog veća SO Temerin, u čijem sastavu je naselje Bački Jarak. Kako nezvanično saznajemo, on je kazao da je po povratku iz Beča kontaktirao sa oko 500 osoba! Među njima su i zaposlene u njegovom salonu, koje su, kako saznajemo, preventivno, takođe, testirane, a salon je u četvrtak bio zatvoren.

U Nišu je prisustvo virusa potvrđeno i kod radnika "Pošte Srbije" u naselju Durlan. Kako nezvanično saznajemo, on se, najverovatnije, zarazio preko bliskog člana porodice.

- Nije bio u kontaktu sa strankama, ali jeste sa bar 30 kolega - saznajemo od zaposlenih.

Pojedinci, međutim, ne poštuju kućni karantin, na šta ukazuju stanari jedne zgrade na Trgu kralja Aleksandra u centru Niša. Naime, u sredu je jedna stanaraka, za koju se tvrdi da je, takođe, radnica "Pošte" pod merama zaštite prebačena na Infektivnu kliniku. Nakon toga svi ulazi u ovu zgradu su dezinfikovani, ali...









- Stanari su mi ukazali da se njen suprug šeta po zgradi. Kada sam ga pitala da li je to dozvoljeno, rekao mi je da mu niko nije zabranio da izlazi iz stana i da virus još nije potvrđen kod njegove supruge. Videli smo ga potom kako ulazi u prepun autobus - kaže upravnica ove zgrade Radica Đ. - Ne mogu ja nikog da zaključam, ali mi nije logično da su od mene tražili da dezinfikujem sve ulaze, liftove, ograde, čak i one gde oni ne žive, a da onda mogu da se šetaju i potencijalno šire bolest.

I muškarac iz Kikinde, jedini od zaraženih koji je u teškom stanju, ali je u četvrtak bio malo bolje, uznemirio je svoje sugrađane. Najviše su zabrinuti u fabrici u kojoj radi, jer je, sve dok nije dobio temperaturu, dolazio na posao i to autobusom. Kada je u sredu potvrđeno da je oboleo, deo zaposlenih je poslat u izolaciju, neki su u četvrtak samoinicijativno ostali kod kuće, ali većina, ipak, radi. Nema zvanične potvrde, ali priča se da oboleli nije ni putovao u Italiju, već je u inostranstvu, radi svog lečenja, bio njegov sin, koji se, navodno, iz Italije vratio krajem februara, ali nije imao nikakve simpotome oboljenja.

- To lekari nisu odmah znali, pa su bili zbunjeni. Tek kada su posumnjali na virus korona, pacijent je dao infomacije o Italiji - nezvanično samo saznali.

Kako "Novosti" saznaju, ostali članovi porodice obolelog nisu imali simptome koje izaziva virus korona. Nezvanično saznajemo i da je fabrika u kojoj oboleli radi još pre desetak dana preduzela neke preventivne mere. Deo zaposlenih zbog prirode posla nosi maske, a počeli su da ih nose i oni koju su imali kontakt sa spoljnim transporterima. Pojačana je i higijena. Opšta bolnica u Kikindi saopštila je da su preduzeli propisane epidemijske mere u bolnici, kao i nad svim kontaktima koje je pacijent imao u ustanovi.

- Jedan od četvoro pacijenata obolelih od virusa korona koji se leče na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine, i dalje je u teškom stanju. Dvoje pacijenata kod kojih je 11. marta dijagnostikovan virus dobrog su opšteg stanja i pod stalnim lekarskim nadzorom - saopštio je KCV. - Pacijent koji je transportovan iz Opšte bolnice Kikinda i dalje je u teškom opštem stanju i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji.

Kako navode, prvozaraženi pacijent je stabilno.

U svim zdravstvenim ustanovama uvedene su opšte mere prevencije, koje je preporučio Institut "Batut". Ustanove, zavisno od pojedinačnih procena, mogu da uvedu i dopunske mere, potvrđeno je "Novostima" u Ministarstvu zdravlja. U svim zdravstvenim ustanovama i dalje važi mera zabrane poseta, uvedena u januaru u jeku epidemije sezonskog gripa. Urgentni centar KCS ograničio je pratnju pacijenata na jednu osobu.

I u svim osnovnim i srednjim školama mere zaštite od virusa korona podignute su na najviši nivo. Tetkice nose maske i rukavice, i posle svakog časa čiste hodnike, učionice, vrata... U nekim školama roditelji su zamoljeni da pošalju tečni sapun i ubruse, a negde je od dece zatraženo da donesu asepsol i alkohol. U školama gde postoji video-nadzor, dozeri sa tečnim sapunom postavljeni su u hodnicima kako đaci ne bi mogli da ih lome. U jednoj novobeogradskoj školi, međutim, ipak su ih pokidali i bacili. Tečni sapun su prethodno prolili po hodnicima, sav toalet-papir iscepali i pobacali po školi, a cela situacija ih je zabavljala. Uprave nekih škola apeluju na decu i roditelje da se takvi incidenti ne događaju.

Tri reprezentativna prosvetna sindikata i sindikat predškolskog obrazovanja zatražili su od Ministarstva prosvete da se rad u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama privremeno prekine, radi bezbednosti dece, studenata i 140.000 zaposlenih.

- Postupamo prema preporukama Ministarstva prosvete, a jedna od njih je da svakodnevno šaljemo izveštaj o broju dece i nastavnika koji dolaze u školu, kako bi mogli da prate situaciju - kaže Natalija Matić, direktorka OŠ "Veselin Masleša".

Na Univerzitetu u Beogradu, fakulteti koji na predavanjima imaju grupe veće od sto studenata, dele ih na manje. Na Stomatološkom fakultetu situacija je specifična, jer studenti rade sa pacijentima, pa su im potrebne rukavice i maske. Medicinski fakultet ranije je napravio plan rada, a vežba koja je trebalo da se održi na Infektivnoj klinici zamenjena je predavanjem o virusu korona. Ministarstvo prosvete uputilo je svim univerzitetama preporuke da se nastava reorganizuje u manje grupe, da se odlože studijska putovanja i ekskurzije, a skrenuta je pažnja i da se mere higijene podignu na visok nivo.

U gradovima širom Srbije otkazani su mnogobrojni javni događaji. Pojedine kancelarije javnih izvršitelja od četvrtka su privremeno obustavile rad sa strankama, apelujući na građane da im se obraćaju pisanim putem. Sudovi, tužilaštva i advokatske kancelarije zasada funkcionišu normalno i poručuju da će u slučaju potrebe izdati odgovarajuće preporuke.



DOVOLjNO RESPIRATORA

SRBIJA ima dovoljno respiratora, potvrdila je premijerka Ana Brnabić, i dodala da je Ministarstvo zdravlja raspisalo nabavku za dodatne količine kako bi se povećala sigurnost. Prema njenim rečima, broj respiratora u svim zemljama tretira se kao državna tajna, pa i u Srbiji. Ona je zamolila građane da veruju zdravstvu, Vladi, predsedniku i državnim organima.

PREKID NASTAVE NA KiM

OD PONEDELjKA, 16. marta, u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, odnosno u mreži obrazovnih ustanova Srbije na KiM, biće obustavljena nastava zbog situacije sa virusom korona, rekao je direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić:

- Vlada Srbije takvu odluku donela je imajući u vidu specifičnu situaciju na KiM i da zdravstveni sistem izvan srpskih sredina nije razvijen i pouzdan.

četvoro učenika u karantinu

Četvoro učenika novosadske OŠ "Jovan Popović" preventivno je u izolaciji, jer su bili u kontaktu sa osobom za koju se sumnja da je zaražena virusom korona. Direktor škole Goran Stevanović, za "Novosti", je rekao da su đaci na treningu bili u kontaktu sa osobom koja je došla sa Evropskog prvenstva u Poreču:

- Preduzeli smo sve potrebne higijenske mere i obavestili nadležne.

Na sajtu škole o ovom slučaju nalazi se obaveštenje za đake i roditelje.