ROBERTSON SEJE MRŽNJU PROTIV SRBA, KAO I BOMBE: Rasprava u britanskom parlamentu o stanju u BiH oživela dežurne stereotipe

TOKOM rasprave u Domu lordova britanskog parlamenta o stanju u Bosni i Hercegovini, uz dežurnu mantru da Republika Srpska deluje na jačanju ruskog uticaja i rušenju Dejtonskog sporazuma, spomenut je neizbežno i zvanični Beograd i Srbija.

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Tako je baronesa Arminka Helić, koja je i pokrenula debatu, iskoristila svoj govor da odapne otrovne strele:

- Uz podršku Kremlja, rukovodstvo Republike Srpske krenulo je u projekt razgradnje državnih institucija i podrivanja teritorijalnog integriteta zemlje. Ambicija koja se sve otvorenije iznosi jeste raspad države i ostvarenje projekta "Velike Srbije", kao što je bio slučaj 1992. godine. To ne bi uništilo samo jednu državu, nego bi destabilizovalo celo susedstvo i moglo ugroziti širu evropsku bezbednost - poručila je Helićeva tokom debate.

Bivši generalni sekretar NATO Džordž Robertson upozorio je Evropu da ne skreće pogled sa Zapadnog Balkana.

- Moramo ostati angažovani, zainteresovani i uključeni u celi region Zapadnog Balkana. Već smo videli kako ono što se događa na Balkanu može vrlo lako da se prelije na ostatak kontinenta i preraste u mnogo širu katastrofu. Moramo biti čvrsti i odlučni prema problemima koje stvaraju lideri Republike Srpske i oni u Beogradu koji ohrabruju njihovu destruktivnu politiku.

Foto: Profimedia Džordž Robertson

Sličan stav izneo je i bivši specijalni izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Stjuart Pič, koji je upozorio da je ruski uticaj u regiji vrlo prisutan i da Moskva koristi svaku priliku za jačanje svog položaja:

- Rusiji nije teško da uspostavi svoj uticaj, posebno u i oko Banjaluke. Moskva ne propušta nijednu priliku da iskoristi postojeće podele. Postoje brojni mitovi o slovenskom bratstvu i zajedničkom identitetu koji se veoma vešto koriste za političke ciljeve.

Reagujući na interesovanje Londona za situaciju u BiH, lider SNSD Milorad Dodik ukazuje da "Velika Britanija u kontinuitetu pokazuje tendenciozno antisrpsko ponašanje i neprijateljski stav prema Republici Srpskoj". On je istakao da je rasprava u Domu lordova samo "stari manir imperatora" koji, umesto da se bave sopstvenim problemima, žele da dele lekcije drugima.

Briga i zbog kursa SAD JEDAN od ključnih delova rasprave odnosio se na propali pokušaj Saveta za sprovođenja mira u BiH (PIK) da postignu dogovor o nasledniku aktuelnog visokog predstavnika. Helićeva je upozorila da funkcija visokog predstavnika mora ostati nezavisna i oslobođena uticaja pojedinačnih država. Istovremeno je izrazila zabrinutost zbog promena u politici Sjedinjenih Američkih Država prema BiH, podsećajući da su prošle godine ukinute sankcije za desetine osoba i organizacija iz Republike Srpske koje su ranije bile označene kao destabilizirajući faktori.

- U Belfastu vidimo da imamo pobunu, eksplozije i nemire, a oni nama pričaju o miru ovde, gde mira i te kako ima.

Lider SNSD je naglasio da u BiH nema otvorenih problema niti ekscesa, te da je jedini zahtev RS povratak na izvorni Dejtonski sporazum.

- Mi hoćemo ustavnu BiH. Neka nam vrate ustavnu BiH koju nam je oteo njihov državljanin Pedi Ešdaun, a ne da se prave blesavi u Domu lordova i nama pričaju kako smo mi neki loši momci - poručuje Dodik.

Srpski član predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da britanski Dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnju Dejtonskog sporazuma i stvaranje "države BiH" po volji njegovog prijatelja Alije Izetbegovića.

Ona je navela da se sva politika Velike Britanije prema BiH naslanja na tu tezu. Cvijanovićeva je navela da je posebno licemerno da se neko uopšte bavi situacijom u BiH, a predstavlja neki od domova određenog parlamenta negde u svetu:

- I to se bave na način koji je prilično obmanjujući, tendenciozan i ciljano usmeren protiv RS, SNSD i Milorada Dodika.