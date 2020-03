NovostiOnline/M.S.-G.N. | 22. mart 2020. 21:27 > 21:52 |

GRADSKO saobraćajno preduzeće će od danas uvesti koridorske linije za zdravstvene radnike i građane sa radnim nalogom. Ovim autobusima moći će da se prevoze samo ljudi koji imaju radnu obavezu i papir na osnovu kog mogu da se kreću u vreme zabrane kretanja. Linije će polaziti na svakih 15 minuta, počev od 5.30 do 8.00 sati, kao i u periodu od 17.30 do 20.00. Poslednji polazak je u 20 časova, osim za liniju od Zemuna do Medakovića 3, čiji će autobusi krenuti najkasnije u 19.30.





Prema rečima Nikole Nikodijevića, predsednika Skupštine grada, ove linije će povezivati određene delove grada sa onim najvitalnijim ustanovama koje moraju da funkcionišu u vreme vanrednog stanja. Dogovoreno je da veliki kliničko-bolnički centri i domovi zdravlja pređu na radno vreme od 12 časova kako bi se uhvatio ritam prevoza za zaposlene.





- Imamo popis i adrese svih ljudi koji rade u bolnicama kako bismo mogli da im organizujemo prevoz - rekao je Nikodijević. - Oni koji žive u Sopotu, Mladenovcu, Grockoj, Obrenovcu i drugim prigradskim naseljima imaće posebne "Lastine" linije, a za gradske opštine biće organizovane koridorske. Zdravstveni radnici se prevoze besplatno, lekari i sestre sa licencom koju dobijaju od Ministarstva, a nemedicinsko osoblje uz radni nalog koji će važiti i za druge građane koji imaju radnu obavezu.





Poslodavac će svim zaposlenima koji moraju na posao biti u obavezi da izdaje radni nalog za svaki dan.





- Veliki sistemi sa dosta zaposlenih imaju mogućnost da direktno sa GSP ugovaraju prevoz radnika. Da li imaju radni nalog kontrolisaće kontrolori i komunalni milicajci - rekao je Nikodijević.





L1: Karaburma 2 - KBC Bežanijska kosa





KARABURMA 2 - Salvadora Aljendea - Marijane Gregoran - Vojvode Micka Krstića - Višnjička - Bulevar despota Stefana - Braće Jugovića - Dečanska - Terazijski tunel - Zeleni venac - Brankova - Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Aleksandra Dubčeka - 22. oktobra - Vrtlarska - Ivićeva - Tošin bunar - Stari put Beograd - Zagreb - BEŽANIJSKA KOSA /BOLNICA/





L2: Konjarnik - Zemun Polje





KONjARNIK - Ustanička - Jovana Subotića - Stefana Prvovenčanog - Bulevar Franše d'Eperea - Gazela - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Antifašističke borbe - Bulevar Zorana Đinđića - Omladinskih brigada - Bulevar Mihajla Pupina - Aleksandra Dubčeka - Nikolaja Ostrovskog - Avijatičarski trg - Glavna - Trg Branka Radičevića - Cara Dušana - ZEMUN /GORNjI GRAD/- Batajnički put - Put za Institut - Slobodana Bajića - Braće Krnješevac - Duška Madžarčića Korčagina - Franje Krča - ZEMUN POLjE





L3: Zemun/Bačka - Medaković 3





MEDAKOVIĆ 3 - Svetozara Radojčića - Braće Jerkovića - Darvinova - Kumodraška - Tabanovačka - Trg oslobođenja - Bulevar oslobođenja - Bulevar Franšea d'Eperea - Gazela - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Omladinskih brigada - Pariske komune - Tošin bunar - Prilaz - Prvomajska - Rada Končara - Ugrinovačka - ZEMUN /BAČKA/





L4: Karaburma 2 - Vidikovac





KARABURMA 2 - Salvadora Aljendea - Marijane Gregoran - Vojvode Micka Krstića - Višnjička - Bulevar despota Stefana - Cvijićeva - Takovska - Kneza Miloša - Mostar - Bulevar vojvode Mišića - Radnička - Vijadukt - Kirovljeva - Požeška - Blagoja Parovića - Kneza Višeslava - Patrijarha Joanikija - VIDIKOVAC





L5: Karaburma 2 - Kumodraž MZ





KARABURMA 2 - Salvadora Aljendea - Marijane Gregoran - Vojvode Micka Krstića - Višnjička - Mije Kovačevića - Ruzveltova - Bulevar kralja Aleksandra - Golsvortijeva - Krunska - Maksima Gorkog - Strumička - Kruševačka - Husova - Ljubićka - Kumodraška - Darvinova - Braće Jerkovića - Voždovački kružni put - Bulevar Peka Dapčevića - KUMODRAŽ 2





L6: Dorćol - Braće Jerković





DORĆOL /DUNAVSKA/ - Dunavska - Dubrovačka - Cara Dušana - Francuska - Trg Republike - Kolarčeva - Terazije - Trg Nikole Pašića - Bulevar kralja Aleksandra - Golsvortijeva - Krunska - Maksima Gorkog - Strumička - Kruševačka - Miška Jovanovića - Peke Pavlovića - Zaplanjska - Dragice Končar - Braće Jerkovića - BRAĆE JERKOVIĆ





L7: Trg Republike - Mirijevo 4





TRG REPUBLIKE - Braće Jugovića - Dečanska - Trg Nikole Pašića - Bulevar kralja Aleksandra - Ruzveltova - Mije Kovačevića - Dragoslava Srejovića - Jovanke Radaković - Mirijevski venac - Rableova - Mihaila Bulgakova - Koste Nađa - MIRIJEVO 3 - Koste Nađa - Semjuela Beketa - Ljubiše Miodragovića - MIRIJEVO 4





L8: Studentski trg - Medaković 3





STUDENTSKI TRG - Vase Čarapića - Trg Republike - Kolarčeva - Terazije - Kralja Milana - Trg Slavija - Makenzijeva - Cara Nikolaja Drugog - Mileševska - Žička - Vojislava Ilića - Svetozara Radojčića - MEDAKOVIĆ 3





L9: Trg Slavija - Konjarnik





TRG SLAVIJA - Bulevar oslobođenja - Ustanička - KONjARNIK





L10: Pančevački most - Kumodraž





PANČEVAČKI MOST /ŽELEZNIČKA STANICA/ - Poenkareova - Jovana Avakumovića - Bulevar despota Stefana - Mitropolita Petra - Zdravka Čelara - Starine Novaka - Beogradska - Trg Slavija - Bulevar oslobođenja - Trg oslobođenja - Vojvode Stepe - KUMODRAŽ





L11: Pančevački most - Kneževac





PANČEVAČKI MOST /ŽELEZNIČKA STANICA/ - Poenkareova - Venizelosova - Žorža Klemansoa - Francuska - Trg Republike - Kolarčeva - Terazije - Trg Nikole Pašića - Bulevar kralja Aleksandra - Kneza Miloša - Mostar - Bulevar vojvode Mišića - Radnička - Vijadukt - Kirovljeva - Požeška - Trgovačka - Ace Joksimovića - Ratka Mitrovića - Kneza Višeslava - Pilota Mihaila Petrovića - Miška Kranjca - Patrijarha Dimitrija - Oslobodilaca Rakovice - KNEŽEVAC





L12: Banjica 2 - Zvezdara/Čingrijina





BANjICA 2 - Paunova - Crnotravska - Neznanog junaka - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Bulevar vojvode Putnika - Kneza Miloša - Takovska - Jaše Prodanovića - Cvijićeva - Dimitrija Tucovića - Čingrijina - ZVEZDARA





L13: Zemun/Novi Grad - Blok 44





ZEMUN /NOVI GRAD/ - Kupreška - Krajiška - Jakšićeva - Slovenska - Geteova - Atanasija Pulje - Hercegovačka - Rada Končara - Ugrinovačka - Novogradska - Cara Dušana - Trg Branka Radičevića - Glavna - Avijatičarski trg - Nikolaja Ostrovskog - 22. oktobra - Vrtlarska - Ivićeva - Tošin bunar - Zemunska - Vojvođanska - Dr Ivana Ribara - Jurija Gagarina - Nehruova - BLOK 44





L14: Slavija - Resnik





SLAVIJA /BIRČANINOVA/ - Katićeva - Birčaninova - Bulevar oslobođenja - Trg oslobođenja - Bulevar oslobođenja - Crnotravska - Borska - Miška Kranjca - Patrijarha Dimitrija - Kružni put - Slavka Miljkovića - 13. oktobra - Aleksandra Vojinovića - RESNIK /ŽELEZNIČKA STANICA/





L15: Ustanička - Banovo brdo





USTANIČKA - Živka Davidovića - Ustanička - Vojislava Ilića - Svetozara Radojičića - Braće Jerkovića - Voždovački kružni put - Save Maškovića - Crnotravska - Borska - Miška Kranjca - Vijadukt - Pilota Mihaila Petrovića - Kneza Višeslava - Ratka Mitrovića - Ace Joksimovića - Trgovačka - Đorđa Ognjanovića - Požeška - BANOVO BRDO





L16: Mirijevo - Stari Železnik





MIRIJEVO - Mirijevski venac - Vitezova Karađorđeve zvezde - Milana Rakića - Mite Ružića - Bulevar kralja Aleksandra - Gospodara Vučića - Grčića Milenka - Južni bulevar - Silazna rampa - Franše d' Eperea - Mostar - Bulevar vojvode Mišića - Radnička - Savska magistrala - Svetolika Lazarevića Laze - Radnička - Maršala Tolbuhina - Milorada Jovanovića - Vodovodska - Lole Ribara - Radnih akcija - Lole Ribara - Svete Milutinovića - 29. novembra - STARI ŽELEZNIK





L17: Zeleni venac - Petlovo brdo





ZELENI VENAC - Jug Bogdanova - Kraljice Natalije - Kneza Miloša - Mostar - Bulevar vojvode Mišića - Radnička - Savska magistrala - Svetolika Lazarevića Laze - Radnička - Maršala Tolbuhina - Trgovačka - Ibarska magistrala - Jedanaeste krajiške divizije - Oplenačka - Georgija Ostrogorskog - Milorada Draškovića - PETLOVO BRDO





L18: Zvezdara 2 - Bežanijska kosa (prvi polazak u 5.30, poslednji u 20.00)





ZVEZDARA 2 - Volgina - Ljubice Luković - Severni bulevar - Veljka Dugoševića - Svetog Nikole - Ruzveltova - Kraljice Marije - 27. marta - Majora Ilića - Svetogorska - Makedonska - Dečanska - Terazijski tunel - Zeleni venac - Brankova - Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Pariske komune - Narodnih heroja - Milutina Milankovića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Marka Čelebonovića - Dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Bežanijska kosa





L20: Blok 45 - Nova Pazova (prvi polazak u 5.30, poslednji u 20.00)





NOVI BEOGRAD /BLOK 45/ - Dr Ivana Ribara - Jurija Gagarina - Omladinskih brigada - Bulevar Mihajla Pupina - Aleksandra Dubčeka - Nikolaja Ostrovskog - Avijatičarski trg - Glavna - Trg Branka Radičevića - Cara Dušana - Batajnički put - Majora Zorana Radosavljevića -- Pukovnika Milenka Pavlovića - Novosadski put M 22-1 - NOVA PAZOVA





L21: Banjica 2 - Zemun/Novi grad





BANjICA 2 - Paunova - Crnotravska - Neznanog junaka - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Ljutice Bogdana - Dr Milutina Ivkovića - Trg oslobođenja - Bulevar oslobođenja - Trg Slavija - Nemanjina - Savski trg - Karađorđeva - Stari savski most - Staro sajmište - Bulevar Mihajla Pupina - Pariske komune - Tošin bunar - Prilaz - Prvomajska - Geteova - Krajiška - Kupreška - ZEMUN /NOVI GRAD/





L22: Banovo brdo - Borča





BANOVO BRDO - Požeška - Kirovljeva - Visoka - Paštrovićeva - Radnička - Most na Adi - Jurija Gagarina - Marka Hristića - Đorđa Stanojevića - Omladinskih brigada - Bulevar Mihajla Pupina - Aleksandra Dubčeka - 22. oktobra - Vrtlarska - Ugrinovačka - Banatska - Cara Dušana - Pupinov most- Severna tangenta- Zrenjaninski put - Bratstva i jedinstva - Bele Bartoka - BORČA 3





L23: Zemun/Kej oslobođenja - Novi Železnik





ZEMUN /KEJ OSLOBOĐENjA/ - Marka Nikolića - dr Jovana Subotića - Stevana Markovića - Avijatičarski trg - Nikolaja Ostrovskog - Aleksandra Dubčeka - Bulevar Mihajla Pupina - Omladinskih brigada - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Gazela - Bulevar vojvode Mišića - Radnička - Vijadukt - Kirovljeva - Požeška - Đorđa Ognjanovića - Vodovodska - Lole Ribara - Radnih akcija - Avalska - Darinke Radović - NOVI ŽELEZNIK





L24: Vidikovac - Blok 72





VIDIKOVAC - Patrijarha Joanikija - Kneza Višeslava - Ratka Mitrovića - Spasovdanska - Trgovačka - Maršala Tolbuhina - Radnička - Svetolika Lazarevića Laze - Savska magistrala - Radnička - Most na Adi - Jurija Gagarina - Gandijeva - Japanska - Interna saobraćajnica između Japanske i Evropske ulice - Evropska - Dr Ivana Ribara - Jurija Gagarina - Interna saobraćajnica između naselja Dr Ivan Ribar i Mileve Marić Anštajn - NOVI BEOGRAD /BLOK 72/





L25: Borča - Blok 45





BORČA - Bele Bartoka - Bratstva i jedinstva - Valjevskog odreda - Ivana Milutinovića - Zrenjaninski put - Pančevački most - Bulevar despota Stefana - Braće Jugovića - Dečanska - Terazijski tunel - Zeleni venac - Brankova - Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Milutina Milankovića - Antifašističke borbe - Jurija Gagarina - Gandijeva - Japanska - Interna saobraćajnica između Japanske i Evropske ulice - Evropska - Dr Ivana Ribara - NOVI BEOGRAD /BLOK 45/





L26: Omladinski stadion - Padinska skela





OMLADINSKI STADION - Pančevački most - Zrenjaninski put - Srpskog husarskog puka - Dejana Smiljkovića - PADINSKA SKELA





L27: Omladinski stadion - Hotel Tamiš





OMLADINSKI STADION - Pančevački most - Pančevački put - PANČEVO /HOTEL TAMIŠ/





L28: Vukov spomenik - Veliko Selo





VUKOV SPOMENIK - Kraljice Marije - Bulevar kralja Aleksandra - Ruzveltova - Mije Kovačevića - Višnjička - Slanački put - Slanci - Maršala Tita - Beogradska - VELIKO SELO





L29: Trg Slavija - Begaljica





Trg Slavija - Beogradska - Bulevar kralja Aleksandra - Smederevski put - Bulevar oslobođenja - Bulevar JA - Vučka Milićevića - Borisa Kidriča - BEGALjICA





L30: Slavija - Glumčevo brdo





SLAVIJA - Bulevar oslobođenja - Trg oslobođenja - Bulevar oslobođenja - Baštovanska - Paunova - Bulevar oslobođenja -Bulevar JNA -Bulevar patrijarha Germana - Avalska - Ripanj - GLUMČEVO BRDO





L31: Admirala Geprata - Velika Moštanica





ADMIRALA GEPRATA - Kneza Miloša - Mostar - Bulevar vojvode Mišića - Radnička - Savska magistrala - Bore Stankovića - Savska - Lole Ribara - Stevana Filipovića - Beogradska - SREMČICA - Ibarska magistrala - VELIKA MOŠTANICA





L32: Admirala Geprata - Progar





ADMIRALA GEPRATA - Kneza Miloša - Mostar /petlja/ - Gazela - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Tošin bunar - Zemunska - Vojvođanska - Surčinska - Vojvođanska u Surčinu - Braće Nikolić - SURČIN - Put za Jakovo - Maršala Tita - Vojvođanska u Jakovu - Jakovo - Put za Boljevce - Maršala Tita - Boljevci - Braće Gavrajić - Put za Progar - Vlade Obradovića Kamenog - 12. avgusta - PROGAR





L33: NOVI BEOGRAD/PAVILjONI - BUSIJE





NOVI BEOGRAD /PAVILjONI/ - Bulevar maršala Tolbuhina - Bulevar Mihajla Pupina - Omladinskih brigada - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Auto-put Beograd-Zagreb - Ugrinovačka - Zemunska - Partizanska - DOBANOVCI - Ugrinovačka - Put za Ugrinovce - Beogradska u Ugrinovcima - UGRINOVCI - Beogradska u Ugrinovcima - Put za Ugrinovce - Prote Jeftimija Ivanovića - Mojsija Lazarevića - Trandafila Duke - Dr Laze Kostića - BUSIJE /CRKVA





RED VOŽNjE PRIGRADSKIH KORIDORSKIH LINIJA





Prevoz zaposlenih u zdravstvenim centrima i ustanovama na teritoriji Grada Beograda za potrebe dolaska i odlaska sa posla i to zaposlenih iz prigradskih opština Barajeva, Sopota, Obrenovca, Grocke, Surčina, Lazarevca i Mladenovca obavljaće se sa ukupno 55 autobusa, saopšteno je iz kompanije „Lasta“.





Uz to biće angažovana još po dva autobusa za svaku prigradsku opštinu, ukupno 14 vozila, za prevoz zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Beograda i javnim komunalnim preduzećima.





Broj angažovanih autobusa po opštinama je: Grocka 11, Lazarevac 6, Barajevo 7, Sopot 6, Mladenovac 9, Surčin 6, Obrenovac 10, ukupno – 55 autobusa.





Ukupno će saobraćati 69 autousa, a prevoz zaposlenih iz prigradskih opština počinje sutra, 23. marta.





Spisak linija, red vožnje i trase koridorskih linija mogu se pogledati na LINKU