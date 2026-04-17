KOMENTAR: Žigosanje

Mama, piški mi se. Sine, imaš li malo vode, nemamo više ni kapi. Baki raste pritisak, ne znamo šta da radimo. Sav sam se ukočio! Ostaću bez benzina, kako ćemo dalje? Ljudi, vozim srčanog bolesnika! Propade nam rezervisani hotelski smeštaj za večeras. Moraćemo do Minhena direktno. Sutra ujutro treba da sam na poslu, kako ću sad?! Tata, gladan sam!

To su samo neki od vapaja sluđenih, umornih i očajnih vozača i putnika pred spuštenom rampom na Bajakovu. Nikoga na našoj granici. Brzo se pređe. Običan radni dan. Naziru se svetla hrvatskog graničnog prelaza. Kolona, čini se, nije preduga. Stotinak automobila u dve trake. U neka druga vremena, prošlo bi se to začas. Ali, vreme ovde staje. Minuše sat, dva, tri. Dreždanju nikad kraja. Neki onomad čekali više od šest sati!

Rominja kišica. Žena s kabanicom umotala trogodišnjaka u vinđaknu, hoda uskim potezom između automobilskih traka, pa najednom pretrčava brisani prostor kolovoza, do šumarka preko. Gde li je toalet? Tumaraju naokolo sluđeni očajnici. Ćaskaju, ubijaju vreme. A vremena na pretek. Trudnica prigrlila devojčicu u naručju. Izašli, da dođu do daha. Grde je neki što joj dete kisne. Ne znaju da je povraćalo u kolima. Treba joj svežeg vazduha. Ima ovde gladnih, žednih, umornih, bolesnih.

Posebna traka otvorena je za žitelje iz EU, ali se račva tek par metara pred granicu. Svi su u istom sosu. Uzalud tinja zeleno svetlo na šalteru. Trudna žena s detetom u naručju moli nas da pređemo preko pune linije, da malo ubrzamo. Kiša pada sve jače. Evropski zvaničnici su obećavali da je sistem EES smišljen da ubrza proceduru. Nije smišljen, nego obesmišljen. Ovo je porazno, degradirajuće, ponižavajuće za ljudski rod u 21. veku. Možda nam se svete za korake unazad i unapred u evropskim integracijama, možda je sistem zatajio, možda nema dovoljno službenika, možda je sve to zajedno. Svejedno. Stojimo, satima, beznadežno, kao krdo u oboru koje čeka da bude žigosano. Pa posle tako umorni, drumom, na put. Učini nešto, zaboga, Evropo!