Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

13. 06. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Subota

21.00 Katar - Švajcarska 2&|1+&2+ (1.68)

0.00 Brazil - Maroko 1X&0-3 (1.52)
6.00 Australija - Turska 2 (1.75)

Ukupna kvota: 4.47

Švajcarska je daleko bolja ekipa od Katara i očekujemo da rutinski slavi na njihovom večerašnjem duelu.

Brazilu neće biti lako protiv Maroka, veoma je neugodan rival i zbog toga predlažemo nešto sigurniji tip.

Za Tursku verujemo da će pokazati klasu protiv Australije koja nije na nivou kao što je umela biti tokom proteklih Mundijala.

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