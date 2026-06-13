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NE PRETERUJTE SA TROŠKOVIMA Astro savet za subotu, 13. jun: Ovi znaci su pod uticajem kvadrata Hiron-Venera

Marina Jungić Milošević, astrolog

13. 06. 2026. u 07:00

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ASTEROID Hiron u Biku, znaku novca, ljubavi, hrane i uživanja, 13. juna obrazuje kvadrat sa Venerom (vladaocem Bika) koja posle devet meseci, 13. juna ulazi u hedonistički znak Lava.

НЕ ПРЕТЕРУЈТЕ СА ТРОШКОВИМА Астро савет за суботу, 13. јун: Ови знаци су под утицајем квадрата Хирон-Венера

Foto: Deposit/ xerox123.mail.ua

To podstiče potrebu za preteranim trošenjem novca, uglavnom na sve što ima veze sa uživanjem i lepotom, hranu, parfeme, estetske tretmane.. Budući da je Jupiter u znaku svoje egzaltacije, Raku, u kome se nalazi i Merkur, ovaj aspekt naglašava i želju za uživanjem u blizini vode, jezera, mora ili spa-centru, kao i bavljenjem vodenim sportovima (ali ne adrenalinskim). To se najviše odnosi na Lavove, Bikove Vodolije i Škorpije, kao i na Rakove i Ribe.

Osobe rođene sa Venerom u Lavu su ponosne, dostojanstvene, samosvesne, strastvene i vrlo sujetne. Često fizički liče ili su emotivno vezane za oca. Krasi ih bujna, uglavnom talasasta kosa, poput lavlje grive, koja je često zaštitni znak žena rođenih u ovom vatrenom znaku. Zahvaljujući prefinjenom šarmu, eleganciji i privlačnosti, uvek se spontano nađu u centru pažnje i uživaju u divljenju okoline. Vole luksuz, premijere, džet-set, pozorište, a i same su teatralne. Oko njih je uvek neka drama, intenzivne emocije, neobične situacije, a i njihove ljubavne veze su takve, romantične, burne i dramatične, sa zapletima kao iz španskih serija.

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