"RAZGOVARAĆU SA SVIM LISTAMA" Vučić: Izborni proces se završava za desetak dana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se izborni proces okončati u narednih desetak do 12 dana i najavio da će razgovarati sa svim listama.

Foto I. Marinković

- Ide još jedan krug na osam biračkih mesta se ponavljaju izbori 2. januara, mi još proveravamo sad taj količnik, ali čini nam se da nekih 700-800 glasova nedostaje, ali proveravamo još, za još jedan mandat, za listu Srbija ne sme da stane. Ako budemo imali šansu, borićemo se za taj 130. mandat, jer se uvek borimo za svaki glas i za svaki mandat. Ako ne, svejedno, čestitaćemo svima na osvojenim mandatima - rekao je Vučić za Prvu.

Kaže da onda ide konstitutivna sednica i idu rokovi posle za proglašenja izbornih rezultata od RIK-a za konstitutivnu sednicu. Mislim da je to 30 dana, dodao je Vučić.

- Posle toga idu razgovori za formiranje vlade, kada se proglase rezultati imamo mogućnost za konsultacije, posebno posle proglašenja, odnosno verifikacije mandata i tada razgovaram sa svim izbornim listama, sa onima koji hoće, naravno, i oni koji me ubede da su napravili većinu, da imaju većinu za mandatara i koga hoće za mandatara, predlažem Narodnoj skupštini tog mandatara i to je to - rekao je Vučić.

Kada je reč o Beogradu, Vučić je rekao da je potrebno otprilike isto vreme, ali da je tu drugačija situacija zato što nije jasna većina.

- Prva je lista Beograd ne sme da stane Beograd 49 mandata, ispred liste Srbija protiv nasilja je 43 mandata, dakle šest mandata je razlika. Sedam mandata ima Jovanović, šest mandata Nestorović, pet mandata Dačić - rekao je Vučić.

Kazao je da listi Beograd ne sme da stane sa Dačićem fali jedan do nerešenog, a dva do apsolutne većine.

- I videćemo, zavisi očigledno od Nestorovića, ako Nestorović bude želeo da se ide na nove izbore, ići će se na nove izbore, ako ne, biće to neka druga većina - naveo je Vučić.