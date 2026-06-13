NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
21.00 Katar - Švajcarska 2&|1+&2+ (1.68)
6.00 Australija - Turska 2 (1.75)
Ukupna kvota: 4.47
Švajcarska je daleko bolja ekipa od Katara i očekujemo da rutinski slavi na njihovom večerašnjem duelu.
Brazilu neće biti lako protiv Maroka, veoma je neugodan rival i zbog toga predlažemo nešto sigurniji tip.
Za Tursku verujemo da će pokazati klasu protiv Australije koja nije na nivou kao što je umela biti tokom proteklih Mundijala.
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