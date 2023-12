"OVO SU DO SADA NAJČISTIJI IZBORI" Vučić: Neverovatan rezultat SNS-a

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić odbacio je spekulacije o nameštanju parlamentarnih izbora, rekavši da su oni potpuno čisti, do sada najčistiji i najpošteniji izbori i da je Srpska napredna stranka (SNS) ostvarila gotovo neverovatan rezultat, pošto je posle 11 godina vlasti dobila 47 odsto glasova.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ

On je naglasio i da poštuje skoro 900.000 glasova koje je dobila opozicija, ali da mora da poštuje i 1,8 miliona glasova koje je dobila lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

- Onoliko koliko poštujem 900.000 na jednoj strani, poštujem i 1,8 miliona glasova na drugoj strani koje je dobila lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Biračka volja, izborna volja naroda biće poštovana i ne mogu više da govorim o dečjim igrama - ajde idemo da tražimo beogradske, pa da promenimo taktiku, nemamo baš zapisnike, sve je u redu po zapisnicima. Ajde da tražimo parlamentarne, pa će neko da natera Vučića da odobri beogradske i onda ćemo da budemo svi srećni - rekao je on komentarišući to što opozicija traži da se izbori ponove.

On je dodao da svi znaju da ni na jednom zapisniku nemaju primedbu.

- U Beogradu nemaju primedbu ni na jednom zapisniku. Zato što su očekivali pobedu, znaju da je sve bilo fer i čisto i znaju da su bili fer rezultati. Gde bi oni 40.000 glasača iz Republike Srpske, što ste obmanjivali javnost? Na kraju ih nije bilo ni 6.000, taman onoliko koliko ih je bilo u njihovo vreme kada su im dali dvojno državljanstvo i mogućnost da glasaju, tad je bilo 4.500 - dodao je on.

Vučić je na pitanje o prebacivanju birača iz jedne opštine u drugu, što su po tvrdnji novinara potvrdili koalicioni partner SNS-a Milan Stamatović i funkcioner SNS-a Dragan Stevanović, odgovorio da je svojim pitanjem novinar potvrdio da su republički izbori apsolutno ispravni.

- Ako je neko glasao u Čajetini, nije mogao da glasa u Beogradu. Ili ako je neko glasao u Beogradu nije mogao da glasa u Čajetini. Ali pošto smo mi jedna izborna jedinica na nivou Republike Srbije, ovim ste mi čestitali ovako ubedljivu pobedu sa duplo više glasova u odnosu na naše protivnike na nivou Republike Srbije. Sve što ste rekli suštinski je da pokazuje rezultat na republičkom nivou, a to je dva puta više glasova za listu "Srbija ne sme da stane" - rekao je Vučić.

Što se tiče premeštanja birača, Vučić je istakao da svaki čovek može da bude upisan samo na jednom mestu.

- Jedinstveni birački spisak postoji od kada smo mi na vlasti, u koji je svako mogao da ima uvid. Jedinstveni birački spisak, a ne spisak kao kupus razasut po opštinama koji smo imali u vreme dok su ovi vaši bili na vlasti. E, u to vreme ste mogli da imate u jednoj opštini jednog, u drugoj opštini drugog. Sad možete da imate jednog čoveka samo na jednom mestu na teritoriji Republike Srbije - rekao je Vučić.

Govoreći o prebacivanju birača u Beogradu, Vučić je rekao da je u glavnom gradu svega 12.000 više birača nego u prethodnom izbornom ciklusu.

- A prirodne su migracije ka Beogradu, kao što znate. I to velike. Svuda drugo uglavnom manji broj birača nego što je bio na prethodnim izborima. Samo kako vam to nije bilo jasno pre izbora, pošto ste imali pravo na uvid u jedinstveni birački spisak sve vreme i svakog bogovetnog dana - naglasio je Vučić.

Kako je rekao, opozicija se obmanjivala lažnim istraživanjima, dok je on tri dana pred izbore rekao da SNS pobeđuje u Beogradu.

- Rekao sam vam da smo preokrenuli rezultat na mesec, mesec i po dana pre izbora na 4-5% razlike za nas. U izbornoj noći sam čak smanjio procente SNS-a, povećao procente njih. Jer smo imali, naš uzorak je pokazivao 1% manju razliku za nas - rekao je Vučić.

Dodao je da opozicija, za razliku od SNS, nije ni imala zapisnike sa svih biračkih mesta, iako je svuda imala kontrolore, jer ih je, kako je rekao, mrzelo da im donesu zapisnike.

Opoziciji je poručio da menja sebe, kao što, kako je rekao, oni koji pobeđuju ne treba da se naslađuju, već treba da gledaju šta kod sebe da promene za sledeće izbore.

Vučić je dodao da opozicija nije nikada u stanju da prizna poraz i podsetio da su unapred upozorili šta će da se desi nakon izbora.

- Ana Brnabić je obavestila javnost da će upadati u RIK, iako nema nikave nadležnosti sa GIK-om i on nije drugostepeni organ, već Viši sud je drugostepeni organ. Upali su tamo jer su znali da će tamo imati poslaničke prostorije gde mogu da spavaju i štrajkuju - rekao je Vučić.

Komentarišući ocenu Međunarodnih institucija koje su posmatrale izbore, on je ponovio da su ovo do sada bili najčistiji izbori i da gotovo nikada ne možete do perfekcije da sprovedete izborni proces.

- Najčistiji i najpošteniji izbori, znaju oni to sve i znaju to svi. Zato nikada nisam za parlamentarne izbore, iako nisam ni predsednik stranke, dobio toliko čestitki ljudi baš iz EU, a da ne pričam o svima drugima - rekao je predsednik.

