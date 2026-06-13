NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Subota 21.00 Katar - Švajcarska 2&|1+&2+ (1.68)



6.00 Australija - Turska 2 (1.75) 0.00 Brazil - Maroko 1X&0-3 (1.52)6.00 Australija - Turska 2 (1.75) Ukupna kvota: 4.47

Švajcarska je daleko bolja ekipa od Katara i očekujemo da rutinski slavi na njihovom večerašnjem duelu.

Brazilu neće biti lako protiv Maroka, veoma je neugodan rival i zbog toga predlažemo nešto sigurniji tip.

Za Tursku verujemo da će pokazati klasu protiv Australije koja nije na nivou kao što je umela biti tokom proteklih Mundijala.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć