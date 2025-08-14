KAD je bilo saopšteno da će se lideri SAD i Rusije sresti na Aljasci 15. avgusta, novinari američkih medija su počeli da pogađaju gde će tačno sresti.

Nije bilo većeg hotela u Enkoridžu gde nisu pitali konobare i recepcionere sprema li se nešto veliko.

Obišli su hotele gde su nekada odsedali predsednik Barak Obama, kineski lider Si Đinping... Na kraju je objavljeno da će se Tramp i Putin sresti u američkoj vojnoj bazi Edmendorf-Ričardson. Dva su glavna razloga što je odabrano to mesto. Prvi je bezbednosni, jer se najbrže u kratkom roku može organizovati i osigurati sastanak.

Drugo, tamo mogu da slete predsednički avioni sa delegacijama kao i avioni sa predsedničkim automobilima.

Dakle, nema nikakve mistike oko baze koja se u Drugom svetskom ratu koristila za preletanje američkih aviona koji su prevozili pomoć SSSR. Tačno je da je Putin prvi ruski predsednik koji je stigao na Aljasku, ali i pre njega i Trampa bili su tamo važni samiti.

Zapadni novinari, a i poneki ruski, razmaštali su se zašto je baš odabrana Aljaska za samit Putina i Trampa tamo gde su velika nalazišta prirodnih bogatstava. Neki su požurili da napišu i kako bi se u Rusiju mogle vratiti američke velike naftne kompanije, mada o tome Putin i Tramp još nisu progovorili ni reči.

Pravi razlog za izbor mesta susreta je prost i logičan. Putin će kad doleti na Daleki istok samo preleteti Beringov moreuz i brzo stići do Enkoridža. Trampu do najistočnije države SAD treba sedam sati leta. Nije tajna da Putin uopšte ne leti preko država koje priznaju Međunarodni krivnični sud u Hagu koji ga je stavio na poternicu zbog rata u Ukrajini. Taj sud ne priznaju ni SAD.

Pisac ovih redova bio je u prvoj grupi stranih dopisnika i ruskih diplomata koji su iz Magadana 1998. direktno leteli na Aljasku. U Enkoridžu sam se uverio zašto Rusi sa nostalgijom pričaju o Aljasci koju je car prodao 1867. za tadašnjih sedam miliona dolara.

Tamo su ostali kolonisti iz carske Rusije. Video sam kako su preci sadašnjih stanovnika sačuvali pravoslavnu veru, mada mnogi od njih znaju tek poneku rusku reč.