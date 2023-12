"KOSOVO JE NAŠA NAJVEĆA MUKA" Vučić: Neće Amerika promeniti svoj stav ni ako dođe do promene vlasti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Oko" na RTS1.

Foto: RTS

Vučić kaže da je pitanje Kosova i Metohije naša najveća muka, i da se svakog dana time bavi.

- Neće se to promeniti ni ako dođe do promene vlasti u SAD. Neće Amerika promeniti svoj stav - kaže on.

Rekao je da nažalost, nije čuo nikakav dobar predlog od političkih protivnika u kampanji.

- Dođu na debate, pa kažu lako će rešiti pitanje KiM. Pa kažu svi problemi dolaze od Vučića, kada njega oborimo, sobalimo, srušimo, to su sve glagoli koje su koristili - dodaje Vučić.