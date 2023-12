VUČIĆ: Seo sam u svoj stari automobil i provozao se svih 26.7 km puta, onda vidite koliko je Srbija prelepa

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se na predizbornom skupu u Kruševcu gde se osvrnuo izgradnju auto-puteva širom Srbije.

Foto Tanjug

Dok je izlazio na binu, Vučić je pozdravljen velikim ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

- Došao sam nešto ranije u Kruševac, pošto su mi zabranili, da ne smete da se pohvalite, pa nismo mogli da otvaramo 11 km auto-puta. Onda sam seo u svoj stari automobil i provozao se svih 26,7 km. I onda viditie, koliko nam je Srbija lepa, kolik otoga smo uspeli da uradimo, bez obzira što vi i ja nismo nikad zadovoljni do kraja.

- Da budemo sasvim fer, svi, a to je, jesmo li sanjali i da će do Trstenika biti auto-put, do Banje, do Kraljeva.