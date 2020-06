Promo | 02. jun 2020. 08:00 | Komentara: 0

Obična prehlada može da vam pokvari dan, a kamoli reuma. Ima dana kada treba da se uspori. Sve se, jednostavno, promenilo, ali ja sam se prilagodila. Ne dam da mi reuma oduzme bilo šta. Hoću da budem mobilna baka! Da plivam, trčim i vozim bicikl s mojom Linom, da budem deo odrastanja svoje unuke.

Iskreno i sa širokim osmehom na licu, tako Nada Blam, prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu i poznati pedagog, svedoči o svom životu s reumom. Prve simptome primetila je u januaru 2017. i odmah posumnjala da pati od istog stanja kao i njena baka Vukosava.

– Bila je tada mojih godina – seća se Nada, koja je prešla šezdesetu. – Sećam se njenih tegoba jasno, kao da je juče bilo! Sedim na šamlici u kuhinji, ona mesi hleb i, u jednom času, vidim njene crvene i otečene ruke. Omakne joj se bolna grimasa. Stane, pa kaže: „Hajde sad ti baki da pomogneš! Da ti se malo guza oznoji!“. Smejemo se zajedno, ali sada znam da je njenim životom dominirala bol. Samo je to vešto krila. Vremenom je to potpuno promenilo njen život. Kad imate reumu, nisu samo fizički simptomi to što vas pogađa. Menjaju se i osećanja, naljutite se, ophrva vas tuga zbog stalnog bola.

Nada naglašava da čovek, ako zna da ima nasledne sklonosti, ne sme samo da čeka. Ona je otišla na preglede puna strepnji.

– Kad su konačno stigli rezultati i pokazali da su moji reuma faktori OK, laknulo mi je. Srećom, imam divnu doktorku! Objasnila mi je da ću biti dobro. Da su moje reumatske tegobe na početku. Da se s tim suočavaju i mnogo mlađi ljudi od mene. Da ću uz fizičku aktivnost i prirodni preparat koje mi je preporučila (Rheuma® Zglobex®), stanje držati pod kontrolom. Važno je da sam reagovala na vreme.

Sada je, kaže, mnogo popustljivija prema sebi. Odmara, kad god joj obaveze dozvole.

– I dalje radim sve što volim! – ističe. – Za sada funkcionišem! I dalje sam ja ta koja drži konce i diktira tempo.

Nada Blam je žena koja se pre svega trudi da u svemu nađe nešto dobro.

– Shvatila sam da nisu samo daske one koje život znače, već su zapravo zdrave kosti one koje život znače. Zato sam promenila navike, zato se držim prirodnih preparata koji mi olakšavaju život, vodim više računa o tome šta jedem, a verovatno je najvažnije od svega to što sam reagovala na vreme.