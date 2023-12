ĐURIĆ: Većih lopuža od Đilasovih poslušnika Srbija nije videla

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Nevena Đurić reagovala je na skup “ProGlasa”.

Foto: SNS

Na "nestranačkom" skupu Proglasa glavne zvezde su političari iz restlova bivšeg režima - bolumenta sa liste "Srbija protiv nasilja:" avgustovac Aleksić, kraljica patetike i Đilasova miljenica Marinka Tepić, propali student u petoj deceniji života Lazović, Primerak i ostali tajkunski poslušnici.

Po uobičajenoj proceduri ne propuštaju priliku da plasiraju svoje bezočne laži! Jer, šta bi ova ekipa probisveta drugo i mogla da poruči građanima! Ne zna se ko je od pomenutih, više otimao od naroda! I opet bi - samo isto to!

Secikesa iz Trstenika, koja danas govori o "okovima" stavila je svojim sugrađanima i sopstvenom rodnom mestu - one najteže! Očerupao je svoj rodni kraj do krajnjih granica i danas bi, bez trunčice stida i srama, sve to ponovio! I on i svi ostali, bez izuzetka!

Zato i ne čudi što su se od strane građana čuli povici: "lopovi, lopovi!"

Većih lopuža od njih Srbija nije videla, niti će ikada videti!

