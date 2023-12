REAKCIJE NA ĐILASOVE GOVORNIKE: Obradović je marioneta, a Milivojević bi opet da ruši Srbiju

ČLANOVI Srpske napredne stranke reagovali su na večerašnje izjave govornika na predizbo0rnom skupu liste „Srbija protiv nasilja“.

Aleksandar Mirković: Poslednja predstava Đilasove marionete Obradovića

Poslednja predstava Đilasove marionete Obradovića, odigrala se večeras gde je, lažima koje smo argumentima i istinom razbili do sada bezbroj puta, završio svoju poltronsku ulogu.

Debakl koji su doživeli na završnom skupu ujedno je bio i ispraćaj ovog bivšeg savetnika Nenada Popovića, u političku istoriju, kao kandidata za gradonačelnika bez i jednog projekta, programa, ideje ili plana za funkciju koju silno želi.

Kampanju je vodio i iz Londona, lagao o svojim poslovima, funkcijama, smejao se građanima u lice kada ih je ubeđivao da jedan čovek može imati više biografija, izgovarao budalaštine koje mu je pisao gazda Đilas i doveo sebe u poziciju, da služi za sprdnju čak i njegovim saborcima.

Naš narod kaže "ko visoko leti nisko pada" a očigledno je da je Obradović u slobodnom padu koji će se završiti u nedelju, bolnim prizemljenjem zbog ubedljivog poraza koji ih očekuje.

Jedino što je uspeo, jeste da se posvađa sa nosiocem svoje liste Milom Popović.Danima kritikuje Vojislava Šešelja, sa gađenjem priča o njemu i SRS-u a zahvaljujući njima, Mila Popović je četri godine bila predsednik Skupštine opštine Stari Grad i ponosila se tom koalicijom.

Da je i tu izvukao deblji kraj i da mu je došao politički kraj, dokaz je i što u poslednjoj emisiji kod gazde Šolaka i Đilasa na njihovoj televiziji, učestvuju njima podobni kandidati za gradonačelnike ali ne i Obradović, već upravo Mila Popović.

Prošla je cela kampanja ali nismo dobili odgovor zašto je bio protiv najmlađih Beograđana, zašto je bio protiv besplatnih vrtića, udžbenika za sve đake, vaučera za svu decu, zašto je bio i protiv pomoći od 10.000 dinara za srednjoškolce i zašto je protiv izgradnje metroa?

Mi odgovore nismo dobili ali očigledno su mu ih građani dali i tu potvrdu će dobiti već u nedelju.

Politika ispunjenih obećanja, konkretnih rezultata i jasna vizija u kom smeru želimo da se kreće Beograd je ono što građani žele i to vide jedino u politici Aleksandra Vučića.

Zato u nedelju očekujemo unedljivu pobedu liste Aleksandar Vučić-Beograd ne sme da stane.

Ivana Nikolić član Predsedništva Srpske napredne stranke: Zelenović je uništitelj i mrzitelj srpskog naroda

Uništitelj i mrzitelj srpskog naroda Nebojša Zelenović poručio je sa Trga Republike da želi da se ponovi scenario razbijanja i paljenja Narodne skupštine Republike Srbije, želi revoluciju, želi nasilje, želi ulicom na vlast, na kraju krajeva, želi da vidi krv našeg naroda.

Nasilnik, koji organizovano ugrožava osnovna ljudska prava, koji maltretira građane Šapca, koji je godinama mnogima uništavao živote misli da će mu građani dati ponovo priliku da nastave sa svojim politikom - a to je politika da Zelenović građane drže kao taoce, dok on prazni državnu kasu.

Svi okupljeni oko liste “Srbija protiv nasilja”, poslali su samo jednu poruku. Politiku nemaju, bore se samo da Aleksandar Vučić ne bude na vlasti. Potpuno odsustvo ideje i plana šta to može dobro da se uradi za naše građane. A šta cmizdralo Zelenović može da uradi za Šabac, osim što može da opustoši budžet za 5 miliona evra, ili šta on može da uradi za Srbiju, osim da dok nosi kišobran Violi Fon Kramon, pljuje po svom narodu i odlazi u centar Evrope da se žali kako nema podršku naroda i moli da bude na vlasti.

Ko će voditi državu ili neki grad, opštinu, odlučuju isključivo građani Srbije! A kakvu će politiku Srbija voditi, neće niko sa strane određivati. Nastavićemo da vodimo nezavisnu politiku, da samostalno donosimo odluke i da nastavimo da vodimo Srbiju napred.

Ne smemo dozvoliti da oni koji državu vide kao plen, da dođu na vlast, da je rastegnu, napune svoje džepove i upropaste živote građanima. Da su to radili lopovi i nasilnici okupljeni oko Đilasa, građani su osetili na svojoj koži, a to je najskuplja cena, i zato 17. decembra neće dozvoliti da se ovakvi zlikovci vrate na vlast, da nas razaraju. Građani Srbije neće dozvoliti da Srbija stane!

Miloš Terzić član Predsedništva SNS: Ponoš nastavlja da lešinari nad grobovima stradale dece

Hrvatski general i NATO sluga Zdravko Ponoš, nastavlja uporno da lešinari nad grobovima nevino stradale dece u Ribnikaru. U istoriju beščašća ući će jeziva zloupotreba ove strašne tragedije koja je pogodila srpsku državu, a koju su opozicione hijene poput Zdravka Ponoša, Dragana Đilasa i Milovana Brkića pokušale da iskoriste kako bi na ulicama izazvali haos i putem nasilja uz svesrdnu podršku stranog faktora, bez političke volje naroda preuzeli vlast.

Nisu se Zdravko Ponoš i ostali zgubidani iz bivšeg lopovskog režima udostojili ni saučešće porodicama da upute nakon tragedije koja se dogodila 3. maja, što jasno dokazuje da im je stalo jedino do fotelja i vlasti kako bi svom šefu Draganu Đilasu obezbedili uslove za još jednu veliku pljačku. Posle prve velike pljačke Srbije, Đilasov brat Gojko je došao do 35 nekretnina na elitnim lokacijama u Beogradu, a uz njega se šlepao i Zdravko Ponoš, koji je shodno tome od ukradenih narodnih para za sebe "izborio" stanove na Vračaru.

Vreme je da hrvatski državljanin i najbolji drugar Damira Krstičevića i Hrvoja Šnajdera, shvati da je totalitarna drugosrbijanska manjina kojoj i sam pripada prezrena od strane srpskog naroda i to zbog sistematskog ekonomskog, političkog i vojnog uništavanja srpske države i srpskog faktora na Balkanu u periodu od 2000. do 2012. godine. Tada su nas nakon sprovedene obojene revolucije u organizaciji stranih obaveštajnih službi, sprovođenjem ponizne politike za tuđi račun i interes ostavili bez armije, industrije i izlaza na more.

I upravo zbog toga nikada više autošovinističke i antisrpske strukture pod kontrolom srbofobnih ambasada neće diktirati šta se sme, a šta ne sme u Srbiji i to je ono što će Ponoš morati da shvati i na šta će morati da se navikne. Po mizernim broju okupljenih na večerašnjem skupu protiv Srbije, potpuno je jasno da je većinska Srbija uz Aleksandra Vučića i tim Srpske napredne stranke i da Srbija nije, neće i ne sme da stane.

A jedina garancija da ćemo nastaviti srpskim putem i da ćemo odbraniti srpske nacionalne vrednosti po pitanju KiM i Republike Srpske uz vođenje suverene i slobodarske politike koja podrazumeva ne uvođenje sankcija RF, jeste glas za listu " Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane."

Zoran Tomić član Predsedništva Srpske napredne stranke: Srđan Milivojević bi opet da ruši Srbiju

Nemoguće da je danas Srđan Milivojević održao govor na skupu u Beogradu. On je čovek od reči i dalje je na Gazeli gde čeka ispunjenje zahteva. Verovatno je u pitanju neki hologram ili je ponovo dokazao da je najobičniji kanalizacijski pacov koji laže narod i slatkorečivo ga vara. Reklo bi se da je ovo drugo u pitanju.

Ne može o boljem životu i borbi protiv nasilja da priča čovek koji priželjkuje nekome smrt u kanalizaciji koju je doživeo Gadafi i koji grokće kad žene govore u skupštini! Takvi ljudi ni sebi ne misle dobro, a tek drugima nikako! Sve to su ga lepo obučili stranci kad su ga pripremali da postavlja lokatore po Srbiji da navodi NATO bombe na naše fabrike, vojsku, a reklo bi se i civile. Kad je došao na vlast bilo ga je briga za narod, važno je bilo dalje da ruši Srbiju i bude saučesnik u pljački i gazdinoj igri zvanoj 619 miliona evra. Sad bi da igricu premota opet, ali neće moći!

Ako je on gazdi tajkunu glavni adut na izborima za vođenje specijalnog rata protiv Vučića i Srbije, nema šta da brinemo. Svojom glupošću samog sebe demantuje i gazdin okoreli plan raskrinkava. Samo je danas motivisao ljude da olovkom tajkunu Đilasu stanu na put i da podrže politiku Aleksandra Vučića, jer Srbija ne sme da stane!

Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke: Na Đilasovim listama sve nasilnik do nasilnika

Od 1. do 25. novembra, tajkunski mediji su emitovali preko 110 sati, 80 minuta i 50 sekundi sadržaja koji najbrutalnije širi mržnju usmerenu prema predsedniku Vučiću. U svim mogućim programima, od informativnog do zabavnog, pozivajući na nasilje nad njim, uz jeziv broj laži i uvreda.

Samo u tom periodu!

Tako da svaka glupost koju je Đilasova Marinika prosula, ne da ne pije vodu, nego govori isključivo o tome na šta je sve, u svom moralnom posrnuću, spremna da uradi u borbi za frekvenciju tajkunskih medija.

A da joj Šolak i Đilas budu što zadovoljniji, začinila je svoj bućkuriš gluposti sa bezbroj lupetanja, samo njoj svojstvenih.

Pominje ona i kriminal i korupciju, nasilje, drogu, zaboravljajući da niko nije lud i da ćemo je ubrzo podsetiti zbog čega im je to na umu.

Njen gazda, tukao je ženu i tasta, a na njihovim listama, što republičkoj, što lokalnim, sve nasilnik do nasilnika.

Što se tiče kriminala i korupcije, najbolje da pita gazdu odakle mu 619 miliona evra, a može i samu sebe, o svemu onome što je radila kao pokrajinska sekretarka.

A tek što se droge tiče, pa ona tražila od narko dilera da iseli novinara iz Pančeva, koji je pisao ono što joj se nije dopalo. Pokazao nam je i njihov kandidat Miketić kako smrče kokain, objavio sve sam.

Bilo je i bludničenja.

Bilo je u njihovim redovima svega, svakakve bruke i sramote, ali plaćane novcem građana Srbije.

I u tome je problem, jer samo narodne kase hoće da se dočepaju.

Samo to im je cilj, pa da opet unište Srbiju, baš kako je to bilo do 2012.

Zbog toga, građani Srbije 17. decembra biraju između prošlosti i budućnosti! Između Đilasa i Vučića!

I nema nikakve dileme da će narod izabrati budućnost u koju Srbija mora da nastavi svoj put, a na tom putu je jedino vodi predsednik Vučić.

I nema te lažljive Marinike, bila ona iz leve ili desne Đilasove kolone, koja će prekriti narodu oči i zdrav razum, da narod ne vidi rezultate i koliko toga je urađeno od 2012. i da narod ne zna šta bi se sa Srbijom desilo ukoliko bi se u prošlost, pre te godine, vratila.

A da se ne bi vratila, nego nastavila svom snagom napred, Srbija ne sme da stane!

