J. D. | 05. jun 2020. 06:00 | Komentara: 0

ZAVOD za zaštitu spomenika kulture počeće sa radom na projektu rekonstrukcije platoa na kome je bilo obeleženo mesto ubistva kneza Mihaila Obrenovića na Košutnjaku. Neophodan novac za radove biće obezbeđen iz gradske kase, saopštio je juče Goran Vesić, zamenik gradonačelnika.- Mesto ubistva je zapušteno i poslednjih nekoliko decenija tu nije ništa ulagano - rekao je Vesić prilikom obilaska platoa. - Sramota je da ćemo 152. godišnjicu ubistva jednog od najprosvećenijih vladara u našoj istoriji dočekati tako što će mesto na kome je stradao knez Mihailo Obrenović izgledati ovako kako danas izgleda. To govori o nama kao narodu. Kada smo takvi, nama neprijatelji nisu potrebni.Planirano je da radovi traju najviše tri meseca, a radnici JKP "Beograd-put" će urediti deset mesta za parkiranje automobila i autobusa duž puta kojim se dolazi do spomen-obeležja.U sredini platoa biće vraćena ograda koja je postavljena oko samog mesta ubistva, a koja je u međuvremenu uklonjena. Radnici "Srbijašuma" i "Zelenila" srediće stazu kojom se dolazi od puta do mesta pogibije kneza Mihaila, kao i plato ispred mesta ubistva. Planirano je da na platou budu postavljeni stolovi i klupe za odmor.