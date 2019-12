J. Ć. - Lj. B. | 18. decembar 2019. 08:00 | Komentara: 0

VLADA Malte stala je u utorak u odbranu svoje odluke da odbije izdavanje boravišne dozvole za 22, uglavnom srpske dece, ističući da će deca tako izbeći rizik da žive u siromaštvu.

Sekretarka Parlamenta Malte Julija Faruđa Porteli izjavila je da roditelji imaju pravo žalbe na odluku da se njihova deca deportuju sa Malte, a u slučaju žalbe roditelja, njihovim slučajevima bi se bavio nezavisni sud. Prema njenim rečima, vlada te zemlje donela je odluku da deportuje decu sa Malte vodeći se "njihovim najboljim interesima", kako ih ne bi suočila s rizikom da žive u siromaštvu.

U slučaj se uključilo i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, tako da srpski ambasador u Italiji u sredu putuje na Maltu.

- Zamolili smo ih da još jednom razmotre celu tu situaciju. Ja sam razgovarao telefonom i sa svojim kolegom ministrom spoljnih poslova Abelom, on je obećao da će to preneti Vladi Malte. Ono što je sigurno to je da neće doći ni do kakvih preduzimanja mera pre božićnih i novogodišnjih praznika - istakao je mibistar Ivica Dačić, a preneo je RTS.

Strah Srba ne jenjava, posebno što je u utorak dvema porodicama stiglo obaveštenje da je njihovoj deci uskraćen boravak, javili su "Novostima" pojedini roditelji.

Kažu, u strahu čekaju konačnu odluku državnih organa Malte.

- Deca su očajna, plaču, sve razumeju - priča za "Novosti" Anja Trifunović iz Beograda, koja je sa decom na Maltu došla u aprilu ove godine, a njen suprug godinu dana ranije. - Mnogo je više dece dobilo odbijenice nego što se pisalo po medijima. U jednom danu je 22 dece dobilo odbijenicu i tad je napisan članak u malteškim novinama. Svi roditelji su u istoj poziciji, imamo radne dozvole, plaćamo porez i doprinos, deca nam ovde idu ovde u školu, navikla su se.

Problem sa boravišnim dozvolama nastao je kada su deca roditelja koji ne zarađuju 19.000 evra godišnje plus 3.800 po detetu odbijena za boravišnu vizu. Naša sagovornica objašnjava da su njihovi prihodi 24.400, a propisano je 26.000 evra godišnje. Ističe da je standard na Malti malo veći od onog u Beogradu, te da su njihove zarade više nego dovoljne za normalan život.

- Mi smo od septembra pokušali da kontaktiramo sa nadležnim ustanovama na Malti, takođe i sa komesarom za dečja prava. Na kraju je rečeno jednom roditelju da oni ne mogu ništa, da je to zakon Imigracionog odeljenja - ispričala nam je Anja Trifunović.

Ove porodice naglašavaju da su Maltežani jako ljubazni i da se trude na sve načine da pomognu.

Zorana Simonovski iz Beograda kaže da im je 14. decembra stiglao dopis da su deca odbijena za imigracionu vizu:

- Odmah narednog dana stiglo je obaveštenje iz ministarstva obrazovanja da im je ukinuta i školarina i stipendija. Međutim, svi Maltežani su se odmah podigli na noge da pomognu, od mog menadžmenta i vlasnika u hotelu do komšija, prijatelja i kolega sa posla. Napravili su njihovu grupu za podršku, doniraju novac. Oni su divan narod pun saosećanja, i potreseni su ovom situacijom isto koliko i mi.

PODRŠKA

ZA manje od 24 sata prikupljeno je 3.000 potpisa u peticiji kojom se zahteva da deca ostanu na Malti. Sa roditeljima se sastala bivša predsednica Malte i šefica organizacije "Juročajld" Mari-Luiz Koleiro Preka, koja je izjavila da je zgrožena tretmanom srpske dece i navela da agencija koja se bavi izdavanjem boravišnih dozvola krši brojne propise. Uključili su se i malteški nadbiskup Čarls Skikluna, tenor Džozef Kaleha, Fondacija Mimiki i brojne druge javne ličnosti. Prikupljeno je 20.000 evra u raznim akcijama.