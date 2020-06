M. S. | 16. jun 2020. 00:51 | Komentara: 0

Član Glavnog odbora DNP i funkcioner Demokratskog fronta u Bijelom Polju, Radovan Rakočević, uhapšen je ponovo u Bijelom Polju u ponedeljak oko 20 sati, a posle kraćeg vremena je pušten iz zgrade Centra bezbednosti.-Nakon povratka sa fudbala, vozilo moga prijatelja koji je želio da me prebaci do kuće presrela je plicija i mene su bukvalno kidnapovali iz njega. Nekoliko policijaca (većina njih poznata) je istrčala i odmah tražilo dokumenta mom prijatelju koji je vozio, a meni otvorili vrata i odmah tražili da napustim vozilo. Tačnije policajac Ljuca Besim koji je rekao:Rakočeviću napusti vozilo. Potom su me pretresili a i kola. Ljuca me putao da li imam dokumenta, a kada sam kazao da nemam jer sa sa fudbala, šta će vam kad me dobro znate, on je uzvratio sa-ovo lice mora da bude privedeno u CB odmah! ,,Strpali" su me u maricu i pravo u CB Bijelo Polje, gde mi je na kraju napisan prekršajni nalog i novčana kazna zbog nenošenja dokumenata... Način na koji sam uhapšen (kidnapovan) je neverovatan, toliko rotacija, sirena, preprečavanje puta kao da se radi o ne znam kome a ne meni koji je eto ,,kriv" što se javno suprostovi režimu Mila Đukanovića i aktivno učestvuje u odbrani svetinja, kaže posle još jednog hapšenja Rakočević.On je do sada hapšen nekoliko puta-zbog crtanja trobojke, a potom u vreme pandemije korona virusa, kada je na svom fejsbuk profilu podelio objavu da je predsednik Crne Gore Milo Đukanović zaražen korona virusom. Uprkos zahtevu tužilaštva da mu bude određen pritvor zbog krivičnog dela širenja panike, istražni sudija Osnovnog suda u Bijelom Polju pustio je Rakočevića da se brani sa slobode.