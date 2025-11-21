Ko ima priliku da se stušti nemačkim auto-putevima, može da prisustvuje za ostatak planete nesvakidašnjim prizorima. Sporaći se ovde osećaju sićušnim i nemoćnim.

Novosti

Čuvajući svoju automobilsku industriju, Nemci nisu ograničnili brzinu. Pozivaju se na svest vozača, ističu da je ovde udesa manje nego drugde, ali svima je jasno da se to čini zbog toga da bi kupci mašina s puno konja bar negde na svetu imali gde da se izduvaju. Inače, čemu onda cajgeri sa preko dvesta na sat?

Svaka nacija ima svoje male tajne održanja. Snevačima koji budni sanjaju s druge strane Bare nemoguće je oduzeti američki san. Sizifof je posao, tako, i Francuzima skinuti etiketu bonvivana. Jalova rabota je ovde penzijska reforma. Milioni ljudi svaki put, kako godište raste, tabanaju ulicama u znak protesta. I sada vlast mora da se vraća na staro.

Kao što Nemci vole brzinu, tako je Francuzima priraslo srcu leškarenje na poljima lavande u Provansi uz gudanje cvrčaka, vino i sir. To je poseban pristup skaski njihovog zemljaka Lafontena. Skupljali su vredno tokom radnog veka kao mravi, da bi se kasnije meškoljili kao cvrčci, dok su još u punoj snazi.

Može nekom delovati čudno to što Nemci žele brzo da voze, a Francuzi rano da idu u penziju, ali to je tako. Protiv gena se ne može. Umesto da se od Pariza pravi Berlin, a od Njujorka London, možda bi bolje bilo imati sluha za osobenosti. Zanimljivo je da se planiranim dizanjem godišta za odlazak u penziju sa 62 na 64, sredinom sledeće decenije namerava ušteda od svega petnaestak milijardi od 400 koliko iznosi godišnji fond. Tek tri i po odsto! Vredi li to rušenja snova velikog dela nacije? Više liči na globalističko disciplinovanje. Još više čudi to što je taj novac lako naći na drugoj strani. Najbogatije francuske porodice trkaju se koja će preteći jedna drugu, dostižući s vremena na vreme ličnu baštinu od preko dvesta milijardi. Kako to da se niko od njih ne seti da štrpne samo malo od imetka, koliko im nekad berzovne transakcije odnesu na dnevnom nivou, popuni fond, obraduje tako celu naciju i zauvek kao živi heroj uđe u nove basne i istoriju? Bio bi za Francuze novi "Nobel".